Emekliye 22 bin 913 TL maaş! 6.5 milyon için %16.8 ek zam tablosu çıktı! Polis, öğretmen, hemşire, zabıta...
Temmuz ayı yaklaşırken memur ve memur emeklilerinin gözü zam oranlarına çevrildi. Türkiye genelinde yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren maaş artışları, enflasyon tahminlerine göre şekillenmeye başladı. Yılın ilk 6 ayına dair enflasyon oranının yüzde 16.8 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın son enflasyon tahminleri ve ekonomistlerin beklentilerine göre Temmuz zammıyla birlikte en düşük memur maaşı 51 bin lira sınırını geçecek. Peki en düşük emekli maaşları ne kadar olacak? İşte yeni hesaplama tablosu!
Giriş Tarihi: 16.04.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 09:31