Kadraj Galeri Kadraj İkon EMEKLİYE EK 25-27 BİN TL ARASI ÖDEME | Mart ayı promosyon zammı ne kadar oldu? Hangi banka ne veriyor?

EMEKLİYE EK 25-27 BİN TL ARASI ÖDEME | Mart ayı promosyon zammı ne kadar oldu? Hangi banka ne veriyor?

Mart 2025 itibarıyla emekli maaş promosyonlarında büyük bir yarış yaşanırken Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekliler, dul ve yetimler için daha yüksek promosyon imkanı sunmak adına bankalarla yeni bir protokol imzalamaya hazırlanıyor. Yeni düzenleme milyonlarca emekliyi doğrudan ilgilendirirken promosyon tutarlarını artıracak ve ödeme koşullarını iyileştirecek. İşte emekli promosyonlarında beklenen gelişmeler ve detaylı yol haritası.

Giriş Tarihi: 03.03.2025 09:28 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 09:28
EMEKLİYE EK 25-27 BİN TL ARASI ÖDEME | Mart ayı promosyon zammı ne kadar oldu? Hangi banka ne veriyor?

Yaklaşık 16.4 milyon emekliye, dul ve yetime ek gelir sağlayan banka promosyonlarında yeni bir dönem başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bankalarla yeni bir protokol imzalamaya hazırlanarak emeklilerin daha yüksek promosyon alabilmesi için düğmeye bastı. Bu protokolle birlikte hem yeni emekli olanlar hem de mevcut maaş müşterileri daha avantajlı promosyon fırsatlarına kavuşacak.

EMEKLİYE EK 25-27 BİN TL ARASI ÖDEME | Mart ayı promosyon zammı ne kadar oldu? Hangi banka ne veriyor?

Peki yeni promosyon sistemi nasıl işleyecek? Emekliler ve hak sahipleri daha fazla kazanç elde etmek için hangi adımları atmalı? İşte 5 adımda yeni promosyon sürecinin detayları.

EMEKLİYE EK 25-27 BİN TL ARASI ÖDEME | Mart ayı promosyon zammı ne kadar oldu? Hangi banka ne veriyor?

1- SGK ve Bankalar Yeni Protokol İmzalayacak

SGK ile bankalar arasında yapılacak anlaşma kapsamında promosyon taban tutarları yeniden belirlenecek. Bankalar, bu tutarların altında ödeme yapamayacak ve emeklilere daha yüksek promosyon imkanı sunulacak.

Bu gelişme, özellikle düşük promosyon alan emekliler için büyük bir avantaj sağlayacak. Yeni protokol, maaş dilimlerine göre promosyon miktarlarını standart hale getirerek bankalar arasında rekabeti artıracak.

EMEKLİYE EK 25-27 BİN TL ARASI ÖDEME | Mart ayı promosyon zammı ne kadar oldu? Hangi banka ne veriyor?

2- Bankalar Kampanyalarını Güncelleyecek

Bankalar, daha fazla emekli müşteriye ulaşabilmek için promosyon kampanyalarını gözden geçirecek. Protokolle belirlenen taban promosyonun üzerine çıkmak isteyen bankalar, çeşitli ek avantajlar sunabilecek.

Bazı bankalar şartsız yüksek promosyon öderken, bazıları ise otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması veya emekli yakınını getirme gibi ek koşullar karşılığında daha yüksek promosyon teklifleri sunacak.

Bu süreçte emekliler, bankaların sunduğu tüm avantajları değerlendirerek en yüksek promosyonu almanın yollarını arayacak.

EMEKLİYE EK 25-27 BİN TL ARASI ÖDEME | Mart ayı promosyon zammı ne kadar oldu? Hangi banka ne veriyor?

3- Emekliler Promosyonunu Güncelleyebilecek

Mevcut bankasında promosyon güncellemesi yapmak isteyen emekliler, banka şubelerinden veya mobil bankacılık uygulamalarından başvuru yapabilecek.

Bankalar, promosyon sözleşmesi devam eden müşteriler için önce kalan sürenin hesaplamasını yapacak. Daha önce alınan promosyonun kalan aylarla bölünmesiyle iade edilmesi gereken tutar belirlenecek. Güncelleme yapmak isteyen emekli, ister bu tutarı bankaya geri ödeyerek yeni promosyonunu alacak isterse de iade tutarı, yeni promosyondan düşülerek ödenecek.

Bu yöntemle, daha önce düşük promosyon alan emekliler yeni fırsatlardan yararlanarak gelirlerini artırabilecek.