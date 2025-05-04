Derbi saat kaçta oynanacak? Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İlk 11’ler...

Bu istatistik derbinin tarihsel öncesinde Fenerbahçe'nin daha fazla galibiyet aldığını gösteriyor. Ancak bu istatistikler bugünkü maçın önemini azaltmıyor. Fenerbahçe'nin evinde kazanarak zirveye yaklaşma hedefi Beşiktaş'ın ise Avrupa için umutlarını sürdürme isteği bu karşılaşmayı daha da özel kılıyor.