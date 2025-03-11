Emekliler dikkat! Bayram öncesi 9.000 TL ek ödeme fırsatı, 31 Mart’ta son!

TEB'in sunduğu 21 bin TL'ye varan promosyon paketi dikkat çekerken, diğer bankalar da çeşitli fırsatlar sunuyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon ödüyor? 9 bin TL ek ödeme almak için hangi şartlar gerekiyor? İşte detaylar…