EMEKLİYE 9 BİN TL İKRAMİYE: 4 formül masada! %44.38 zam mı gelecek? SSK, BAĞKUR, EYT’liler...

2025 yılına yeni maaşlarla başlayan milyonlarca emeklinin gözü promosyon, Temmuz zammı ve bayram ikramiyesinde. İlk ikramiye Mart ayında hesaplara yatacak. Ancak miktarın güncellenmesi için hükümet düğmeye bastı. 2024'te 3 bin liraya yükseltilen ikramiye için dört farklı artış formülü gündemde. Nihai kararın Mart ayında verilerek yasal düzenleme yapılması bekleniyor.