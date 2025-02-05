Kadraj Galeri Kadraj İkon EMEKLİYE YENİ KAZANÇ: %5'lik oran cepte: Temmuzda refah payı gelir mi? 4C, SSK, BAĞKUR hepsi dahil...

EMEKLİYE YENİ KAZANÇ: %5'lik oran cepte: Temmuzda refah payı gelir mi? 4C, SSK, BAĞKUR hepsi dahil...

Türkiye'de milyonlarca emekli ve memurun gözü Temmuz ayında yapılacak zam oranlarına çevrildi. Yaklaşık 20 milyon kişinin gelirlerini doğrudan etkileyecek bu süreçte emeklilere yapılacak maaş zammının ilk ipuçları gelmeye başladı. Aynı zamanda emekli ikramiyesi ve banka promosyonlarıyla ilgili gelişmeler de yakından takip ediliyor. Memurlar ise toplu sözleşmeden doğan zam farklarını bekliyor. İşte 2025 kazanç takvimi hakkında detaylar.

Giriş Tarihi: 05.02.2025 08:43 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 08:43
EMEKLİYE YENİ KAZANÇ: %5’lik oran cepte: Temmuzda refah payı gelir mi? 4C, SSK, BAĞKUR hepsi dahil...

2025 yılı çalışanlar ve emekliler için önemli maaş artışlarıyla başladı. Asgari ücrette yapılan yüzde 30'luk zamla birlikte 22 bin 104 liraya yükselirken memur ve emekli maaşlarına da enflasyon oranında artış yansıtıldı. Peki bu yıl maaşlara dair hangi gelişmeler yaşanacak?

EMEKLİYE YENİ KAZANÇ: %5’lik oran cepte: Temmuzda refah payı gelir mi? 4C, SSK, BAĞKUR hepsi dahil...

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına Yapılan Zamlar

Yeni yıl itibarıyla asgari ücret 17 bin 2 liradan 22 bin 104 liraya çıkarıldı. Memur ve memur emeklilerine yüzde 11.54, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 15.75 oranında zam yapıldı. Ayrıca en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltildi.

EMEKLİYE YENİ KAZANÇ: %5’lik oran cepte: Temmuzda refah payı gelir mi? 4C, SSK, BAĞKUR hepsi dahil...

Bu düzenleme yaklaşık 3.8 milyon emekliyi ilgilendiriyor. Yeni taban maaş farklarının bu hafta ödenmesi beklenirken, Temmuz ayındaki zam oranlarını belirleyecek enflasyon verileri de yakından takip ediliyor.

EMEKLİYE YENİ KAZANÇ: %5’lik oran cepte: Temmuzda refah payı gelir mi? 4C, SSK, BAĞKUR hepsi dahil...

Temmuz Zammını Hangi Veriler Belirleyecek?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025'in ilk altı ayında gerçekleşecek enflasyon oranı kadar zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5 zam artı enflasyon farkı alacak.

EMEKLİYE YENİ KAZANÇ: %5’lik oran cepte: Temmuzda refah payı gelir mi? 4C, SSK, BAĞKUR hepsi dahil...

TÜİK'in açıkladığı ilk enflasyon verisine göre, Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 5.03 arttı. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ilk ayda yüzde 5.03'lük zam hakkı oluştu. Memurlar ve memur emeklileri ise enflasyon farkı almaya hak kazandı.