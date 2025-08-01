Devletten aylık 25.500 TL cep harçlığı!

İş arayanlara büyük fırsat! Katılanlara günlük 850 TL ödeme yapılıyor üstelik geleceğin mesleklerinde bu destek daha da artıyor. İŞKUR işsiz vatandaşların mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam olanaklarını artırmak amacıyla 'İşbaşı Eğitim Programı'nı sürdürüyor. Program, hem işverenler hem de iş arayanlar için önemli avantajlar sunuyor. Özellikle geleceğin mesleklerinde eğitim alan gençler, ayda 25.500 TL'ye kadar destek alabiliyor. KİMLER FAYDALANABİLİR? İŞKUR'un İşbaşı Eğitim Programı'na katılmak isteyen kişilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor: İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak 15 yaşını tamamlamış olmak İşverenin birinci veya ikinci derece akrabası ya da eşi olmamak Emekli statüsünde bulunmamak Programa başlamadan önceki bir yıl içinde aynı işverene ait işyerinde sigortalı olmamış olmak Aynı meslekte daha önce kurs/program tamamlamamış olmak Programdan men edilmemiş olmak İŞKUR'un iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmış olmak PROGRAM SÜRESİ NE KADAR? Program süresi sektöre göre değişiyor: İmalat ve bilişim sektörleri: En fazla 6 ay Diğer sektörler: En fazla 3 ay 18-29 yaş arası gençler için geleceğin meslekleri (siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme, kodlama): En fazla 9 ay Tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler: En fazla 240 gün Programlar günde 5 ila 8 saat arasında ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor. GÜNLÜK 850 TL'YE KADAR CEP HARÇLIĞI! Programa katılanlara, fiilen katıldıkları gün üzerinden günlük ödeme yapılıyor: İş arayanlar: 850,18 TL Öğrenciler (örgün eğitime devam eden): 637,63 TL İşsizlik ödeneği alanlar: 425,09 TL Geleceğin meslekleri olarak belirlenen alanlarda ise bu tutarlar artıyor: İş arayanlar: 1.105,23 TL Öğrenciler: 828,93 TL İşsizlik ödeneği alanlar: 552,62 TL 🔹 850 TL üzerinden 30 gün programa katılan bir kişi, ayda yaklaşık 25.500 TL gelir elde edebiliyor. KADINLARA VE MESLEK LİSESİ MEZUNLARINA %30 EK ÖDEME Meslek lisesi mezunları, mezun oldukları alanda programa katıldıklarında %30 artırımlı cep harçlığı alabiliyor. Kadınlar, 'Her Meslekte Kadın Eli' projesi kapsamında belirlenen mesleklerde yine %30 artırımlı destekten yararlanabiliyor. Başvuru Nasıl Yapılır? Programa katılmak isteyen vatandaşlar; İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri aracılığıyla Ya da İŞKUR E-Şube üzerinden online olarak başvuruda bulunabiliyor. Haberin fotoğrafları takvim foto arşivden alınmıştır