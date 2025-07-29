Emekli maaşlarını Ziraat Bankası, TEB, İNG, Garanti, Yapı Kredi, Akbank’tan alanlara ek ödeme

Türkiye'deki özel ve kamu bankaları, emekli vatandaşlara yönelik cazip kampanyalarını güncelledi. Emekli maaşını taşıyanlara 27.000 TL'ye kadar nakit promosyon, alışveriş bonusu, fatura ödeme ödülü gibi avantajlar sunuluyor. Yapı Kredi, ING, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve QNB Finansbank başta olmak üzere birçok banka promosyon rakamlarını yeniden yükseltti. Peki, hangi banka ne kadar veriyor? Emekliler bu fırsatlardan nasıl yararlanabilir? ✅ EMEKLİYE PROMOSYON NEDİR, KİMLER FAYDALANABİLİR? Emekli maaşını belirli bir bankaya taşımayı taahhüt eden SGK, SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı mensubu herkes, nakit promosyon kampanyalarından yararlanabilir. Bazı bankalar ek olarak fatura talimatı kredi kartı harcaması veya sigorta ürünleri gibi koşullar sunabiliyor. 🏦 2025 TEMMUZ GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI Banka Nakit Promosyon Ek Promosyon / Bonus Toplam Ödeme Yapı Kredi 15.000 TL 12.000 TL 27.000 TL'ye varan ING 15.000 TL 10.000 TL'ye kadar 25.000 TL'ye varan TEB 12.000 TL 9.000 TL 21.000 TL'ye varan Garanti BBVA 15.000 TL 6.000 TL alışveriş bonusu 21.000 TL'ye varan QNB Finansbank 15.000 TL 5.400 TL 20.400 TL'ye varan Akbank 15.000 TL 2.500 TL 17.500 TL'ye varan 📌 KAMU BANKALARI (ZİRAAT, VAKIFBANK, HALKBANK, İŞ BANKASI) NE SUNUYOR? Kamu bankaları da maaşını taşıyan emeklilere yönelik nakit promosyon, düşük faizli kredi, ek hesap limiti ve fatura ödeme kolaylığı gibi çeşitli avantajlar sunuyor. Özel bankalardaki yüksek promosyon rakamlarına kıyasla kamu bankalarının sunduğu promosyonlar şimdilik daha sınırlı kalıyor. 🤔 EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU HANGİ BANKADA? 2025 Temmuz itibarıyla en yüksek promosyonu Yapı Kredi sunuyor: 📲 BAŞVURU NASIL YAPILIR? Emekli promosyonu almak isteyen vatandaşlar, maaşlarını taşımak istedikleri bankanın: Mobil uygulaması İnternet bankacılığı En yakın şubesi üzerinden başvuru yapabiliyor. Taahhüt süresi genellikle 3 yıldır ve promosyon ödemesi peşin yapılır. Haberin fotoğrafları takvim foto arşivden alınmıştır