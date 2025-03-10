e-Devlet TOKİ başvuru ekranı 2025 | 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı? Hangi iller kapsamda?
Türkiye'deki dar gelirli ailelerin ev sahibi olmasını amaçlayan TOKİ'nin 250 bin konut projesi büyük bir heyecanla bekleniyor. Projenin 81 ilde hayata geçirilmesi planlanırken kent merkezleri ve ilçe merkezlerine göre konut dağılımı ön planda olacak. Peki başvurular ne zaman başlayacak? Geri ödemesi nasıl olacak? İşte konuya dair son gelişmeler.
Giriş Tarihi: 10.03.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 14:14