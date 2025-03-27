Kadraj Galeri Kadraj İkon ELVEDA RAMAZAN MESAJLARI 2025 | Dualı, hadisli Elveda Ya Şehri Ramazan mesajları ve sözleri!

ELVEDA RAMAZAN MESAJLARI 2025 | Dualı, hadisli Elveda Ya Şehri Ramazan mesajları ve sözleri!

İslam alemi bereket ve rahmet ayı Ramazan'a veda etmeye hazırlanıyor. 1 Mart 2025'te başlayan Ramazan-ı Şerif, 29 Mart Cumartesi günü tutulacak son oruç ile sona erecek. Müslümanlar manevi atmosferin doruk noktasına ulaştığı bu ayı geride bırakmanın hüznünü yaşarken aynı zamanda Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevincini de taşıyor. İşte Ramazan'a veda ederken paylaşılabilecek en anlamlı ve dualı mesajlar...

Giriş Tarihi: 27.03.2025 12:10 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 12:10
ELVEDA RAMAZAN MESAJLARI 2025 | Dualı, hadisli Elveda Ya Şehri Ramazan mesajları ve sözleri!

On bir ayın sultanı Ramazan'ın son gününe ulaşmanın hüznü Müslümanların yüreğini sararken bu mübarek ayın vedası dualar ve anlamlı mesajlarla karşılanıyor. Ramazan'ın son günü olan Arefe'de son oruçlar tutuluyor, son iftar sofraları kuruluyor ve bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen bu mübarek ay, dualarla uğurlanıyor.

ELVEDA RAMAZAN MESAJLARI 2025 | Dualı, hadisli Elveda Ya Şehri Ramazan mesajları ve sözleri!

2025 RAMAZANA VEDA MESAJLARI VE SÖZLERİ

On bir ayın sultanısın, dertlilerin dermanısın, Hakk'ın bize ihsanısın, elveda ey Şehr-i Ramazan elveda.

Zekat fitre verildi, fakir fukara sevindirildi, bereketin görüldü, elveda ya şehr-i Ramazan.

Elveda ya şehr-i Ramazan, oldun sen on bir aya sultan, sende indi mübarek Kur'an, Dünya'yı doldurdun hep nurlan.

ELVEDA RAMAZAN MESAJLARI 2025 | Dualı, hadisli Elveda Ya Şehri Ramazan mesajları ve sözleri!

Ey Mübarek Kur'an ayı Saimlere gufrab ayı Müminlere ihsan ayı şehri mübarek elveda!

Bir bahar müjdesi gibiydi gelişin. Rahmetinle kandık, şifa bulduk. Şimdi gidiyorsun ey Şehr-i Ramazan elveda.

Neşe saçtı gönüle, okundu mukabele, diyoruz güle güle, elveda ya şehr-i Ramazan.

ELVEDA RAMAZAN MESAJLARI 2025 | Dualı, hadisli Elveda Ya Şehri Ramazan mesajları ve sözleri!

On bir aylık yoldan geldin, Mü"minlere rahmet oldun, Asilere azab oldun, Elveda ey Şehr-i Ramazan elveda.

Veda etmek zor geliyor, güle güle demiyoruz, sadece şükrediyoruz bir Ramazanı daha bahşedene.

İncecik bir hilaldi varlığın önce, sonra ayın ondördü gibi parladı. Yüreklerimiz varlığınla, birden gözlerimiz gökyüzünde incelen hilale takıldı yeniden.

ELVEDA RAMAZAN MESAJLARI 2025 | Dualı, hadisli Elveda Ya Şehri Ramazan mesajları ve sözleri!

Elveda ey Şehr-i Ramazan elveda
Elveda ey Şehr-i Rahmet elveda
Elveda ey elveda
Ey Şehr-i Kuran elveda