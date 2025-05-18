Emekliye %18.09 zam + 17.123 TL en düşük maaş! Merkez SSK BAĞKUR için oranı resmen açıkladı: 14.469 TL ve üstü alanlar...
Temmuz ayında milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı zam oranı için yeni ve önemli bir ipucu ortaya çıktı. Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahminlerine göre emeklilerin Temmuz zammı yüzde 18,09 seviyesine ulaşacak. Peki temmuzda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni tahminlerle zam tablosu!
Giriş Tarihi: 18.05.2025 10:53