Kadraj Galeri Kadraj İkon Emeklilik ve çalışma hayatı A'dan Z'ye değişiyor: 3600 ek gösterge, 10 yıl 56 yaş şartı ile emeklilik, esnek çalışma...

Emeklilik ve çalışma hayatı A'dan Z'ye değişiyor: 3600 ek gösterge, 10 yıl 56 yaş şartı ile emeklilik, esnek çalışma...

Türkiye'deki çalışma hayatı son yıllarda büyük bir değişim geçirdi ve bu değişim hız kesmeden devam ediyor. Yeni düzenlemelerle annelerden esnafa, çalışanlardan emeklilere kadar pek çok kesimin hayatı iyileştirilecek. Çalışma hayatındaki bu köklü yenilikler sadece çalışanların değil toplumun genel refahını da artıracak. Gelişen düzenlemelerle Türkiye'deki çalışma hayatı daha modern ve dengeli bir hale gelecek. Peki bu çalışmalar neler? İşte merak edilen gelişmeler haberimizde.

Giriş Tarihi: 04.05.2025 09:20 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 09:21
Emeklilik ve çalışma hayatı A’dan Z’ye değişiyor: 3600 ek gösterge, 10 yıl 56 yaş şartı ile emeklilik, esnek çalışma...

Son 23 yılda Türkiye'de çalışma hayatı devrim niteliğinde 23 düzenleme ile büyük bir dönüşüm geçirdi. Bu yenilikler çalışanların, emeklilerin, ev kadınlarının ve esnafın hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor. AK Parti hükümetleri döneminde birçok kronikleşmiş sorun çözüme kavuşturuldu ve bu gelişmelerin devamı geliyor. Yeni düzenlemelerle birlikte emeklilikten uzaktan çalışmaya kadar pek çok alanda yenilikler hayata geçecek. İşte Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in gelecekteki bu düzenlemelere dair merak edilen açıklamaları.

Emeklilik ve çalışma hayatı A’dan Z’ye değişiyor: 3600 ek gösterge, 10 yıl 56 yaş şartı ile emeklilik, esnek çalışma...

Memur Anneler İçin Yarı Zamanlı Çalışma Düzenlemesi

Özel sektördeki annelere uygulanan tam maaşlı yarı zamanlı çalışma modeli, kamu sektörüne de taşınıyor. Yeni düzenlemeye göre, anneler, çocukları 6 yaşına gelene kadar yarı zamanlı çalışabilecek. Çocuk sayısına göre, 6 aya kadar maaşlı yarı zamanlı çalışma imkanı sağlanacak.

Emeklilik ve çalışma hayatı A’dan Z’ye değişiyor: 3600 ek gösterge, 10 yıl 56 yaş şartı ile emeklilik, esnek çalışma...

Ayrıca sadece anneler değil babalar ve evlat edinenler de bu haktan faydalanabilecek. Kamu çalışanları için uygulanacak bu düzenlemenin detayları şu an yönetmelik taslağında şekillendiriliyor.

Emeklilik ve çalışma hayatı A’dan Z’ye değişiyor: 3600 ek gösterge, 10 yıl 56 yaş şartı ile emeklilik, esnek çalışma...

Bağ-Kurlu Esnafa Erken Emeklilik Fırsatı

Küçük esnaf için devrim niteliğinde bir düzenleme geliyor. Basit usulde vergilendirilen, 10 kişiden az çalışanı olan esnaflar için emeklilik şartları kolaylaştırılacak.

Emeklilik ve çalışma hayatı A’dan Z’ye değişiyor: 3600 ek gösterge, 10 yıl 56 yaş şartı ile emeklilik, esnek çalışma...

Bağ-Kur'da şu anda 9.000 prim gün sayısı şartı, 7.200'e indirilecek. Bu değişiklikle küçük esnaf, 5 yıl daha az prim ödeyerek erken emekli olma hakkına sahip olacak. Bu düzenleme esnafın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.