Cuma günü çekilecek zikirler ve tesbihler; Cuma gecesinde okunacak dualar, sureler

Müminler için manevi bir fırsat olan Cuma günü, duaların semaya yükseldiği, ibadetlerin kat kat sevap kazandırdığı müstesna bir zaman dilimi… Peygamber Efendimiz (s.a.v), birçok hadis-i şerifinde Cuma'nın önemini vurgulayarak, bu günde yapılan ibadetlerin bereketine dikkat çekmiştir. Peki, bu mübarek günde hangi duaları okumalı, hangi surelerle Allah'ın rahmetini üzerimize çekmeliyiz? İşte Cuma namazı sonrası okunacak özel dualar, Esma-ül Hüsna'nın sırları ve gönüllere huzur veren ibadet tavsiyeleri…