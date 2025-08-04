Damla Kent Projesi halka arz başvuru 2025: DMLKT halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankadan alınacak? LOT sayısı...

Sertifika Fiyatı 7,59 TL, Dağıtım Yöntemi Oransal

Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası'nın halka arz fiyatı 7,59 TL olarak belirlendi. Halka arz yöntemi ise oransal dağıtım şeklinde olacak. Toplamda 1 milyar 923 milyon 481 bin 733 lot satışa sunulurken, 897 milyon 111 bin 762 lot da ek pay olarak ayrıldı. Halka arz büyüklüğü, ek satış dahil yaklaşık 21 milyar TL seviyesinde gerçekleşecek.