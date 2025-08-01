Kadraj Galeri Kadraj İkon Devletten aylık 25.500 TL cep harçlığı!

Devletten aylık 25.500 TL cep harçlığı!

İŞKUR'un işbaşı eğitim programı kapsamında günlük 850 TL geleceğin mesleklerinde ise 1.100 TL'ye kadar ödeme yapılıyor. Şartlar süreler ve başvuru detayları burada.

Giriş Tarihi: 01.08.2025 09:06
Devletten aylık 25.500 TL cep harçlığı!

İş arayanlara büyük fırsat! Katılanlara günlük 850 TL ödeme yapılıyor üstelik geleceğin mesleklerinde bu destek daha da artıyor.

Devletten aylık 25.500 TL cep harçlığı!

İŞKUR işsiz vatandaşların mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam olanaklarını artırmak amacıyla "İşbaşı Eğitim Programı"nı sürdürüyor.

Devletten aylık 25.500 TL cep harçlığı!

Program, hem işverenler hem de iş arayanlar için önemli avantajlar sunuyor. Özellikle geleceğin mesleklerinde eğitim alan gençler, ayda 25.500 TL'ye kadar destek alabiliyor.

Devletten aylık 25.500 TL cep harçlığı!

KİMLER FAYDALANABİLİR?

İŞKUR'un İşbaşı Eğitim Programı'na katılmak isteyen kişilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

  • İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak

  • 15 yaşını tamamlamış olmak

  • İşverenin birinci veya ikinci derece akrabası ya da eşi olmamak

  • Emekli statüsünde bulunmamak

  • Programa başlamadan önceki bir yıl içinde aynı işverene ait işyerinde sigortalı olmamış olmak

  • Aynı meslekte daha önce kurs/program tamamlamamış olmak

  • Programdan men edilmemiş olmak

  • İŞKUR'un iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmış olmak

Devletten aylık 25.500 TL cep harçlığı!

PROGRAM SÜRESİ NE KADAR?

Program süresi sektöre göre değişiyor:

  • İmalat ve bilişim sektörleri: En fazla 6 ay

  • Diğer sektörler: En fazla 3 ay

  • 18-29 yaş arası gençler için geleceğin meslekleri (siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme, kodlama): En fazla 9 ay

  • Tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler: En fazla 240 gün

Programlar günde 5 ila 8 saat arasında ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor.