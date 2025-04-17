Elinde altın olan dikkat! Bugün gram altın veya çeyrek altın alsam ne kadar öderim? Kapalıçarşı altın fiyatları
Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Birikimini sarı metalden yana kullananlar tarafından gram altın, çeyrek altın, yarım altın, külçe altın, ons ve tam altın fiyatları sorgulanıyor. Peki 17 Nisan 2025 Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün gram veya çeyrek almak isteyen biri alış-satış ne kadar ödeyecek? İşte canlı altın fiyatlarında son dakika tablosu.
Giriş Tarihi: 17.04.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 09:22