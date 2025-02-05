EMEKLİYE YENİ KAZANÇ: %5'lik oran cepte: Temmuzda refah payı gelir mi? 4C, SSK, BAĞKUR hepsi dahil...
Türkiye'de milyonlarca emekli ve memurun gözü Temmuz ayında yapılacak zam oranlarına çevrildi. Yaklaşık 20 milyon kişinin gelirlerini doğrudan etkileyecek bu süreçte emeklilere yapılacak maaş zammının ilk ipuçları gelmeye başladı. Aynı zamanda emekli ikramiyesi ve banka promosyonlarıyla ilgili gelişmeler de yakından takip ediliyor. Memurlar ise toplu sözleşmeden doğan zam farklarını bekliyor. İşte 2025 kazanç takvimi hakkında detaylar.
Giriş Tarihi: 05.02.2025 08:43 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 08:43