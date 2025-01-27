DeepSeek AI nedir, nasıl kullanılır? DeepSeek AI özellikleri neler, ücretsiz mi? GPT-4 ile farkı ne?
Yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ederken bu alanda her geçen gün yeni bir adım atılıyor. OpenAI'nin liderliğinde ilerleyen bu devrimsel teknoloji son günlerde Çin'den gelen bir yenilikle daha da güçlendi. Çinli üreticiler DeepSeek AI adıyla tanıtılan yeni yapay zeka motorunu duyurdu. Peki DeepSeek AI nedir, nasıl kullanılır? İşte özellikleri ve avantajları hakkında bilgiler.
Giriş Tarihi: 27.01.2025 09:58 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 10:04