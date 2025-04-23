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Deprem çantasında olması gerekenler listesi || Deprem çantası nasıl hazırlanır, içeriğinde neler olmalı?

Sarsıntı sonrası en çok araştırılan konuların başında ise "Deprem çantasında ne olmalı?" sorusu geldi. Uzmanlar her bireyin evinde kolay ulaşılabilir bir yerde afet ve acil durum çantası bulundurması gerektiği konusunda uyarıyor. AFAD'ın yayımladığı resmi listeye göre hazırlanması gereken deprem çantasında yer alması gereken tüm malzemeleri sizin için derledik.

Giriş Tarihi: 23.04.2025 14:21 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 14:21
Deprem çantasında olması gerekenler listesi || Deprem çantası nasıl hazırlanır, içeriğinde neler olmalı?

İstanbul'da meydana gelen ve kent genelinde paniğe yol açan depremin ardından vatandaşlar bir kez daha tedbirlerin önemini sorgulamaya başladı. Deprem gibi ani afetler karşısında hayati öneme sahip olan "deprem çantası" yeniden gündemde. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan rehber doğrultusunda oluşturulan bu çanta, beklenmeyen anlarda yaşam kurtarıcı rol oynuyor.

Deprem çantasında olması gerekenler listesi || Deprem çantası nasıl hazırlanır, içeriğinde neler olmalı?

Deprem Çantası Nedir, Neden Gereklidir?

Deprem çantası; afet anında ya da sonrasında ulaşılması güçleşen temel ihtiyaçlara geçici bir çözüm sunmak amacıyla hazırlanmış, içerisinde barınmadan beslenmeye, hijyenden iletişime kadar birçok önemli malzemenin yer aldığı bir yaşam destek çantasıdır.

Deprem çantasında olması gerekenler listesi || Deprem çantası nasıl hazırlanır, içeriğinde neler olmalı?

Uzmanlar depremin ardından ilk 72 saatin kritik olduğunu belirtiyor ve bu sürede kişisel ihtiyaçları karşılayacak donanımın hazır bulunması gerektiğini vurguluyor.

Deprem çantasında olması gerekenler listesi || Deprem çantası nasıl hazırlanır, içeriğinde neler olmalı?

Gıda Malzemeleri: Enerji Veren, Dayanıklı Ürünler Tercih Edilmeli

Deprem çantasındaki gıda ürünleri uzun süre bozulmadan dayanabilmeli ve vücuda gerekli enerjiyi sağlayabilmelidir. AFAD'ın önerdiği temel gıdalar şunlardır:

Konserve yiyecekler

Kuru meyveler

Tahin – pekmez karışımı

Meyve suları

Enerji barları ve bisküviler

Bu ürünler hem hızlı tüketim sağlar hem de su kaybını minimize eder.

Deprem çantasında olması gerekenler listesi || Deprem çantası nasıl hazırlanır, içeriğinde neler olmalı?

Su: Her Aile Üyesi İçin Yeterli Miktarda Temin Edilmeli

İçme suyu, afet sonrası en kritik kaynaklardan biridir. Her bireyin günlük ihtiyacı göz önüne alınarak kişi başı en az 1,5 litre su depolanmalı ve çanta içerisine konulmalıdır. Özellikle çocuklar ve yaşlılar için bu miktar artırılmalıdır.