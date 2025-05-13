Emily Ratajkowski güzellik sırrıyla şoke etti! Sabahları asla yapmadığı şey...

Emily Ratajkowski'den şaşırtan güzellik itirafı! Sabahları cilt bakımını ihmal etmeyen ünlü model, herkesin olmazsa olmaz dediği bir adımı çoğu zaman yapmadığını söyledi. İşte ünlü modelin güzellik rutini... Emily Ratajkowski, Marie Claire'e verdiği 2024 tarihli röportajda güzellik rutinine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ratajkowski, cilt bakımında oldukça güncel trendleri takip ediyor. Cilt bakımına C vitamini serumu ve nemlendiriciyle başlıyor, üzerine güneş kremi ekliyor. Sabahları genellikle oğlunun 'Anne' demesiyle uyanıyor. Birlikte vakit geçirdikten sonra kendi rutinine dönüyor. New York'ta yaşıyor ve gününün büyük kısmı yürüyüşle geçiyor. Fondöten yerine kapatıcı kullanıyor. Aydınlatıcı, kontür ve dudak ürünlerini sade bir şekilde uyguluyor. Günlük olarak her zaman parfüm kullanmasa da, özel anlarda kendini iyi hissettirecek tropikal ve enerjik kokular tercih ediyor. Kokuyu nabız noktalarına uygulamayı annesinden öğrenmiş. Kendini saç konusunda yetenekli bulmuyor ama sağlıklı saçlara önem veriyor. Özellikle kaliteli saç bakım ürünlerine yatırım yapmanın değerli olduğunu söylüyor. Vazelin benzeri ürünleri sürekli kullanıyor. Cildinde, dudaklarında ve çocuğunda dahi tercih ettiğini söylüyor. Ona göre bu ürünlerin yeri rutininde oldukça önemli. Makyajını hafif ve etkili bir temizleyiciyle çıkarıyor. Cildini nazik bir temizleyiciyle yıkayıp, ardından cildine zarar vermeyen bir retinol ürünü uyguluyor. Ünlü model, 'Genellikle sabahları yüzümü yıkamam.' diyerek şaşırtıcı bir itirafta bulunuyor. 🍊Emily Ratajkowski'nin sabahjları ilk yaptığı şey C vitamini serumu sürmek. Fotoğraflar: Pinterest