2023 LGS sınavsız öğrenci liseler için OBP-YBP hesabı! 5. 6. 7. 8. yıl sonu notu hesaplama ekranı 2023! Okul puanı ile alan liseler hangileri?
LGS hakkında araştırmalar yükselişe geçti. Peki, sınavsız öğrenci alan liseler 2023 hangileri? Puansız öğrenci alan liseler var mı? Adrese dayalı lise sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar!
LGS sınav sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı. Sonuçları öğrenen öğrenciler tercihler için bazı bilgileri öğrenmek istiyor. Bu bağlamda, öğrenciler tarafından en merak edilen konu 'OBP hesaplama nasıl yapılır?' sorusu oldu. Peki, OBP puanı ile alan liseler hangileri? 5. 6. 7. 8. yıl sonu notu hesaplama nasıl yapılır? LGS okul ortalama hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar!
LGS PUANI HESAPLAMA
Merkezi Sınava katılan olan öğrencilerin puanı, şu şekilde hesaplanır;
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.