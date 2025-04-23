Deprem çantasında olması gerekenler listesi || Deprem çantası nasıl hazırlanır, içeriğinde neler olmalı?
Sarsıntı sonrası en çok araştırılan konuların başında ise "Deprem çantasında ne olmalı?" sorusu geldi. Uzmanlar her bireyin evinde kolay ulaşılabilir bir yerde afet ve acil durum çantası bulundurması gerektiği konusunda uyarıyor. AFAD'ın yayımladığı resmi listeye göre hazırlanması gereken deprem çantasında yer alması gereken tüm malzemeleri sizin için derledik.
Giriş Tarihi: 23.04.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 14:21