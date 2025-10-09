Emekliye %11,43 kök zam hesabı: En düşük SSK, BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 farklı senaryo masada! 16.881 TL alanlar...
Milyonlarca emekli ve memur 2026 yılına yaklaşırken gözünü ocak ayında yapılacak maaş artışlarına çevirdi. Enflasyon oranlarının netleşmesiyle birlikte maaşlara yansıyacak zam oranı da şekillenecek. Özellikle temmuz ayında 16 bin 881 TL'ye yükseltilen en düşük emekli aylığının ocak zammıyla ne kadar olacağı merak konusu oldu. Peki SSK, BAĞ-KUR'lunun kök maaş zammı ne kadar olacak? Emeklinin en düşük maaşı için masadaki formüller neler? İşte merak edilen hesaplamalar ve uzman açıklamaları!
