Emekli maaşlarını Ziraat Bankası, TEB, İNG, Garanti, Yapı Kredi, Akbank’tan alanlara ek ödeme

Türkiye'deki özel ve kamu bankaları, emekli vatandaşlara yönelik cazip kampanyalarını güncelledi. Emekli maaşını taşıyanlara 27.000 TL'ye kadar nakit promosyon, alışveriş bonusu, fatura ödeme ödülü gibi avantajlar sunuluyor. Yapı Kredi, ING, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve QNB Finansbank başta olmak üzere birçok banka promosyon rakamlarını yeniden yükseltti. Peki, hangi banka ne kadar veriyor? Emekliler bu fırsatlardan nasıl yararlanabilir?