Kadraj Galeri Kadraj İkon Emekliye %11,43 kök zam hesabı: En düşük SSK, BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 farklı senaryo masada! 16.881 TL alanlar...

Milyonlarca emekli ve memur 2026 yılına yaklaşırken gözünü ocak ayında yapılacak maaş artışlarına çevirdi. Enflasyon oranlarının netleşmesiyle birlikte maaşlara yansıyacak zam oranı da şekillenecek. Özellikle temmuz ayında 16 bin 881 TL'ye yükseltilen en düşük emekli aylığının ocak zammıyla ne kadar olacağı merak konusu oldu. Peki SSK, BAĞ-KUR'lunun kök maaş zammı ne kadar olacak? Emeklinin en düşük maaşı için masadaki formüller neler? İşte merak edilen hesaplamalar ve uzman açıklamaları!

Giriş Tarihi: 09.10.2025 09:41
Emeklilikte alınan maaşın temelini çalışma döneminde ödenen sigorta primleri oluşturuyor. Prim gün sayısı az olan ya da düşük kazanç üzerinden prim yatıranların kök aylığı mevcut taban maaşın altında kalabiliyor. Bu durumda Hazine desteği devreye giriyor ve maaş en düşük emekli aylığı seviyesine tamamlanıyor.

📍Bu sistem temmuz ayında da geçerli olmuş, kök aylığı düşük kalan birçok emeklinin maaşı devlet katkısıyla 16 bin 881 TL'ye tamamlanmıştı.

📌Ocak ayında benzer bir düzenlemenin sürmesi bekleniyor. Ancak taban maaşa yapılacak artış için yasal düzenleme gerekiyor.

Enflasyon Farkı Üç Ay Sonra Netleşecek

2025 yılı temmuz zammında, 14 bin 469 TL olan en düşük maaş, altı aylık yüzde 16,7'lik enflasyon farkıyla 16 bin 881 TL'ye yükselmişti. Şimdi gözler, 2026'nın ocak zammında.

Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri için üç aylık zam farkı yüzde 7,5 olarak kesinleşti.