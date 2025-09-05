Kadraj Galeri Kadraj İkon Diyanet Cuma Hutbesi 5 Eylül | İlim Hakkı Bilmektir: Cuma Hutbesi tam metni

Diyanet Cuma Hutbesi 5 Eylül | İlim Hakkı Bilmektir: Cuma Hutbesi tam metni

5 Eylül 2025 Cuma hutbesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "İlim Hakkı Bilmektir" başlığıyla yayımlandı. Hutbede, "İslam'a göre ilim sadece meslek, kariyer ve dünya kazancı için yapılan bir yarış değildir. Allah'ın, öğrenilmesini emrettiği, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in rehberlik ettiği ilmin temelinde; hayatın merkezine Kur'an'ı yerleştirmek vardır. Allah'ın ve Resûlü'nün sevgisini gönüllere nakşetmek vardır" sözleriyle Kur'an-ı Kerim rehberliğinde ilim öğrenmenin faziletleri ve önemi vurgulandı.

Giriş Tarihi: 05.09.2025 08:42
Diyanet İşleri Başkanlığı, 5 Eylül 2025 Cuma hutbesini "İlim Hakkı Bilmektir" başlığıyla yayımladı. Hutbede hatırlatıldı ki; ilim sadece diploma, kariyer ya da dünyevi kazanç için değildir. Gerçek ilim, Kur'an-ı Kerim'i hayatın merkezine almak, Allah ve Resûlü'nün sevgisini kalplere nakşetmektir.

Muhterem Müslümanlar!

Yüce dinimiz İslam, kadın erkek her Müslümana ilim öğrenmeyi farz kılmıştır. İlim; kişinin kendini bilmesi, Rabbini tanıması ve yaratılış gayesini idrak etmesini sağlar. اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذ۪ي خَلَقَۚ "Yaratan Rabbinin adıyla oku!"[1] emri bize; ilim elde etmenin Allah'ın adıyla ve O'nun rızası için yapılması gerektiğini haber verir.

Aziz Müminler!

İslam'a göre ilim sadece meslek, kariyer ve dünya kazancı için yapılan bir yarış değildir. Allah'ın, öğrenilmesini emrettiği, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in rehberlik ettiği ilmin temelinde; hayatın merkezine Kur'an'ı yerleştirmek vardır. Allah'ın ve Resûlü'nün sevgisini gönüllere nakşetmek vardır. Yaratana hürmet eden, yaratılana şefkat gösteren bir anlayışı hâkim kılmak vardır. Şiddetin yerine muhabbeti, nefretin yerine merhameti; kin ve düşmanlığın yerine sevgi ve saygıyı ikame etmek vardır. İmanlı, ahlaklı ve erdemli nesiller yetiştirmek vardır.

Kıymetli Müslümanlar!

Bizler, ilmin değerini Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'den öğrendik. إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّماً "Ben, ancak bir öğretmen olarak gönderildim."[2] buyuran Allah Resûlü (s.a.s), Mekke'nin o zor günlerinde Dârulerkam'ı bir ilim mektebine; Medine'nin daha ilk günlerinde Mescid-i Nebi'yi bir hikmet yuvasına dönüştürmüştür. Allah Resûlü (s.a.s), "Ya öğreten ol, ya öğrenen ol, ya dinleyen ol, ya da ilmi destekleyen ol. Beşincisi olma, helâk olursun!"[3] hadisiyle bizleri ilme teşvik etmiştir. "Kim, ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır."[4] buyurarak ilim talebelerini ve muallimleri cennetle müjdelemiştir. Resûl-i Ekrem (s.a.s)'i rehber edinen her öğretmen; eğitim ve öğretim için harcadığı zamanı bir ibadet şuuruyla değerlendirmeli; öğrencilerini, Allah'ın bir emaneti olarak görmelidir. Onlara, önce Allah'a ve Resûlü'ne imanı öğretmeli; sonra da adalet, merhamet, güzel ahlak, helal haram bilinci gibi değerler üzerine bina edilmiş iyi bir insan, güzel bir Müslüman olmanın yollarını göstermelidir.

Değerli Müminler!

Zamanımızda yaşanılan problemlerin temelinde evlatlarımızı; Rabbimizin emrine, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in yüce ahlakına göre eğitememiş olmamız yatmaktadır. Bugün ne yazık ki kimi çocuklarımız daha küçük yaşlarda bağımlılık tuzağında, kimileri sanal kumar batağında; kimileri sapkın fikirlerin, batıl düşüncelerin, fıtratlarını bozacak yanlış anlayışların ağında, kimileri akran zorbalığı altında, kimileri ise moda ve özenti uğruna elimizden kayıp gitmektedir.