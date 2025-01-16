Kadraj Galeri Kadraj İkon Dacia Yeni Fiyat Listesi 2025 | Sıfır Dacia Stepway, Jogger güncel fiyat listesi

Dacia Yeni Fiyat Listesi 2025 | Sıfır Dacia Stepway, Jogger güncel fiyat listesi

Dacia, 2025 yılına dair Ocak ayı fiyat listelerini duyurdu. Renault bünyesinde faaliyet gösteren marka yeni model araçlarıyla Türkiye pazarında adından söz ettirmeye devam ediyor. Yılın ilk ayında Dacia'nın Duster, Sandero Stepway, Jogger ve Spring modellerine ait güncel fiyatlar açıklandı. Dacia uygun fiyatlarla sunduğu özelliklerle, 2025'te de otomobil tutkunlarının tercihi olmayı hedefliyor.

Giriş Tarihi: 16.01.2025 14:36 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 14:39
Dacia Yeni Fiyat Listesi 2025 | Sıfır Dacia Duster, Stepway, Jogger güncel fiyat listesi

Ocak ayında Dacia'nın Türkiye'deki en popüler modelleri olan Sandero Stepway ve Jogger öne çıkarken fiyatlar da belirli bir artış gösterdi. Markanın duyurduğu fiyatlar kampanya seçenekleri ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebileceği için araç alıcılarının dikkatli olması öneriliyor.

Dacia Yeni Fiyat Listesi 2025 | Sıfır Dacia Duster, Stepway, Jogger güncel fiyat listesi

Dacia Sandero Stepway 2025 Fiyatları

Dacia'nın kompakt SUV modeli Sandero Stepway, Ocak 2025 fiyat listesinde dikkat çeken modellerden biri oldu. Gelişmiş özelliklere sahip iki farklı versiyonu ile satışa sunuluyor.

Expression Stepway Tce 90 bg CVT: 1.112.000 TL
Extreme Stepway Tce 90 bg CVT: 1.162.000 TL

Dacia Yeni Fiyat Listesi 2025 | Sıfır Dacia Duster, Stepway, Jogger güncel fiyat listesi

Dacia Jogger 2025 Fiyatları

Dacia'nın Jogger modeli, geniş iç mekanı ve pratikliğiyle büyük bir aile otomobili arayanlar için cazip bir alternatif sunuyor. Ocak ayında Jogger modelinin çeşitli motor seçenekleriyle satışa sunulduğu görülüyor.

Extreme Turbo ECO-G 100 bg 5 koltuklu: 1.318.000 TL
Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.323.000 TL

Dacia Yeni Fiyat Listesi 2025 | Sıfır Dacia Duster, Stepway, Jogger güncel fiyat listesi

Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.348.000 TL
Extreme HYBRID 140 bg Smart Multi-Mode Otomatik 7 koltuklu: 1.613.000 TL

Dacia Yeni Fiyat Listesi 2025 | Sıfır Dacia Duster, Stepway, Jogger güncel fiyat listesi

Jogger hem 5 hem de 7 koltuklu versiyonlarıyla geniş aileler için mükemmel bir seçenek sunarken hybrid seçeneği ile çevre dostu sürüş imkanı da sağlıyor.