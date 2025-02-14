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Devlette iş imkanı geldi; 55, 65, 75 KPSS puanıyla hangi kadrolara başvurulur?

Şubat 2025 dönemi, çeşitli kamu kurumları ve üniversiteler için personel alım ilanlarıyla dolu. Haberimizde kariyer kapısı internet sitesi üzerinden kamu ilanlarını derledik.

Giriş Tarihi: 14.02.2025 11:45 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 11:45
Devlette iş imkanı geldi; 55, 65, 75 KPSS puanıyla hangi kadrolara başvurulur?

İşte Şubat ayı personel alımı ilanları

1. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı - Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

Başvuru Tarihi: 14 Şubat 2025

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, uzman yardımcıları almayı planlamaktadır. Bu ilan, başvuracak adaylardan belirli yetkinlik ve uzmanlık gereksinimlerine sahip olmalarını beklemektedir.

2. Harran Üniversitesi - Sözleşmeli Personel Alımı

Başvuru Tarihi: 14 Şubat 2025

Harran Üniversitesi, çeşitli bölümler için sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecektir. İlan kapsamında başvuru şartları ve başvuru süreci ayrıntılı bir şekilde duyurulmuş olup, adaylar başvurularını belirtilen tarihler arasında yapabilecekler.

Devlette iş imkanı geldi; 55, 65, 75 KPSS puanıyla hangi kadrolara başvurulur?

3. Ticaret Bakanlığı - Kimyager Alımı

Başvuru Tarihi: 14 Şubat 2025

Ticaret Bakanlığı, kimyager alımı için bir ilan yayımlamıştır. Kimyagerlik alanında deneyime sahip olan ve gerekli akademik yeterlilikleri taşıyan adaylar başvurularını belirtilen tarihlerde yapabilirler.

4. Göç İdaresi Başkanlığı - Merkez ve Taşra Teşkilatında Çalıştırılmak Üzere Sözleşmeli Personel Alımı

Başvuru Tarihi: 14 Şubat 2025

Göç İdaresi Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında çalışacak sözleşmeli personel alımı için giriş (sözlü) sınavı düzenleyecektir. Adaylardan, belirtilen alanlarda yeterli deneyime sahip olmaları beklenmektedir.

Devlette iş imkanı geldi; 55, 65, 75 KPSS puanıyla hangi kadrolara başvurulur?

5. Bartın Üniversitesi Rektörlüğü - Sözleşmeli Personel Alımı (2025-1)

Başvuru Tarihi: 17 Şubat 2025

Bartın Üniversitesi, 2025 yılı için sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Adaylar başvurularını üniversitenin personel dairesi aracılığıyla yapabileceklerdir.

6. Emirdağ Belediyesi - Muhasebeci Giriş Sınavı İlanı

Başvuru Tarihi: 17 Şubat 2025

Emirdağ Belediyesi, muhasebeci alımı için giriş sınavı düzenleyecektir. Bu ilana başvuracak adaylar, muhasebe ve finans alanlarında deneyim sahibi olmalıdır.

Devlette iş imkanı geldi; 55, 65, 75 KPSS puanıyla hangi kadrolara başvurulur?

7. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

Başvuru Tarihi: 17 Şubat 2025

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği uzman yardımcıları alımı için giriş sınavı düzenlemektedir. Bu pozisyon için başvuru yapacak adayların belirli dil ve eğitim kriterlerini karşılamaları gerekmektedir.

8. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi - Sözleşmeli Personel Alımı

Başvuru Tarihi: 19 Şubat 2025

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, 15 destek personeli alımı yapacağını duyurmuştur. Adaylar, üniversitenin personel dairesi aracılığıyla başvurularını yapabilirler.

Devlette iş imkanı geldi; 55, 65, 75 KPSS puanıyla hangi kadrolara başvurulur?

9. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı - Sürekli İşçi Personel Alımı

Başvuru Tarihi: 20 Şubat 2025

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, sürekli işçi alımı gerçekleştirecektir. İlan, iş gücü ihtiyacını karşılamak üzere belirli iş pozisyonları için açıktır.

10. Kamu İhale Kurumu - Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Programı

Başvuru Tarihi: 21 Şubat 2025

Kamu İhale Kurumu, personeline yönelik yurtdışında lisansüstü eğitim programları düzenlemektedir. Bu fırsat, akademik kariyerlerine katkı sağlamak isteyen kamu görevlileri için önemli bir fırsat sunmaktadır.