Kadraj Galeri Kadraj İkon Emekli zammı öncesi 25 bin TL ek ödeme: Maaşı 14 bin 769 TL ve üstü olana liste çıktı! Ziraat Bankası, İş Bankası, TEB...

Emekli zammı öncesi 25 bin TL ek ödeme: Maaşı 14 bin 769 TL ve üstü olana liste çıktı! Ziraat Bankası, İş Bankası, TEB...

Mayıs ayının gelmesiyle birlikte bankalar emekli maaşı alan vatandaşları kendilerine çekebilmek için promosyon yarışına girdi. Bazı özel bankalar ek kampanyalarla birlikte toplamda 27 bin TL'ye kadar ödeme yapmaya başladı. Özellikle SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yönelik sunulan bu teklifler dikkat çekici seviyelere ulaştı. Peki en yüksek ödeme hangi bankada? İşte yeni liste.

Giriş Tarihi: 11.05.2025 10:49 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 10:49
Emekli zammı öncesi 25 bin TL ek ödeme: Maaşı 14 bin 769 TL ve üstü olana liste çıktı! Ziraat Bankası, İş Bankası, TEB...

Emeklilere, dul ve yetim aylığı alanlara yönelik banka promosyonlarında Mayıs ayıyla birlikte dikkat çeken bir hareketlilik başladı. Birçok banka, hem taban promosyon ödemelerini artırdı hem de çeşitli ek ürün ve hizmetlerle promosyon tutarını 27 bin TL'ye kadar çıkardı. 20 bin TL ve üzeri ödeme yapan banka sayısı ise 8'e ulaştı.

Emekli zammı öncesi 25 bin TL ek ödeme: Maaşı 14 bin 769 TL ve üstü olana liste çıktı! Ziraat Bankası, İş Bankası, TEB...

Ek Gelir İçin Rekabet Artıyor: Şartsız ve Şartlı Ödemeler

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, promosyonlarda artık yalnızca maaş tutarı değil sunulan ek koşullar da belirleyici rol oynuyor.

Emekli zammı öncesi 25 bin TL ek ödeme: Maaşı 14 bin 769 TL ve üstü olana liste çıktı! Ziraat Bankası, İş Bankası, TEB...

Otomatik fatura ödeme talimatı, kredi kartı kullanımı, mevduat hesabına yüksek bakiye yatırımı, emekli yakını getirme ve kredi kullanımı gibi opsiyonlar, emeklilere sunulan toplam ödemenin artmasını sağlıyor.

Emekli zammı öncesi 25 bin TL ek ödeme: Maaşı 14 bin 769 TL ve üstü olana liste çıktı! Ziraat Bankası, İş Bankası, TEB...

İşte Banka Banka Güncel Emekli Promosyonları (Mayıs 2025)

Akbank – 17.500 TL'ye varan ödeme
Maaşa göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında promosyon sunuluyor. Ayrıca her otomatik fatura talimatına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip para fırsatı var.

Emekli zammı öncesi 25 bin TL ek ödeme: Maaşı 14 bin 769 TL ve üstü olana liste çıktı! Ziraat Bankası, İş Bankası, TEB...

Albaraka Türk – 20.000 TL'ye varan ödeme
6.500 TL'den başlayan promosyonlar, maaş dilimine göre 15.600 TL'ye kadar çıkıyor. 2 fatura talimatına 1.400 TL, emekli yakınını getirenlere kişi başı 500 TL, toplamda 3.000 TL ek ödül veriliyor.