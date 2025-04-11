Kadraj Galeri Kadraj İkon Cuma günü çekilecek zikirler ve tesbihler; Cuma gecesinde okunacak dualar, sureler

Cuma günü çekilecek zikirler ve tesbihler; Cuma gecesinde okunacak dualar, sureler

Müminler için manevi bir fırsat olan Cuma günü, duaların semaya yükseldiği, ibadetlerin kat kat sevap kazandırdığı müstesna bir zaman dilimi… Peygamber Efendimiz (s.a.v), birçok hadis-i şerifinde Cuma'nın önemini vurgulayarak, bu günde yapılan ibadetlerin bereketine dikkat çekmiştir. Peki, bu mübarek günde hangi duaları okumalı, hangi surelerle Allah'ın rahmetini üzerimize çekmeliyiz? İşte Cuma namazı sonrası okunacak özel dualar, Esma-ül Hüsna'nın sırları ve gönüllere huzur veren ibadet tavsiyeleri…

Giriş Tarihi: 11.04.2025 08:16 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 08:16
Cuma günü çekilecek zikirler ve tesbihler; Cuma gecesinde okunacak dualar, sureler

Bu Cuma, kalpleri nurlandıracak ibadetlerle ihya edilecek! Cuma namazı sonrası Ayet-el Kürsi, Felak ve Nas surelerinin okunması, 500 kez "La ilahe illallah" zikri ve Esma-ül Hüsna'nın bereketli isimleriyle tövbeler kabul olacak. İşte, Müslümanlar için manevi bir yol haritası sunan Cuma ibadetlerinin detayları… Mübarek Cuma günü geldiğinde, ibadet etmek ve tövbe etmek isteyen Müslümanlar, bu güne özel okunacak duaları ve sureleri araştırıyor. İslam'da ayrı bir yeri olan Cuma günü, zikir, dua ve ibadetle değerlendirilmesi gereken kıymetli vakitlerden biridir. Diyanet'e göre Cuma namazının ardından okunabilecek dualar, çekilecek tesbihler ve zikirlerin faziletlerini haberimizde bir araya getirdik.

Cuma günü çekilecek zikirler ve tesbihler; Cuma gecesinde okunacak dualar, sureler

İslam'da Cuma gününün önemi ve fazileti nedir?

Hz. Peygamber, "Güneşin doğduğu en hayırlı gün cumadır; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır; kıyamet de cuma günü kopacaktır" (Müslim, "Cumʿa", 18) sözüyle bu günün faziletini dile getirmiştir.

Cuma günü çekilecek zikirler ve tesbihler; Cuma gecesinde okunacak dualar, sureler

İslam inancında Cuma gününün faziletlerinden söz edilir

Cuma, İslâmiyet'te büyük değer verilen haftalık toplu ibadetin yapıldığı gün ve o gün ifa edilen ibadetin (namazın) adıdır. İslâm'dan önce haftanın altıncı gününe arûbe denirdi. Bu günün Cuma adını alması bilhassa toplantı günü olmasından kaynaklanmaktadır. Aynı adı taşıyan surede "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır"1 buyurulması, Cuma namazının farz kılınmadan önce de günün bu adla anıldığına ve toplantı günü olduğuna işaret etmektedir.

Cuma günü çekilecek zikirler ve tesbihler; Cuma gecesinde okunacak dualar, sureler

Cuma Gününün Fazileti İle İlgili Hadisler Neler?

"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman,
hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin
için daha hayırlıdır."2

Cuma günü çekilecek zikirler ve tesbihler; Cuma gecesinde okunacak dualar, sureler

Ebû Hüreyre (r.a)'den rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v) şöyle
buyurdu: "Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün
yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. "