Kadraj Galeri Kadraj İkon DeepSeek AI nedir, nasıl kullanılır? DeepSeek AI özellikleri neler, ücretsiz mi? GPT-4 ile farkı ne?

DeepSeek AI nedir, nasıl kullanılır? DeepSeek AI özellikleri neler, ücretsiz mi? GPT-4 ile farkı ne?

Yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ederken bu alanda her geçen gün yeni bir adım atılıyor. OpenAI'nin liderliğinde ilerleyen bu devrimsel teknoloji son günlerde Çin'den gelen bir yenilikle daha da güçlendi. Çinli üreticiler DeepSeek AI adıyla tanıtılan yeni yapay zeka motorunu duyurdu. Peki DeepSeek AI nedir, nasıl kullanılır? İşte özellikleri ve avantajları hakkında bilgiler.

Giriş Tarihi: 27.01.2025 09:58 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 10:04
DeepSeek AI nedir, nasıl kullanılır? DeepSeek AI özellikleri neler, ücretsiz mi? GPT-4 ile farkı ne?

Yapay zeka geleceğin teknolojisini şekillendiriyor ve her geçen gün daha etkileyici başarılara imza atıyor. DeepSeek AI iki ay gibi kısa bir sürede geliştirilerek piyasaya sürüldü ve ilk raporlara göre Meta'nın Llama 3.1, OpenAI'nin GPT-4 ve Anthropic'in Claude Sonnet 3.5 gibi büyük yapay zeka modellerini geride bıraktığı ileri sürülüyor. Peki nedir bu DeepSeek? İşte merak edilen özellikleri.

DeepSeek AI nedir, nasıl kullanılır? DeepSeek AI özellikleri neler, ücretsiz mi? GPT-4 ile farkı ne?

Yüksek Performans, Düşük Maliyet

DeepSeek AI'nin en dikkat çeken özelliklerinden biri düşük maliyeti ile sunduğu yüksek performans. Çinli üreticiler modelin maliyetinin sadece 5.5 milyon dolar olduğunu belirtiyor.

DeepSeek AI nedir, nasıl kullanılır? DeepSeek AI özellikleri neler, ücretsiz mi? GPT-4 ile farkı ne?

Bu diğer yapay zeka modelleriyle kıyaslandığında çok daha uygun bir fiyat. Özellikle OpenAI'nin GPT-4 modelinin kullanım maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda DeepSeek AI'nin sunduğu fiyat/performans oranı büyük bir avantaj sağlıyor.

DeepSeek AI nedir, nasıl kullanılır? DeepSeek AI özellikleri neler, ücretsiz mi? GPT-4 ile farkı ne?

DeepSeek Ücretsiz Mi?

DeepSeek, özellikle haber güncellemeleri ve daha spesifik verilerle ilgili alanlarda sınırlı olsa da kullanıcılarına erişim için ücretsiz olarak sunduğu R1 yapay zeka motoruyla dikkat çekiyor. OpenAI'nin ayda 200 dolar talep ettiği o1 modeline benzer bir fonksiyonellik sağlayan R1 motoru kullanıcıların derinlemesine araştırmalar yapabilmesini sağlıyor.

DeepSeek AI nedir, nasıl kullanılır? DeepSeek AI özellikleri neler, ücretsiz mi? GPT-4 ile farkı ne?

DeepSeek'in ücretli fiyat listesi tabloda yer almaktadır.

ÖZELLİKLERİ NELER? GBT-4 İLE FARKI NE?

DeepSeek R1 modeli, özellikle matematiksel hesaplamalar ve kodlama gibi karmaşık görevlerdeki başarısıyla dikkat çekiyor. Bu model, OpenAI'nin GPT-4'ü ve Meta'nın Llama 3.1 gibi güçlü rakipleri geride bırakıyor. ChatGPT'nin eğitiminde kullanılan devasa GPU gücüne karşılık DeepSeek R1, daha düşük bir kaynakla aynı başarıyı gösteriyor. Microsoft AI Frontiers araştırma laboratuvarının baş araştırmacısı Dimitris Papailiopoulos, R1'in mühendislikteki basitliği ve yüksek etkinliğini vurguluyor. Model her mantıksal adımı ayrıntılandırmak yerine doğru yanıtları hedefleyerek işlem sürelerini önemli ölçüde kısaltıyor.