Yaklaşık 16.4 milyon emekliye, dul ve yetime ek gelir sağlayan banka promosyonlarında yeni bir dönem başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bankalarla yeni bir protokol imzalamaya hazırlanarak emeklilerin daha yüksek promosyon alabilmesi için düğmeye bastı. Bu protokolle birlikte hem yeni emekli olanlar hem de mevcut maaş müşterileri daha avantajlı promosyon fırsatlarına kavuşacak.