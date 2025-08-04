Damla Kent Projesi halka arz başvuru 2025: DMLKT halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankadan alınacak? LOT sayısı...
Türkiye'de gayrimenkul yatırımına yeni bir soluk getirecek Gayrimenkul Sertifikası uygulaması yakında hayata geçiyor. İlk etapta İstanbul Başakşehir'de hayata geçirilecek olan Damla Kent Evleri projesinde başlayacak olan bu uygulama, yatırımcılara küçük tutarlarla konut sahibi olma ve birikimlerini enflasyona karşı koruma imkanı sunacak. Peki Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası halka arz nasıl yapılır? İşte merak edilenler!
Giriş Tarihi: 04.08.2025 12:00