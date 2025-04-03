Emekliye %10,50 zam hesaplandı! Temmuzda SSK, Bağkur’a refah payı eklenir mi? 14.549, 15.850 TL alanlar...

Memur maaşları ise yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında güncelleniyor. 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10 zam yapılmasına karar verilmişti. 2025 içinse ilk altı ay yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 zam oranı belirlendi.