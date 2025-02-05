EMEKLİYE YENİ KAZANÇ: %5’lik oran cepte: Temmuzda refah payı gelir mi? 4C, SSK, BAĞKUR hepsi dahil...

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına Yapılan Zamlar

Yeni yıl itibarıyla asgari ücret 17 bin 2 liradan 22 bin 104 liraya çıkarıldı. Memur ve memur emeklilerine yüzde 11.54, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 15.75 oranında zam yapıldı. Ayrıca en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltildi.