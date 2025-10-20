Kadraj Galeri Kadraj İkon Dünya genelinde internet krizi! 20 Ekim Google, Amazon, Snapchat, Fortnite,Pinterest, Canva... Açıklama geldi

Dünya genelinde sabah saatlerinde yaşanan dev internet krizi milyonlarca kullanıcıyı etkiledi. Snapchat, Fortnite, Roblox, Duolingo, Canva ve Amazon gibi popüler platformlara erişim sağlanamadı. Sorunun kaynağının Amazon Web Services (AWS) altyapısında yaşanan DNS arızası olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 20.10.2025 11:34
Küresel ölçekte internet erişimi durma noktasına geldi. Amazon Web Services (AWS) sisteminde meydana gelen teknik arıza nedeniyle birçok popüler uygulama çöktü, bazıları ise ciddi yavaşlamalar yaşadı.

🌐 KÜRESEL ERİŞİM SORUNU MİLYONLARCA KULLANICIYI ETKİLEDİ

20 Ekim 2025 Pazartesi sabahı, Amazon Web Services (AWS) altyapısında yaşanan teknik arıza, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıyı etkileyen büyük bir internet kesintisine yol açtı. Snapchat, Fortnite, Roblox, Signal, Duolingo, PlayStation Network, Amazon, Zoom ve Canva gibi çok sayıda popüler uygulamada erişim sorunları yaşandı. Bazı uygulamalara hiç girilemezken, bazı platformlarda ciddi yavaşlamalar görüldü.

Kullanıcılar, sosyal medya üzerinden yaşadıkları problemleri paylaştı ve erişim sıkıntısının küresel boyutta olduğu kısa sürede anlaşıldı.

⚙️ AWS: "SORUNUN KAYNAĞI DNS SİSTEMİNDE"

Amazon, yaptığı resmi açıklamada sorunun kaynağının Alan Adı Sistemi (DNS) ile ilgili olduğunu duyurdu. Şirket, "Alan Adı Sistemi (DNS) sorununun tamamen giderildiğini ve çoğu AWS hizmetinin artık normal şekilde çalıştığını" belirtti.

Açıklamada, sorunun ABD Doğu Bölgesi (US-EAST-1) kaynaklı olduğu, bu bölgedeki hizmetlerin yeniden normale dönmeye başladığı aktarıldı. Ancak bazı taleplerin geçici olarak sınırlandırılabileceği ve hata oranlarının görülebileceği uyarısında bulunuldu.

📉 HANGİ UYGULAMALAR ETKİLENDİ?

Kesintiden etkilenen uygulamalar arasında Amazon, Snapchat, Fortnite, Roblox, Canva, Signal, Duolingo, Udemy, Prime Video, PlayStation Network, Clash Royale, Vodafone, BT, İngiltere Gelir ve Gümrük Dairesi (HMRC) gibi dev platformlar yer aldı.

20 Ekim 2025 Pazartesi akşam saatlerinde Pinterest kullanıcıları, hem mobil uygulamada hem de web sitesinde erişim sorunu yaşadıklarını bildirdi. Görsellerin yüklenmemesi, hesaplara giriş yapılamaması ve hata mesajları alınması üzerine "Pinterest çöktü mü?" sorusu sosyal medyada gündem oldu. Yapılan incelemelere göre Pinterest'e herhangi bir erişim yasağı getirilmedi. Sorunun teknik kaynaklı olduğu ve kısa sürede giderilmesinin beklendiği bildirildi. Uzmanlar, platformun Amazon Web Services (AWS) altyapısındaki geçici bir arızadan etkilenmiş olabileceğini belirtti.

📊 DOWNDETECTOR VERİLERİ: ŞİKAYETLER AZALMAYA BAŞLADI

İnternet kesintilerini takip eden Downdetector platformu, kullanıcıların sabah saatlerinden itibaren yoğun şekilde erişim sorunları bildirdiğini, ancak günün ilerleyen saatlerinde bu bildirimlerin azaldığını belirtti.
Sorun, sabah saatlerinde dünya genelinde hissedilir düzeydeyken, akşam saatlerine doğru çoğu platformda normale dönüş gözlendi.