Emekli zammı öncesi 25 bin TL ek ödeme: Maaşı 14 bin 769 TL ve üstü olana liste çıktı! Ziraat Bankası, İş Bankası, TEB...
Mayıs ayının gelmesiyle birlikte bankalar emekli maaşı alan vatandaşları kendilerine çekebilmek için promosyon yarışına girdi. Bazı özel bankalar ek kampanyalarla birlikte toplamda 27 bin TL'ye kadar ödeme yapmaya başladı. Özellikle SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yönelik sunulan bu teklifler dikkat çekici seviyelere ulaştı. Peki en yüksek ödeme hangi bankada? İşte yeni liste.
Giriş Tarihi: 11.05.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 10:49