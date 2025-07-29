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Emekli maaşlarını Ziraat Bankası, TEB, İNG, Garanti, Yapı Kredi, Akbank'tan alanlara ek ödeme

Kamu ve özel bankalar maaşını kendisine taşıyan emekli müşterilere 27.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ek avantajlar sunuyor. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel liste…

Giriş Tarihi: 29.07.2025 08:59
Emekli maaşlarını Ziraat Bankası, TEB, İNG, Garanti, Yapı Kredi, Akbank’tan alanlara ek ödeme

Türkiye'deki özel ve kamu bankaları, emekli vatandaşlara yönelik cazip kampanyalarını güncelledi. Emekli maaşını taşıyanlara 27.000 TL'ye kadar nakit promosyon, alışveriş bonusu, fatura ödeme ödülü gibi avantajlar sunuluyor. Yapı Kredi, ING, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve QNB Finansbank başta olmak üzere birçok banka promosyon rakamlarını yeniden yükseltti. Peki, hangi banka ne kadar veriyor? Emekliler bu fırsatlardan nasıl yararlanabilir?

Emekli maaşlarını Ziraat Bankası, TEB, İNG, Garanti, Yapı Kredi, Akbank’tan alanlara ek ödeme

✅ EMEKLİYE PROMOSYON NEDİR, KİMLER FAYDALANABİLİR?

Emekli maaşını belirli bir bankaya taşımayı taahhüt eden SGK, SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı mensubu herkes, nakit promosyon kampanyalarından yararlanabilir. Bazı bankalar ek olarak fatura talimatı kredi kartı harcaması veya sigorta ürünleri gibi koşullar sunabiliyor.

Emekli maaşlarını Ziraat Bankası, TEB, İNG, Garanti, Yapı Kredi, Akbank’tan alanlara ek ödeme

🏦 2025 TEMMUZ GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI

Banka Nakit Promosyon Ek Promosyon / Bonus Toplam Ödeme
Yapı Kredi 15.000 TL 12.000 TL 27.000 TL'ye varan
Emekli maaşlarını Ziraat Bankası, TEB, İNG, Garanti, Yapı Kredi, Akbank’tan alanlara ek ödeme
ING 15.000 TL 10.000 TL'ye kadar 25.000 TL'ye varan

Emekli maaşlarını Ziraat Bankası, TEB, İNG, Garanti, Yapı Kredi, Akbank’tan alanlara ek ödeme
TEB 12.000 TL 9.000 TL 21.000 TL'ye varan