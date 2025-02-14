Devlette iş imkanı geldi; 55, 65, 75 KPSS puanıyla hangi kadrolara başvurulur?

7. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

Başvuru Tarihi: 17 Şubat 2025

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği uzman yardımcıları alımı için giriş sınavı düzenlemektedir. Bu pozisyon için başvuru yapacak adayların belirli dil ve eğitim kriterlerini karşılamaları gerekmektedir.

8. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi - Sözleşmeli Personel Alımı

Başvuru Tarihi: 19 Şubat 2025

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, 15 destek personeli alımı yapacağını duyurmuştur. Adaylar, üniversitenin personel dairesi aracılığıyla başvurularını yapabilirler.