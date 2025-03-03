EMEKLİYE EK 25-27 BİN TL ARASI ÖDEME | Mart ayı promosyon zammı ne kadar oldu? Hangi banka ne veriyor?
Mart 2025 itibarıyla emekli maaş promosyonlarında büyük bir yarış yaşanırken Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekliler, dul ve yetimler için daha yüksek promosyon imkanı sunmak adına bankalarla yeni bir protokol imzalamaya hazırlanıyor. Yeni düzenleme milyonlarca emekliyi doğrudan ilgilendirirken promosyon tutarlarını artıracak ve ödeme koşullarını iyileştirecek. İşte emekli promosyonlarında beklenen gelişmeler ve detaylı yol haritası.
Giriş Tarihi: 03.03.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 09:28