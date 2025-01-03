EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA ROBOTU 2025 | SGK e-Devlet emekli maaşımı nasıl öğrenirim? Kök maaş nasıl hesaplanır?

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren kök maaş hesaplamaları, 2025 Ocak zam döneminde yeniden gündemde. Kök maaşını öğrenmek isteyen emekliler e-Devlet sistemi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Peki, kök maaş nedir, nasıl hesaplanır ve nasıl öğrenilir?