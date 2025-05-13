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Emily Ratajkowski güzellik sırrıyla şoke etti! Sabahları asla yapmadığı şey...

Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, güzellik rutiniyle herkesi şaşırttı. Sabahları cilt bakımına özen gösterdiğini söyleyen model, buna rağmen genellikle atladığı bir adımı da itiraf etti. İşte çok konuşulan ve merak edilen o şaşırtıcı açıklama...

Giriş Tarihi: 13.05.2025 10:37
Emily Ratajkowski güzellik sırrıyla şoke etti! Sabahları asla yapmadığı şey...

Emily Ratajkowski'den şaşırtan güzellik itirafı! Sabahları cilt bakımını ihmal etmeyen ünlü model, herkesin olmazsa olmaz dediği bir adımı çoğu zaman yapmadığını söyledi. İşte ünlü modelin güzellik rutini...

Emily Ratajkowski güzellik sırrıyla şoke etti! Sabahları asla yapmadığı şey...

Emily Ratajkowski, Marie Claire'e verdiği 2024 tarihli röportajda güzellik rutinine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ratajkowski, cilt bakımında oldukça güncel trendleri takip ediyor. Cilt bakımına C vitamini serumu ve nemlendiriciyle başlıyor, üzerine güneş kremi ekliyor.

Emily Ratajkowski güzellik sırrıyla şoke etti! Sabahları asla yapmadığı şey...

Sabahları genellikle oğlunun "Anne" demesiyle uyanıyor. Birlikte vakit geçirdikten sonra kendi rutinine dönüyor.

Emily Ratajkowski güzellik sırrıyla şoke etti! Sabahları asla yapmadığı şey...

New York'ta yaşıyor ve gününün büyük kısmı yürüyüşle geçiyor.

Emily Ratajkowski güzellik sırrıyla şoke etti! Sabahları asla yapmadığı şey...

Fondöten yerine kapatıcı kullanıyor.

Aydınlatıcı, kontür ve dudak ürünlerini sade bir şekilde uyguluyor.