Kadraj Galeri Kadraj İkon Emekliye %10,50 zam hesaplandı! Temmuzda SSK, Bağkur'a refah payı eklenir mi? 14.549, 15.850 TL alanlar...

Emekliye %10,50 zam hesaplandı! Temmuzda SSK, Bağkur'a refah payı eklenir mi? 14.549, 15.850 TL alanlar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca emeklinin ve memurun maaşlarını doğrudan etkileyecek mart ayı enflasyon verilerini bugün saat 10:00'da açıklayacak. Bu veri ocak-temmuz döneminde geçerli olacak zam oranlarını belirlemede kritik bir rol oynayacak. Ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda oluşan tahmini maaş artışları netleşmeye başladı. Peki emekli temmuz zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL? İşte yeni hesaplama haberimizde.

Giriş Tarihi: 03.04.2025 07:59 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 08:12
Emekliye %10,50 zam hesaplandı! Temmuzda SSK, Bağkur’a refah payı eklenir mi? 14.549, 15.850 TL alanlar...

Ocak ayı itibarıyla SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 15,75 oranında zam yapılırken, memur emeklilerine yüzde 5,54'lük enflasyon farkı ile birlikte yüzde 6 toplu sözleşme zammı uygulanarak toplamda yüzde 11,54 zam verilmişti. Ancak enflasyonun yılın ilk çeyreğinde nasıl bir seyir izlediği temmuz zammının şekillenmesinde belirleyici olacak.

Emekliye %10,50 zam hesaplandı! Temmuzda SSK, Bağkur’a refah payı eklenir mi? 14.549, 15.850 TL alanlar...

En Düşük Emekli Maaşı Kaç Lira Oldu?

2024 yılının temmuz ayında en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Ocak 2025 itibarıyla yapılan düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye yükseltildi. Bu rakam Meclis'ten geçerek Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra resmen yürürlüğe girdi.

Emekliye %10,50 zam hesaplandı! Temmuzda SSK, Bağkur’a refah payı eklenir mi? 14.549, 15.850 TL alanlar...

Memur maaşları ise yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında güncelleniyor. 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10 zam yapılmasına karar verilmişti. 2025 içinse ilk altı ay yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 zam oranı belirlendi.

Emekliye %10,50 zam hesaplandı! Temmuzda SSK, Bağkur’a refah payı eklenir mi? 14.549, 15.850 TL alanlar...

3 Aylık Enflasyon Farkı Ne Kadar?

Mart ayı enflasyon verisi öncesinde, ocak ve şubat aylarının toplam enflasyon oranı yüzde 7,42 olarak hesaplandı. Bu süreçte oluşan enflasyon farkı yüzde 1,34 olurken, toplu sözleşme kapsamında yüzde 5 zam eklenerek toplam kümülatif zam yüzde 6,40 olarak belirlendi.

Emekliye %10,50 zam hesaplandı! Temmuzda SSK, Bağkur’a refah payı eklenir mi? 14.549, 15.850 TL alanlar...

Mart enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte üç aylık toplam enflasyon farkı netleşecek ve maaş hesaplamaları buna göre güncellenecek.