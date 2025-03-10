e-Devlet TOKİ başvuru ekranı 2025 | 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı? Hangi iller kapsamda?

Bakan Kurum, 2025 yılı sonunu işaret etse de başvuru tarihleri henüz netleşmiş değil. Proje hakkında en son Şubat ayında valiliklere gönderilen genelge ile arazilerin belirlenmesi talimatı verildi. Öncelikli olarak, hazine ya da belediye mülkiyetindeki taşınmazlar seçilecek.