Devlette iş imkanı geldi; 55, 65, 75 KPSS puanıyla hangi kadrolara başvurulur?

İşte Şubat ayı personel alımı ilanları 1. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı - Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Tarihi: 14 Şubat 2025 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, uzman yardımcıları almayı planlamaktadır. Bu ilan, başvuracak adaylardan belirli yetkinlik ve uzmanlık gereksinimlerine sahip olmalarını beklemektedir. 2. Harran Üniversitesi - Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Tarihi: 14 Şubat 2025 Harran Üniversitesi, çeşitli bölümler için sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecektir. İlan kapsamında başvuru şartları ve başvuru süreci ayrıntılı bir şekilde duyurulmuş olup, adaylar başvurularını belirtilen tarihler arasında yapabilecekler. 3. Ticaret Bakanlığı - Kimyager Alımı Başvuru Tarihi: 14 Şubat 2025 Ticaret Bakanlığı, kimyager alımı için bir ilan yayımlamıştır. Kimyagerlik alanında deneyime sahip olan ve gerekli akademik yeterlilikleri taşıyan adaylar başvurularını belirtilen tarihlerde yapabilirler. 4. Göç İdaresi Başkanlığı - Merkez ve Taşra Teşkilatında Çalıştırılmak Üzere Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Tarihi: 14 Şubat 2025 Göç İdaresi Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında çalışacak sözleşmeli personel alımı için giriş (sözlü) sınavı düzenleyecektir. Adaylardan, belirtilen alanlarda yeterli deneyime sahip olmaları beklenmektedir. 5. Bartın Üniversitesi Rektörlüğü - Sözleşmeli Personel Alımı (2025-1) Başvuru Tarihi: 17 Şubat 2025 Bartın Üniversitesi, 2025 yılı için sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Adaylar başvurularını üniversitenin personel dairesi aracılığıyla yapabileceklerdir. 6. Emirdağ Belediyesi - Muhasebeci Giriş Sınavı İlanı Başvuru Tarihi: 17 Şubat 2025 Emirdağ Belediyesi, muhasebeci alımı için giriş sınavı düzenleyecektir. Bu ilana başvuracak adaylar, muhasebe ve finans alanlarında deneyim sahibi olmalıdır. 7. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Tarihi: 17 Şubat 2025 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği uzman yardımcıları alımı için giriş sınavı düzenlemektedir. Bu pozisyon için başvuru yapacak adayların belirli dil ve eğitim kriterlerini karşılamaları gerekmektedir. 8. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi - Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Tarihi: 19 Şubat 2025 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, 15 destek personeli alımı yapacağını duyurmuştur. Adaylar, üniversitenin personel dairesi aracılığıyla başvurularını yapabilirler. 9. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı - Sürekli İşçi Personel Alımı Başvuru Tarihi: 20 Şubat 2025 Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, sürekli işçi alımı gerçekleştirecektir. İlan, iş gücü ihtiyacını karşılamak üzere belirli iş pozisyonları için açıktır. 10. Kamu İhale Kurumu - Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Programı Başvuru Tarihi: 21 Şubat 2025 Kamu İhale Kurumu, personeline yönelik yurtdışında lisansüstü eğitim programları düzenlemektedir. Bu fırsat, akademik kariyerlerine katkı sağlamak isteyen kamu görevlileri için önemli bir fırsat sunmaktadır. 11. Kamu İhale Kurumu - Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarda Staj İmkanı Başvuru Tarihi: 21 Şubat 2025 Kamu İhale Kurumu, personelinin uluslararası kurumlardaki staj programlarına katılabilmesi için başvuru alacaktır. Bu, kişisel ve profesyonel gelişim için önemli bir fırsat yaratmaktadır. 12. Düzce Üniversitesi - Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Tarihi: 21 Şubat 2025 Düzce Üniversitesi, farklı bölümlerinde çalışacak sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Adayların başvuru süreci ve şartları hakkında üniversitenin personel dairesi bilgilendirme yapacaktır. 13. Kişisel Verileri Koruma Kurumu - Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Başvuru Tarihi: 25 Şubat 2025 Kişisel Verileri Koruma Kurumu, bilişim alanında çalışacak sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Başvuracak adayların bu alanda yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaları beklenmektedir. 14. İstanbul Üniversitesi - 4/B Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Tarihi: 27 Şubat 2025 İstanbul Üniversitesi, 4/B sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmuştur. Bu ilanla ilgili başvurular üniversitenin personel dairesi aracılığıyla yapılacaktır. Not: İlanlarla ilgili başvuruların detayları, başvuru şartları ve sınav süreçleri, ilgili kurumların web sitelerinden takip edilebilir. Kaynak: takvim.com.tr TÜM İLANLAR İÇİN TIKLAYINIZ