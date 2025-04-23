Deprem çantasında olması gerekenler listesi || Deprem çantası nasıl hazırlanır, içeriğinde neler olmalı?

İstanbul'da meydana gelen ve kent genelinde paniğe yol açan depremin ardından vatandaşlar bir kez daha tedbirlerin önemini sorgulamaya başladı. Deprem gibi ani afetler karşısında hayati öneme sahip olan "deprem çantası" yeniden gündemde. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan rehber doğrultusunda oluşturulan bu çanta, beklenmeyen anlarda yaşam kurtarıcı rol oynuyor.