Emeklilik ve çalışma hayatı A'dan Z'ye değişiyor: 3600 ek gösterge, 10 yıl 56 yaş şartı ile emeklilik, esnek çalışma...
Türkiye'deki çalışma hayatı son yıllarda büyük bir değişim geçirdi ve bu değişim hız kesmeden devam ediyor. Yeni düzenlemelerle annelerden esnafa, çalışanlardan emeklilere kadar pek çok kesimin hayatı iyileştirilecek. Çalışma hayatındaki bu köklü yenilikler sadece çalışanların değil toplumun genel refahını da artıracak. Gelişen düzenlemelerle Türkiye'deki çalışma hayatı daha modern ve dengeli bir hale gelecek. Peki bu çalışmalar neler? İşte merak edilen gelişmeler haberimizde.
Giriş Tarihi: 04.05.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 09:21