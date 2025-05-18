Kadraj Galeri Kadraj İkon Emekliye %18.09 zam + 17.123 TL en düşük maaş! Merkez SSK BAĞKUR için oranı resmen açıkladı: 14.469 TL ve üstü alanlar...

Emekliye %18.09 zam + 17.123 TL en düşük maaş! Merkez SSK BAĞKUR için oranı resmen açıkladı: 14.469 TL ve üstü alanlar...

Temmuz ayında milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı zam oranı için yeni ve önemli bir ipucu ortaya çıktı. Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahminlerine göre emeklilerin Temmuz zammı yüzde 18,09 seviyesine ulaşacak. Peki temmuzda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni tahminlerle zam tablosu!

Giriş Tarihi: 18.05.2025 10:53
Emekliye %18.09 zam + 17.123 TL en düşük maaş! Merkez SSK BAĞKUR için oranı resmen açıkladı: 14.469 TL ve üstü alanlar...

2025 yılı Temmuz ayında yapılacak ikinci maaş zammı için geri sayım başladı. Ocak ayında kök aylıklara yüzde 15.75 oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, aynı zamanda taban aylıkta da artış yaşamıştı. 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı, yılın başında 14 bin 469 liraya yükseltilmişti. Temmuz ayındaki yeni artış oranı ise 2025'in ilk 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlenecek.

Emekliye %18.09 zam + 17.123 TL en düşük maaş! Merkez SSK BAĞKUR için oranı resmen açıkladı: 14.469 TL ve üstü alanlar...

TÜİK'in açıkladığı Ocak-Nisan dönemine ait enflasyon verisi şimdiden yüzde 13.36'ya ulaştı. Bu verinin üzerine Merkez Bankası'nın Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan tahminler eklendiğinde ortaya emeklinin cebini ilgilendiren önemli bir tablo çıkıyor.

Emekliye %18.09 zam + 17.123 TL en düşük maaş! Merkez SSK BAĞKUR için oranı resmen açıkladı: 14.469 TL ve üstü alanlar...

Merkez Bankası'nın Anketi Zam Oranını Şimdiden Şekillendirdi

Ekonomistlerin katılımıyla hazırlanan Merkez Bankası anketinde Mayıs ayı enflasyonu yüzde 2.36, Haziran ayı enflasyonu ise yüzde 1.77 olarak öngörüldü. Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde, 2025 yılının ilk yarısına ilişkin 6 aylık TÜFE artışı yüzde 18.09 olacak.

Emekliye %18.09 zam + 17.123 TL en düşük maaş! Merkez SSK BAĞKUR için oranı resmen açıkladı: 14.469 TL ve üstü alanlar...

Bu oran doğrudan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yansıtılacak. 3 Temmuz'da açıklanacak olan kesin rakamlar aynı ay içinde zamlı maaş olarak hesaplara yatırılacak. Tablonun şekillenmesiyle birlikte ek zam ihtimali de yeniden gündemde.

Emekliye %18.09 zam + 17.123 TL en düşük maaş! Merkez SSK BAĞKUR için oranı resmen açıkladı: 14.469 TL ve üstü alanlar...

Taban Aylık ve Refah Payı Masaya Yatırılacak

Temmuz zammının açıklanmasının ardından, en düşük emekli maaşı için yeni bir değerlendirme yapılması bekleniyor. Şu an 14 bin 469 TL olan taban aylığın yeterli bulunmadığı yönünde kamuoyunda ciddi bir beklenti var. Bu nedenle hükümetin bu kalemde bir iyileştirme yapması, özellikle dar gelirli emekliyi bir nebze olsun rahatlatması bekleniyor.