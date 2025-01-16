Dacia Yeni Fiyat Listesi 2025 | Sıfır Dacia Stepway, Jogger güncel fiyat listesi
Dacia, 2025 yılına dair Ocak ayı fiyat listelerini duyurdu. Renault bünyesinde faaliyet gösteren marka yeni model araçlarıyla Türkiye pazarında adından söz ettirmeye devam ediyor. Yılın ilk ayında Dacia'nın Duster, Sandero Stepway, Jogger ve Spring modellerine ait güncel fiyatlar açıklandı. Dacia uygun fiyatlarla sunduğu özelliklerle, 2025'te de otomobil tutkunlarının tercihi olmayı hedefliyor.
Giriş Tarihi: 16.01.2025 14:36 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 14:39