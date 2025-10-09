Emekliye %11,43 kök zam hesabı: En düşük SSK, BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 farklı senaryo masada! 16.881 TL alanlar...

Emeklilikte alınan maaşın temelini çalışma döneminde ödenen sigorta primleri oluşturuyor. Prim gün sayısı az olan ya da düşük kazanç üzerinden prim yatıranların kök aylığı mevcut taban maaşın altında kalabiliyor. Bu durumda Hazine desteği devreye giriyor ve maaş en düşük emekli aylığı seviyesine tamamlanıyor.