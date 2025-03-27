ELVEDA RAMAZAN MESAJLARI 2025 | Dualı, hadisli Elveda Ya Şehri Ramazan mesajları ve sözleri!
İslam alemi bereket ve rahmet ayı Ramazan'a veda etmeye hazırlanıyor. 1 Mart 2025'te başlayan Ramazan-ı Şerif, 29 Mart Cumartesi günü tutulacak son oruç ile sona erecek. Müslümanlar manevi atmosferin doruk noktasına ulaştığı bu ayı geride bırakmanın hüznünü yaşarken aynı zamanda Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevincini de taşıyor. İşte Ramazan'a veda ederken paylaşılabilecek en anlamlı ve dualı mesajlar...
Giriş Tarihi: 27.03.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 12:10