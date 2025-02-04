Kadraj Galeri Kadraj İkon Ege beşik gibi sallanıyor! Depremler tsunamiyi tetikler mi? Türkiye’de risk var mı? "Enerji açığa çıktı"

Ege beşik gibi sallanıyor! Depremler tsunamiyi tetikler mi? Türkiye’de risk var mı? "Enerji açığa çıktı"

Ege Denizi'ndeki depremler durmak bilmiyor. Son günlerde büyüklüğü 4 ile 5 arasında değişen 600'den fazla sarsıntı meydana geldi. Yunanistan, bölgede alarma geçerek bazı yerleşim bölgelerini tahliye etmeye başladı. Peki, yaşanan bu depremler tsunami tehlikesini beraberinde getirir mi? Türkiye için risk oluşturur mu? Hangi bölgeler etkilenebilir? Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, kritik bir uyarı yaparak, "Enerji açığa çıktı" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 04.02.2025 10:38 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 10:38
Ege beşik gibi sallanıyor! Depremler tsunamiyi tetikler mi? Türkiye’de risk var mı? Uzman isim uyardı

Ege'de geride bıraktığımız günlerde büyüklüğü 4 ile 5 arasında değişen 600'den fazla sarsıntı meydana geldi.

Ege beşik gibi sallanıyor! Depremler tsunamiyi tetikler mi? Türkiye’de risk var mı? Uzman isim uyardı

YUNAN'DA SALLANTI ALARMI: OKULLAR KAPANDI TAHLİYE BAŞLADI

Sarsıntılar devam ederken Yunanistan, bölgede alarma geçti ve bazı yerleşim bölgelerini tahliye etmeye başladı. Depremlerin yoğunlaştığı Santorini Adası'ndaki heyelan tehlikesi bulunan Ammudiou, Armenis, Korfu ve Palaio Limena sahillerine gitmemeleri ve havuz sularının boşaltılması istendi.

Ege beşik gibi sallanıyor! Depremler tsunamiyi tetikler mi? Türkiye’de risk var mı? Uzman isim uyardı

Ege Denizi'ndeki artan sismik hareketlilik nedeniyle Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarındaki okullarda eğitim öğretime cumaya kadar ara verildi.

Ege beşik gibi sallanıyor! Depremler tsunamiyi tetikler mi? Türkiye’de risk var mı? Uzman isim uyardı

TSUNAMİYİ TETİKLER Mİ?

Peki, bu depremler tsunamiyi tetikler mi, Türkiye için risk var mı, hangi bölgeler etkilenebilir? Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ege beşik gibi sallanıyor! Depremler tsunamiyi tetikler mi? Türkiye’de risk var mı? Uzman isim uyardı

"BÜYÜK ENERJİ AÇIĞA ÇIKTI"

Son günlerde Batı Akdeniz ve Ege Denizi'nde yüzlerce deprem yaşanmasının endişeye yol açtığını belirten Doç. Dr. Özçelik, depremler sırasında büyük miktarda enerji açığa çıktığını vurguladı.