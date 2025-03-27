ELVEDA RAMAZAN MESAJLARI 2025 | Dualı, hadisli Elveda Ya Şehri Ramazan mesajları ve sözleri!

On bir ayın sultanı Ramazan'ın son gününe ulaşmanın hüznü Müslümanların yüreğini sararken bu mübarek ayın vedası dualar ve anlamlı mesajlarla karşılanıyor. Ramazan'ın son günü olan Arefe'de son oruçlar tutuluyor, son iftar sofraları kuruluyor ve bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen bu mübarek ay, dualarla uğurlanıyor.