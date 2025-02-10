Kadraj Galeri Kadraj İkon EMEKLİYE 9 BİN TL İKRAMİYE: 4 formül masada! %44.38 zam mı gelecek? SSK, BAĞKUR, EYT'liler...

EMEKLİYE 9 BİN TL İKRAMİYE: 4 formül masada! %44.38 zam mı gelecek? SSK, BAĞKUR, EYT'liler...

Emekliler 2025 yılına yeni maaş artışlarıyla girdi. Yılın geri kalanında promosyon ödemeleri Temmuz zammı ve bayram ikramiyelerinde yapılacak artışları da sabırsızlıkla bekliyor. Özellikle bayram ikramiyesi için Mart ayında yapılacak düzenlemeyle ilgili gelişmeler, emeklilerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. İkramiyedeki artış için dört farklı formül önerisi konuşuluyor. Peki emekli bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar.

Giriş Tarihi: 10.02.2025 08:02 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 08:02
EMEKLİYE 9 BİN TL İKRAMİYE: 4 formül masada! %44.38 zam mı gelecek? SSK, BAĞKUR, EYT’liler...

2025 yılına yeni maaşlarla başlayan milyonlarca emeklinin gözü promosyon, Temmuz zammı ve bayram ikramiyesinde. İlk ikramiye Mart ayında hesaplara yatacak. Ancak miktarın güncellenmesi için hükümet düğmeye bastı. 2024'te 3 bin liraya yükseltilen ikramiye için dört farklı artış formülü gündemde. Nihai kararın Mart ayında verilerek yasal düzenleme yapılması bekleniyor.

EMEKLİYE 9 BİN TL İKRAMİYE: 4 formül masada! %44.38 zam mı gelecek? SSK, BAĞKUR, EYT’liler...

İkramiyeye Enflasyon Ayarı: Yüzde 15.75 Artış mı Gelecek?

Masadaki ilk formüle göre, emeklilerin Ocak zammı baz alınarak yüzde 15.75'lik bir artış uygulanması öngörülüyor.

EMEKLİYE 9 BİN TL İKRAMİYE: 4 formül masada! %44.38 zam mı gelecek? SSK, BAĞKUR, EYT’liler...

Bu hesapla bayram ikramiyesi 3 bin 472 liraya çıkarken, yuvarlama ile 3 bin 500 liraya tamamlanabilir.

EMEKLİYE 9 BİN TL İKRAMİYE: 4 formül masada! %44.38 zam mı gelecek? SSK, BAĞKUR, EYT’liler...

Bu durumda emeklilere iki bayramda toplam 7 bin lira ödeme yapılacak.

EMEKLİYE 9 BİN TL İKRAMİYE: 4 formül masada! %44.38 zam mı gelecek? SSK, BAĞKUR, EYT’liler...

Ölüm aylığı alan hak sahipleri için de aynı oran geçerli olacak:

Yüzde 75 ölüm aylığı alanlar: 2 bin 625 TL
Yüzde 50 ölüm aylığı alanlar: 1.750 TL
Yüzde 25 ölüm aylığı alanlar: 875 TL