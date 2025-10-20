Dünya genelinde internet krizi! 20 Ekim Google, Amazon, Snapchat, Fortnite,Pinterest, Canva... Açıklama geldi

📉 HANGİ UYGULAMALAR ETKİLENDİ?

Kesintiden etkilenen uygulamalar arasında Amazon, Snapchat, Fortnite, Roblox, Canva, Signal, Duolingo, Udemy, Prime Video, PlayStation Network, Clash Royale, Vodafone, BT, İngiltere Gelir ve Gümrük Dairesi (HMRC) gibi dev platformlar yer aldı.

Pinterest çöktü mü? 20 Ekim 2025 Pazartesi erişim sorunu

20 Ekim 2025 Pazartesi akşam saatlerinde Pinterest kullanıcıları, hem mobil uygulamada hem de web sitesinde erişim sorunu yaşadıklarını bildirdi. Görsellerin yüklenmemesi, hesaplara giriş yapılamaması ve hata mesajları alınması üzerine "Pinterest çöktü mü?" sorusu sosyal medyada gündem oldu. Yapılan incelemelere göre Pinterest'e herhangi bir erişim yasağı getirilmedi. Sorunun teknik kaynaklı olduğu ve kısa sürede giderilmesinin beklendiği bildirildi. Uzmanlar, platformun Amazon Web Services (AWS) altyapısındaki geçici bir arızadan etkilenmiş olabileceğini belirtti.