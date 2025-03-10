Kadraj Galeri Kadraj İkon e-Devlet TOKİ başvuru ekranı 2025 | 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı? Hangi iller kapsamda?

e-Devlet TOKİ başvuru ekranı 2025 | 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı? Hangi iller kapsamda?

Türkiye'deki dar gelirli ailelerin ev sahibi olmasını amaçlayan TOKİ'nin 250 bin konut projesi büyük bir heyecanla bekleniyor. Projenin 81 ilde hayata geçirilmesi planlanırken kent merkezleri ve ilçe merkezlerine göre konut dağılımı ön planda olacak. Peki başvurular ne zaman başlayacak? Geri ödemesi nasıl olacak? İşte konuya dair son gelişmeler.

Giriş Tarihi: 10.03.2025 14:14 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 14:14
e-Devlet TOKİ başvuru ekranı 2025 | 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı? Hangi iller kapsamda?

TOKİ 2025 yılında 250 bin konut yapmayı hedefliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bu büyük projeye ilişkin çalışmaların hızla ilerlediğini açıkladı.

e-Devlet TOKİ başvuru ekranı 2025 | 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı? Hangi iller kapsamda?

Bakan Kurum, 2025 yılı sonunu işaret etse de başvuru tarihleri henüz netleşmiş değil. Proje hakkında en son Şubat ayında valiliklere gönderilen genelge ile arazilerin belirlenmesi talimatı verildi. Öncelikli olarak, hazine ya da belediye mülkiyetindeki taşınmazlar seçilecek.

e-Devlet TOKİ başvuru ekranı 2025 | 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı? Hangi iller kapsamda?

250 Bin Konut İçin Hangi İller Seçilecek?

Proje, Türkiye'nin her köşesini kapsayacak şekilde geniş bir alanda uygulanacak. Valiliklerin 81 ildeki arazileri belirlemeye yönelik çalışmaları yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

e-Devlet TOKİ başvuru ekranı 2025 | 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı? Hangi iller kapsamda?

TOKİ tarafından yapılacak konutların altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale süreci başladı. 7 Kasım'da başlatılan ihale süreci, 2025 yılının Haziran ayına kadar sürecek.

e-Devlet TOKİ başvuru ekranı 2025 | 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı? Hangi iller kapsamda?

Yeni konutlar özellikle büyük şehirlerde yoğunlaşacak. Toplamda 128 bin 378'i büyük şehirlerde olmak üzere 70 ilde 165 bin 55 sosyal konut yapılması planlanıyor. Ayrıca, projede yenilenebilir enerji sistemlerinin de kullanılması öngörülüyor.