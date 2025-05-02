Kadraj Galeri Kadraj İkon Elinde altın olan baksın! 2 Mayıs 2025 altın düştü mü? Kapalıçarşı gram altın, yarım, çeyrek, ajda bilezik, külçe altın fiyatları

Elinde altın olan baksın! 2 Mayıs 2025 altın düştü mü? Kapalıçarşı gram altın, yarım, çeyrek, ajda bilezik, külçe altın fiyatları

Altın fiyatlarına ilişkin gelişmeler yatırımcılar tarafından dikkatle izlenmeye devam ediyor. Küresel ekonomik hareketlilik, değerli metaller üzerinde etkisini hissettiriyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, külçe altın ve ons altının anlık fiyatları merak ediliyor. Vatandaşlar, Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatlarını ve piyasadaki son durumu araştırıyor. Peki 24 ayar gram altın bugün kaç TL'den işlem görüyor? Altın piyasasında son durum ne? İşte Piyasa Uzmanı İslam Memiş'in değerlendirmeleriyle altındaki son tablo...

Giriş Tarihi: 02.05.2025 09:10 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 09:29
Elinde altın olan baksın! 2 Mayıs 2025 altın düştü mü? Kapalıçarşı gram altın, yarım, çeyrek, ajda bilezik, külçe altın fiyatları

Piyasalarda bugün saat 15:30'a kilitlenildi. ABD'den gelecek olan tarım dışı istihdam verisi, yalnızca doların yönünü değil; altın ve kripto para piyasalarını da etkileyebilir. Kritik veri öncesinde açıklama yapan Finans Uzmanı İslam Memiş, "Orada bir trend kırılımı olacak" ifadeleriyle yatırımcılara dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Öte yandan altın fiyatlarındaki anlık dalgalanmalar da yatırımcıların yakın takibinde. İşte altın piyasasındaki son gelişmeler ve uzman yorumlarıyla güncel analizler...

Elinde altın olan baksın! 2 Mayıs 2025 altın düştü mü? Kapalıçarşı gram altın, yarım, çeyrek, ajda bilezik, külçe altın fiyatları

Piyasa uzmanı İslam Memiş açıklamasında, "Cuma gününe kadar bence piyasaların tadı tuzu olmaz. Ons altın, Bitcoin gibi bant aralıklarında oyalanır. Ancak istihdam verisiyle birlikte ya yukarı yönlü bir patlama ya da aşağı yönlü sert bir düzeltme görebiliriz" ifadelerini kullandı.

Elinde altın olan baksın! 2 Mayıs 2025 altın düştü mü? Kapalıçarşı gram altın, yarım, çeyrek, ajda bilezik, külçe altın fiyatları

ABD'den gelecek olan tarım dışı istihdam verisi öncesinde konuşan Finans Uzmanı İslam Memiş, "Orada bir trend kırılımı olacak" diyerek yatırımcılara önemli bir sinyal gönderdi.

Elinde altın olan baksın! 2 Mayıs 2025 altın düştü mü? Kapalıçarşı gram altın, yarım, çeyrek, ajda bilezik, külçe altın fiyatları

GRAM ALTIN CEPHESİNDE SON DURUM NE?

Gram altın fiyatı geçtiğimiz hafta 4300 liraya yükseldikten sonra geri çekildi. Şu anda 4145 lira seviyelerinde işlem gören gram altında, İslam Memiş'e göre 4110-4160 lira aralığı kısa vadede önemli bir bant oluşturuyor.

Memiş, "Nasıl ki ons altın 3300-3360 dolar aralığına sıkıştıysa, gram altında da benzer bir sıkışma görüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Elinde altın olan baksın! 2 Mayıs 2025 altın düştü mü? Kapalıçarşı gram altın, yarım, çeyrek, ajda bilezik, külçe altın fiyatları

Yatırımcılara temkinli olmaları gerektiği mesajını da veren Memiş, şu tavsiyeyi verdi:

"Altında düşüş beklentimiz devam ediyor, fırtınalı günlerde beklemek en mantıklısı"