Derbi saat kaçta oynanacak? Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İlk 11'ler...
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi futbolseverler için günün en önemli maçı haline geldi. İki ezeli rakip şampiyonluk ve Avrupa kupalarına katılım yarışında büyük bir mücadelenin içinde. Fenerbahçe 3 puan alarak şampiyonluk şansını devam ettirmeyi hedeflerken Beşiktaş ise gelecek sezon için Avrupa Kupaları'na katılma umudunu yaşatmak istiyor.
Giriş Tarihi: 04.05.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 11:17