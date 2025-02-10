EMEKLİYE 9 BİN TL İKRAMİYE: 4 formül masada! %44.38 zam mı gelecek? SSK, BAĞKUR, EYT'liler...
Emekliler 2025 yılına yeni maaş artışlarıyla girdi. Yılın geri kalanında promosyon ödemeleri Temmuz zammı ve bayram ikramiyelerinde yapılacak artışları da sabırsızlıkla bekliyor. Özellikle bayram ikramiyesi için Mart ayında yapılacak düzenlemeyle ilgili gelişmeler, emeklilerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. İkramiyedeki artış için dört farklı formül önerisi konuşuluyor. Peki emekli bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar.
Giriş Tarihi: 10.02.2025 08:02 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 08:02