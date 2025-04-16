Kadraj Galeri Kadraj İkon Emekliye 22 bin 913 TL maaş! 6.5 milyon için %16.8 ek zam tablosu çıktı! Polis, öğretmen, hemşire, zabıta...

Emekliye 22 bin 913 TL maaş! 6.5 milyon için %16.8 ek zam tablosu çıktı! Polis, öğretmen, hemşire, zabıta...

Temmuz ayı yaklaşırken memur ve memur emeklilerinin gözü zam oranlarına çevrildi. Türkiye genelinde yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren maaş artışları, enflasyon tahminlerine göre şekillenmeye başladı. Yılın ilk 6 ayına dair enflasyon oranının yüzde 16.8 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın son enflasyon tahminleri ve ekonomistlerin beklentilerine göre Temmuz zammıyla birlikte en düşük memur maaşı 51 bin lira sınırını geçecek. Peki en düşük emekli maaşları ne kadar olacak? İşte yeni hesaplama tablosu!

Giriş Tarihi: 16.04.2025 09:31 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 09:31
Emekliye 22 bin 913 TL maaş! 6.5 milyon için %16.8 ek zam tablosu çıktı! Polis, öğretmen, hemşire, zabıta...

Yılın ilk yarısı geride kalırken milyonlarca memur ve memur emeklisi gözünü Temmuz ayında yapılacak maaş artışına çevirdi. Ocak ayında yüzde 11.54'lük zamla yeni yıla başlayan kamu çalışanları Temmuz'da hem toplu sözleşmeden gelen yüzde 5'lik zammı hem de enflasyon farkını maaşlarında hissedecek. Şimdiden oluşan fark ve anketlere göre oluşacak tablo Temmuz'da çift haneli artışı işaret ediyor.

Emekliye 22 bin 913 TL maaş! 6.5 milyon için %16.8 ek zam tablosu çıktı! Polis, öğretmen, hemşire, zabıta...

İlk 3 Aylık Enflasyon Beklentilerin Üzerinde

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre yılın ilk üç ayında gerçekleşen toplam enflasyon yüzde 10.06 oldu. Bu oran, memur ve memur emeklilerine yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 3.83'lük bir enflasyon farkını da beraberinde getirdi.

Emekliye 22 bin 913 TL maaş! 6.5 milyon için %16.8 ek zam tablosu çıktı! Polis, öğretmen, hemşire, zabıta...

Şu an itibarıyla zam oranı yüzde 9.02'ye ulaşmış durumda. Ancak iş burada bitmiyor.

Emekliye 22 bin 913 TL maaş! 6.5 milyon için %16.8 ek zam tablosu çıktı! Polis, öğretmen, hemşire, zabıta...

Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında beklenen enflasyonla birlikte bu oranın ciddi şekilde artması bekleniyor.

Emekliye 22 bin 913 TL maaş! 6.5 milyon için %16.8 ek zam tablosu çıktı! Polis, öğretmen, hemşire, zabıta...

Merkez Bankası Anketi Tahmini Açıkladı

Merkez Bankası tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Nisan ayı sonuçları, kamu çalışanlarına Temmuz ayında yapılacak zamma dair güçlü ipuçları veriyor.