Emekliye %10,50 zam hesaplandı! Temmuzda SSK, Bağkur'a refah payı eklenir mi? 14.549, 15.850 TL alanlar...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca emeklinin ve memurun maaşlarını doğrudan etkileyecek mart ayı enflasyon verilerini bugün saat 10:00'da açıklayacak. Bu veri ocak-temmuz döneminde geçerli olacak zam oranlarını belirlemede kritik bir rol oynayacak. Ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda oluşan tahmini maaş artışları netleşmeye başladı. Peki emekli temmuz zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL? İşte yeni hesaplama haberimizde.
Giriş Tarihi: 03.04.2025 07:59
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 08:12