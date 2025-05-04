Emeklilik ve çalışma hayatı A’dan Z’ye değişiyor: 3600 ek gösterge, 10 yıl 56 yaş şartı ile emeklilik, esnek çalışma...

Son 23 yılda Türkiye'de çalışma hayatı devrim niteliğinde 23 düzenleme ile büyük bir dönüşüm geçirdi. Bu yenilikler çalışanların, emeklilerin, ev kadınlarının ve esnafın hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor. AK Parti hükümetleri döneminde birçok kronikleşmiş sorun çözüme kavuşturuldu ve bu gelişmelerin devamı geliyor. Yeni düzenlemelerle birlikte emeklilikten uzaktan çalışmaya kadar pek çok alanda yenilikler hayata geçecek. İşte Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in gelecekteki bu düzenlemelere dair merak edilen açıklamaları.