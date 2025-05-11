Emekli zammı öncesi 25 bin TL ek ödeme: Maaşı 14 bin 769 TL ve üstü olana liste çıktı! Ziraat Bankası, İş Bankası, TEB...

Emeklilere, dul ve yetim aylığı alanlara yönelik banka promosyonlarında Mayıs ayıyla birlikte dikkat çeken bir hareketlilik başladı. Birçok banka, hem taban promosyon ödemelerini artırdı hem de çeşitli ek ürün ve hizmetlerle promosyon tutarını 27 bin TL'ye kadar çıkardı. 20 bin TL ve üzeri ödeme yapan banka sayısı ise 8'e ulaştı.