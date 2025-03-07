Cuma Günü Okunacak Zikirler, Dualar ve Sureler: Manevi Bereket İçin Tesbih Listesi (2025)

İslam dünyasında Cuma günü, haftanın en faziletli günü olarak kabul edilir. Bu özel günde yapılan ibadetler, dualar ve zikirler kat kat ecirle mükâfatlandırılır. Cuma sabahı ile başlayan bu manevi atmosfer gün boyu Allah'ı anmakla ve salavat getirmekle süslenir. Aynı şekilde Cuma gecesi, rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı dua ve istiğfarla geçirilen kıymetli bir vakittir. Bu anlamlı günde hangi zikirler çekilir hangi tesbihler ve sureler okunur, merak edenler için detaylı bir liste hazırladık. İşte, Cuma gününe özel zikirler tesbihler ve Cuma gecesinde okunması tavsiye edilen dualar ve sureler.