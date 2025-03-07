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Cuma Günü Okunacak Zikirler, Dualar ve Sureler: Manevi Bereket İçin Tesbih Listesi (2025)

İslam dünyasında Cuma günü, haftanın en faziletli günü olarak kabul edilir. Bu özel günde yapılan ibadetler, dualar ve zikirler kat kat ecirle mükâfatlandırılır. Cuma sabahı ile başlayan bu manevi atmosfer gün boyu Allah'ı anmakla ve salavat getirmekle süslenir. Aynı şekilde Cuma gecesi, rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı dua ve istiğfarla geçirilen kıymetli bir vakittir. Bu anlamlı günde hangi zikirler çekilir hangi tesbihler ve sureler okunur, merak edenler için detaylı bir liste hazırladık. İşte, Cuma gününe özel zikirler tesbihler ve Cuma gecesinde okunması tavsiye edilen dualar ve sureler.

Giriş Tarihi: 07.03.2025 16:18 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 09:11
Cuma Günü Okunacak Zikirler, Dualar ve Sureler: Manevi Bereket İçin Tesbih Listesi 2025

Cuma günü çekilecek zikirler ve tesbihler merak ediliyor. Her hafta gelişiyle gönülleri aydınlatan Cuma günü, müminler için yalnızca bir ibadet zamanı değil; aynı zamanda kalpleri arındıran, duaları semaya taşıyan ilahi bir buluşmadır. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) müjdelediği bu kutlu vakit, manevi huzurun kapılarını sonuna kadar aralarken, Esma-ül Hüsna'dan yükselen zikrin ve samimi duaların gökleri titrettiği bir iklim sunar. İşte Cuma gecesinde okunacak dualar, sureler.

Cuma Günü Okunacak Zikirler, Dualar ve Sureler: Manevi Bereket İçin Tesbih Listesi 2025

İslam'da Cuma gününün önemi ve fazileti nedir?

Hz. Peygamber, "Güneşin doğduğu en hayırlı gün cumadır; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır; kıyamet de cuma günü kopacaktır" (Müslim, "Cumʿa", 18) sözüyle bu günün faziletini dile getirmiştir.

Cuma Günü Okunacak Zikirler, Dualar ve Sureler: Manevi Bereket İçin Tesbih Listesi 2025

İslam inancında Cuma gününün faziletlerinden söz edilir

Cuma, İslâmiyet'te büyük değer verilen haftalık toplu ibadetin yapıldığı gün ve o gün ifa edilen ibadetin (namazın) adıdır. İslâm'dan önce haftanın altıncı gününe arûbe denirdi. Bu günün Cuma adını alması bilhassa toplantı günü olmasından kaynaklanmaktadır. Aynı adı taşıyan surede "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır"1 buyurulması, Cuma namazının farz kılınmadan önce de günün bu adla anıldığına ve toplantı günü olduğuna işaret etmektedir.

Cuma Günü Okunacak Zikirler, Dualar ve Sureler: Manevi Bereket İçin Tesbih Listesi 2025

Cuma Gününün Fazileti İle İlgili Hadisler Neler?

"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman,
hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin
için daha hayırlıdır."2

Cuma Günü Okunacak Zikirler, Dualar ve Sureler: Manevi Bereket İçin Tesbih Listesi 2025

Ebû Hüreyre (r.a)'den rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v) şöyle
buyurdu: "Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün
yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. "