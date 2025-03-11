Kadraj Galeri Kadraj İkon Emekliler dikkat! Bayram öncesi 9.000 TL ek ödeme fırsatı, 31 Mart'ta son!

Emekliler dikkat! Bayram öncesi 9.000 TL ek ödeme fırsatı, 31 Mart'ta son!

Milyonlarca emekliye müjdeli haber geldi! Bankalar arasında devam eden promosyon yarışı kapsamında, belirli şartları sağlayan emeklilere 9 bin TL'ye kadar ek ödeme yapılacağı duyuruldu.

Giriş Tarihi: 11.03.2025 10:45 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 10:48
Emekliler dikkat! Bayram öncesi 9.000 TL ek ödeme fırsatı, 31 Mart’ta son!

TEB'in sunduğu 21 bin TL'ye varan promosyon paketi dikkat çekerken, diğer bankalar da çeşitli fırsatlar sunuyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon ödüyor? 9 bin TL ek ödeme almak için hangi şartlar gerekiyor? İşte detaylar…

Emekliler dikkat! Bayram öncesi 9.000 TL ek ödeme fırsatı, 31 Mart’ta son!

TEB Emekli Promosyonu: 9 Bin TL Ek Ödeme Nasıl Alınır?

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), emekli maaşını bankaya taşıyan ve belirlenen şartları yerine getiren müşterilerine toplamda 21 bin TL'ye varan promosyon imkanı sunuyor. Bunun 12 bin TL'si ana promosyon olarak ödenirken, 9 bin TL ek promosyon almak için belirli koşulların sağlanması gerekiyor.

Emekliler dikkat! Bayram öncesi 9.000 TL ek ödeme fırsatı, 31 Mart’ta son!

TEB Emekli Promosyon Şartları Nelerdir?

Emekli maaşını TEB'e taşıyan müşteriler 36 ay boyunca maaşlarını bu bankadan almayı taahhüt etmelidir.
En az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı verilmelidir (Elektrik veya doğalgaz faturası zorunlu).
Bu şartları yerine getiren emekliler, maaş miktarına göre değişen oranlarda promosyon ödemesi alabilecekler.

Emekliler dikkat! Bayram öncesi 9.000 TL ek ödeme fırsatı, 31 Mart’ta son!

Diğer Bankaların Emekli Promosyon Ödemeleri

TEB'in yanı sıra birçok banka emekli maaşını kendisine taşıyan müşterilere cazip teklifler sunuyor. İşte güncellenmiş promosyon ödemeleri:

Halkbank Emekli Promosyonu

Halkbank, maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden emeklilere 12 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapacak.

Emekliler dikkat! Bayram öncesi 9.000 TL ek ödeme fırsatı, 31 Mart’ta son!

Vakıfbank Emekli Promosyonu ve Troy Kart Kampanyası

Vakıfbank, emekli promosyonlarını güncelleyerek 12 bin TL'ye kadar nakit ödeme sunuyor. Ayrıca, Vakıfbank Troy Emekli Kartı ile yapılacak harcamalarda 10 ayda 15 bin TL'ye kadar ek nakit ödeme fırsatı da verilecek.