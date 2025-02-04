Ege beşik gibi sallanıyor! Depremler tsunamiyi tetikler mi? Türkiye’de risk var mı? "Enerji açığa çıktı"

Ege Denizi'ndeki depremler durmak bilmiyor. Son günlerde büyüklüğü 4 ile 5 arasında değişen 600'den fazla sarsıntı meydana geldi. Yunanistan, bölgede alarma geçerek bazı yerleşim bölgelerini tahliye etmeye başladı. Peki, yaşanan bu depremler tsunami tehlikesini beraberinde getirir mi? Türkiye için risk oluşturur mu? Hangi bölgeler etkilenebilir? Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, kritik bir uyarı yaparak, "Enerji açığa çıktı" ifadelerini kullandı.