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CTE personel alımı başvuru şartları nedir? Şoför, gardiyan, zabıt katibi, hemşire...

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) bünyesinde görevlendirilmek üzere 3.500 yeni personel alınacak. Başvuru tarihleri, branş dağılımı ve şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.07.2025 12:13
CTE personel alımı başvuru şartları nedir? Şoför, gardiyan, zabıt katibi, hemşire...

CTE 3.500 personel alımı başlıyor! Başvuru tarihleri ve unvan bazlı kontenjanlar açıklandı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 3.500 personel alımı için ilana çıktı. Başvuru tarihleri, branş dağılımı ve şartlara dair tüm detaylar haberimizde.

CTE personel alımı başvuru şartları nedir? Şoför, gardiyan, zabıt katibi, hemşire...

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) kadrolarında görevlendirilmek üzere 3.500 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Resmi ilanın yayımlanmasıyla birlikte başvuru süreci, unvan bazlı kontenjanlar ve başvuru şartlarına ilişkin detaylar da belli oldu.

CTE personel alımı başvuru şartları nedir? Şoför, gardiyan, zabıt katibi, hemşire...

📆 BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar, 1 Ağustos 2025 saat 09.00 itibarıyla başvurularını yapmaya başlayabilecek. Son başvuru tarihi ise 15 Ağustos 2025 saat 23.59 olarak belirlendi. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) platformu aracılığıyla yapılacak.

CTE personel alımı başvuru şartları nedir? Şoför, gardiyan, zabıt katibi, hemşire...

🧾 BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvuru işlemleri e-Devlet sistemine entegre "Adalet Bakanlığı / İş Başvuru" ekranı üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapabilecek.

Her pozisyon için istenen özel belgeler, başvuru sırasında sisteme eksiksiz şekilde yüklenmeli.

CTE personel alımı başvuru şartları nedir? Şoför, gardiyan, zabıt katibi, hemşire...

👨‍⚖️ HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı'nın duyurduğu kadro dağılımı şu şekilde:

  • 3.172 İnfaz ve Koruma Memuru

  • 91 Hemşire

  • 52 Teknisyen

  • 100 Şoför (Destek Personeli)

  • 30 Hasta Bakıcı (Destek Personeli)

  • 29 Aşçı (Destek Personeli)

  • 24 Hizmetli (Destek Personeli)

  • 2 Kaloriferci (Destek Personeli)