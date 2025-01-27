DeepSeek AI nedir, nasıl kullanılır? DeepSeek AI özellikleri neler, ücretsiz mi? GPT-4 ile farkı ne?

Yapay zeka geleceğin teknolojisini şekillendiriyor ve her geçen gün daha etkileyici başarılara imza atıyor. DeepSeek AI iki ay gibi kısa bir sürede geliştirilerek piyasaya sürüldü ve ilk raporlara göre Meta'nın Llama 3.1, OpenAI'nin GPT-4 ve Anthropic'in Claude Sonnet 3.5 gibi büyük yapay zeka modellerini geride bıraktığı ileri sürülüyor. Peki nedir bu DeepSeek? İşte merak edilen özellikleri.