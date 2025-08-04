Kadraj Galeri Kadraj İkon Damla Kent Projesi halka arz başvuru 2025: DMLKT halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankadan alınacak? LOT sayısı...

Damla Kent Projesi halka arz başvuru 2025: DMLKT halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankadan alınacak? LOT sayısı...

Türkiye'de gayrimenkul yatırımına yeni bir soluk getirecek Gayrimenkul Sertifikası uygulaması yakında hayata geçiyor. İlk etapta İstanbul Başakşehir'de hayata geçirilecek olan Damla Kent Evleri projesinde başlayacak olan bu uygulama, yatırımcılara küçük tutarlarla konut sahibi olma ve birikimlerini enflasyona karşı koruma imkanı sunacak. Peki Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası halka arz nasıl yapılır? İşte merak edilenler!

Giriş Tarihi: 04.08.2025 12:00
Damla Kent Projesi halka arz başvuru 2025: DMLKT halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankadan alınacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın öncülüğünde TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle hayata geçirilen Damla Kent Evleri Projesi yatırımcılara gayrimenkul sertifikası ile ev sahibi olma imkanı sunuyor. 4-8 Ağustos tarihleri arasında talep toplanacak olan sertifikalar, "DMLKT" kodu ile Borsa İstanbul'da işlem görecek. İlk etapta 1540 konutun satışa sunulacağı projede, yatırımcılar sertifikaları ile ister ev sahibi olabilir isterse de alım-satım yoluyla nakit kazanç sağlayabilir.

Damla Kent Projesi halka arz başvuru 2025: DMLKT halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankadan alınacak?

Sertifika Fiyatı 7,59 TL, Dağıtım Yöntemi Oransal

Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası'nın halka arz fiyatı 7,59 TL olarak belirlendi. Halka arz yöntemi ise oransal dağıtım şeklinde olacak. Toplamda 1 milyar 923 milyon 481 bin 733 lot satışa sunulurken, 897 milyon 111 bin 762 lot da ek pay olarak ayrıldı. Halka arz büyüklüğü, ek satış dahil yaklaşık 21 milyar TL seviyesinde gerçekleşecek.

Damla Kent Projesi halka arz başvuru 2025: DMLKT halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankadan alınacak?

Sertifikalar, Borsa İstanbul Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görecek ve borsa kodu olarak DMLKT kullanılacak. İlk işlem tarihi 14 Ağustos 2025, son işlem tarihi ise 3 Eylül 2029 olarak açıklandı.

Damla Kent Projesi halka arz başvuru 2025: DMLKT halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankadan alınacak?

Gayrimenkul Sertifikası Nedir, Nasıl Ev Sahibi Olunur?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla sunulan gayrimenkul sertifikaları, yatırımcılara bir dairenin tamamını almak zorunda kalmadan, küçük miktarlarda yatırım yaparak konut sahibi olma imkânı tanıyor. Dileyen yatırımcılar biriktirdikleri sertifikaları belirli sayıya ulaştığında daire ile takas edebilirken, dileyenler sertifikalarını borsada alıp satarak getiri elde edebiliyor.

Damla Kent Projesi halka arz başvuru 2025: DMLKT halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankadan alınacak?

Bu modelle konut piyasasına alternatif bir yatırım aracı sunulurken, barınma ihtiyacını karşılamak isteyen dar gelirli vatandaşlar da sertifika birikimi ile konut sahibi olma yoluna gidebilecek.