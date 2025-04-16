Emekliye 22 bin 913 TL maaş! 6.5 milyon için %16.8 ek zam tablosu çıktı! Polis, öğretmen, hemşire, zabıta...

İlk 3 Aylık Enflasyon Beklentilerin Üzerinde

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre yılın ilk üç ayında gerçekleşen toplam enflasyon yüzde 10.06 oldu. Bu oran, memur ve memur emeklilerine yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 3.83'lük bir enflasyon farkını da beraberinde getirdi.