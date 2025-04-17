Kadraj Galeri Kadraj İkon Elinde altın olan dikkat! Bugün gram altın veya çeyrek altın alsam ne kadar öderim? Kapalıçarşı altın fiyatları

Elinde altın olan dikkat! Bugün gram altın veya çeyrek altın alsam ne kadar öderim? Kapalıçarşı altın fiyatları

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Birikimini sarı metalden yana kullananlar tarafından gram altın, çeyrek altın, yarım altın, külçe altın, ons ve tam altın fiyatları sorgulanıyor. Peki 17 Nisan 2025 Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün gram veya çeyrek almak isteyen biri alış-satış ne kadar ödeyecek? İşte canlı altın fiyatlarında son dakika tablosu.

Giriş Tarihi: 17.04.2025 09:13 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 09:22
Elinde altın olan dikkat! Bugün gram altın veya çeyrek altın alsam ne kadar öderim? Kapalıçarşı altın fiyatları

Altın fiyatları yatırımcılar ve düğün hazırlığında takı alışverişi yapacak vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 17 Nisan 2025 Perşembe günü itibarıyla güncel altın alış-satış fiyatlarını derledik.

Elinde altın olan dikkat! Bugün gram altın veya çeyrek altın alsam ne kadar öderim? Kapalıçarşı altın fiyatları

17 Nisan 2025 Güncel Altın Fiyatları

Gram Altın (TL/GR)
Alış: 4.090,30 TL
Satış: 4.090,72 TL

Elinde altın olan dikkat! Bugün gram altın veya çeyrek altın alsam ne kadar öderim? Kapalıçarşı altın fiyatları

22 Ayar Bilezik
Alış: 3.757,94 TL
Satış: 3.800,60 TL

Elinde altın olan dikkat! Bugün gram altın veya çeyrek altın alsam ne kadar öderim? Kapalıçarşı altın fiyatları

Çeyrek Altın
Alış: 6.730,00 TL
Satış: 6.790,00 TL

Elinde altın olan dikkat! Bugün gram altın veya çeyrek altın alsam ne kadar öderim? Kapalıçarşı altın fiyatları

Yarım Altın
Alış: 13.459,00 TL
Satış: 13.580,00 TL