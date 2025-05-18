Emekliye %18.09 zam + 17.123 TL en düşük maaş! Merkez SSK BAĞKUR için oranı resmen açıkladı: 14.469 TL ve üstü alanlar...

Taban Aylık ve Refah Payı Masaya Yatırılacak

Temmuz zammının açıklanmasının ardından, en düşük emekli maaşı için yeni bir değerlendirme yapılması bekleniyor. Şu an 14 bin 469 TL olan taban aylığın yeterli bulunmadığı yönünde kamuoyunda ciddi bir beklenti var. Bu nedenle hükümetin bu kalemde bir iyileştirme yapması, özellikle dar gelirli emekliyi bir nebze olsun rahatlatması bekleniyor.