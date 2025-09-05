Diyanet Cuma Hutbesi 5 Eylül | İlim Hakkı Bilmektir: Cuma Hutbesi tam metni

5 Eylül 2025 Cuma hutbesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "İlim Hakkı Bilmektir" başlığıyla yayımlandı. Hutbede, "İslam'a göre ilim sadece meslek, kariyer ve dünya kazancı için yapılan bir yarış değildir. Allah'ın, öğrenilmesini emrettiği, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in rehberlik ettiği ilmin temelinde; hayatın merkezine Kur'an'ı yerleştirmek vardır. Allah'ın ve Resûlü'nün sevgisini gönüllere nakşetmek vardır" sözleriyle Kur'an-ı Kerim rehberliğinde ilim öğrenmenin faziletleri ve önemi vurgulandı.