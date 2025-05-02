Elinde altın olan baksın! 2 Mayıs 2025 altın düştü mü? Kapalıçarşı gram altın, yarım, çeyrek, ajda bilezik, külçe altın fiyatları

Altın fiyatlarına ilişkin gelişmeler yatırımcılar tarafından dikkatle izlenmeye devam ediyor. Küresel ekonomik hareketlilik, değerli metaller üzerinde etkisini hissettiriyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, külçe altın ve ons altının anlık fiyatları merak ediliyor. Vatandaşlar, Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatlarını ve piyasadaki son durumu araştırıyor. Peki 24 ayar gram altın bugün kaç TL'den işlem görüyor? Altın piyasasında son durum ne? İşte Piyasa Uzmanı İslam Memiş'in değerlendirmeleriyle altındaki son tablo...