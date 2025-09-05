Diyanet Cuma Hutbesi 5 Eylül | İlim Hakkı Bilmektir: Cuma Hutbesi tam metni

Kıymetli Müslümanlar!

Bizler, ilmin değerini Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'den öğrendik. إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّماً "Ben, ancak bir öğretmen olarak gönderildim."[2] buyuran Allah Resûlü (s.a.s), Mekke'nin o zor günlerinde Dârulerkam'ı bir ilim mektebine; Medine'nin daha ilk günlerinde Mescid-i Nebi'yi bir hikmet yuvasına dönüştürmüştür. Allah Resûlü (s.a.s), "Ya öğreten ol, ya öğrenen ol, ya dinleyen ol, ya da ilmi destekleyen ol. Beşincisi olma, helâk olursun!"[3] hadisiyle bizleri ilme teşvik etmiştir. "Kim, ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır."[4] buyurarak ilim talebelerini ve muallimleri cennetle müjdelemiştir. Resûl-i Ekrem (s.a.s)'i rehber edinen her öğretmen; eğitim ve öğretim için harcadığı zamanı bir ibadet şuuruyla değerlendirmeli; öğrencilerini, Allah'ın bir emaneti olarak görmelidir. Onlara, önce Allah'a ve Resûlü'ne imanı öğretmeli; sonra da adalet, merhamet, güzel ahlak, helal haram bilinci gibi değerler üzerine bina edilmiş iyi bir insan, güzel bir Müslüman olmanın yollarını göstermelidir.