Kadraj Galeri Kadraj İkon EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA ROBOTU 2025 | SGK e-Devlet emekli maaşımı nasıl öğrenirim? Kök maaş nasıl hesaplanır?

EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA ROBOTU 2025 | SGK e-Devlet emekli maaşımı nasıl öğrenirim? Kök maaş nasıl hesaplanır?

Ocak 2025 zammının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli, kök maaş oranlarını ve yapılacak artışları merak ediyor. SGK emekli kök maaşı öğrenme sistemi ve e-Devlet hesaplama robotu, bu süreçte yoğun ilgi görüyor. Emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemelerin gündemde olduğu bu dönemde, hem çalışanları hem de emeklileri ilgilendiren kök maaşta değişiklik olup olmayacağı sorusu sıkça gündeme geliyor. İşte kök maaş ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 03.01.2025 07:12 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 07:12
EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA ROBOTU 2025 | SGK e-Devlet emekli maaşımı nasıl öğrenirim? Kök maaş nasıl hesaplanır?

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren kök maaş hesaplamaları, 2025 Ocak zam döneminde yeniden gündemde. Kök maaşını öğrenmek isteyen emekliler e-Devlet sistemi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Peki, kök maaş nedir, nasıl hesaplanır ve nasıl öğrenilir?

EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA ROBOTU 2025 | SGK e-Devlet emekli maaşımı nasıl öğrenirim? Kök maaş nasıl hesaplanır?

Kök Maaş Nedir?

Kök maaş emeklilik aylığı hesaplanırken kullanılan temel tutarı ifade eder. Bu tutar maaşın ek ödemeler ve zamlar hariç kısmını temsil eder.

EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA ROBOTU 2025 | SGK e-Devlet emekli maaşımı nasıl öğrenirim? Kök maaş nasıl hesaplanır?

e-Devlet Üzerinden Kök Maaş Nasıl Öğrenilir?
4A (SSK) Emeklileri İçin:

e-Devlet'e Giriş: T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle e-Devlet sistemine giriş yapın.
Arama Bölümüne "4A Emekli Aylığı" Yazın: Çıkan sonuçlardan ilgili bağlantıya tıklayın.

EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA ROBOTU 2025 | SGK e-Devlet emekli maaşımı nasıl öğrenirim? Kök maaş nasıl hesaplanır?

Detaylara Ulaşma: Açılan sayfada "Detay" kısmına tıklayın.
Kök Maaşı Hesaplama: Ekranda görünen "5510 Ek 19 Miktarı" kısmındaki tutarı not alın ve bu tutarı 12.500 TL'den çıkararak kök maaşınızı öğrenin.

EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA ROBOTU 2025 | SGK e-Devlet emekli maaşımı nasıl öğrenirim? Kök maaş nasıl hesaplanır?

4B (Bağkur) Emeklileri İçin:

e-Devlet'e Giriş: Aynı şekilde e-Devlet hesabınıza giriş yapın.
Arama Bölümüne "4B Emekli Aylığı" Yazın: İlk çıkan bağlantıya tıklayın.