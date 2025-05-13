Emily Ratajkowski güzellik sırrıyla şoke etti! Sabahları asla yapmadığı şey...

Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, güzellik rutiniyle herkesi şaşırttı. Sabahları cilt bakımına özen gösterdiğini söyleyen model, buna rağmen genellikle atladığı bir adımı da itiraf etti. İşte çok konuşulan ve merak edilen o şaşırtıcı açıklama...