Dacia Yeni Fiyat Listesi 2025 | Sıfır Dacia Stepway, Jogger güncel fiyat listesi

Ocak ayında Dacia'nın Türkiye'deki en popüler modelleri olan Sandero Stepway ve Jogger öne çıkarken fiyatlar da belirli bir artış gösterdi. Markanın duyurduğu fiyatlar kampanya seçenekleri ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebileceği için araç alıcılarının dikkatli olması öneriliyor.