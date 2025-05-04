Kadraj Galeri Kadraj İkon Derbi saat kaçta oynanacak? Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İlk 11'ler...

Derbi saat kaçta oynanacak? Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İlk 11'ler...

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi futbolseverler için günün en önemli maçı haline geldi. İki ezeli rakip şampiyonluk ve Avrupa kupalarına katılım yarışında büyük bir mücadelenin içinde. Fenerbahçe 3 puan alarak şampiyonluk şansını devam ettirmeyi hedeflerken Beşiktaş ise gelecek sezon için Avrupa Kupaları'na katılma umudunu yaşatmak istiyor.

Giriş Tarihi: 04.05.2025 11:17 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 11:17
Derbi saat kaçta oynanacak? Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İlk 11’ler...

Şampiyonluk yarışının kızıştığı ve Avrupa Kupaları'na katılım mücadelesinin başladığı bu kritik maç futbolseverlerin odak noktası haline geldi. İki ezeli rakip tarihindeki 138. karşılaşmalarına çıkacak. Fenerbahçe sahasında oynayacağı bu derbiyi kazanarak şampiyonluk iddiasını sürdürmek isterken Beşiktaş ise Avrupa kupalarına katılma hayalini gerçeğe dönüştürmek için galibiyet peşinde.

Derbi saat kaçta oynanacak? Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İlk 11’ler...

Fenerbahçe'nin Galibiyet Rekoru ve Derbinin Önemi

Fenerbahçe, Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı 49 galibiyetle üstünlük sağlıyor. Beşiktaş ise 43 kez galip gelirken, iki takım arasındaki 45 maç ise berabere sonuçlandı.

Derbi saat kaçta oynanacak? Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İlk 11’ler...

Bu istatistik derbinin tarihsel öncesinde Fenerbahçe'nin daha fazla galibiyet aldığını gösteriyor. Ancak bu istatistikler bugünkü maçın önemini azaltmıyor. Fenerbahçe'nin evinde kazanarak zirveye yaklaşma hedefi Beşiktaş'ın ise Avrupa için umutlarını sürdürme isteği bu karşılaşmayı daha da özel kılıyor.

Derbi saat kaçta oynanacak? Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İlk 11’ler...

Derbi Ne Zaman ve Saat Kaçta?

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki bu tarihi derbi, bugün saat 19.00'da başlayacak. Maçın tüm heyecanı Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Derbi saat kaçta oynanacak? Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İlk 11’ler...

Süper Lig'in en çekişmeli karşılaşmalarından birine tanıklık etmek isteyen futbolseverler ekran başına geçmeye hazırlanıyor.