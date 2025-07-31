CTE personel alımı başvuru şartları nedir? Şoför, gardiyan, zabıt katibi, hemşire...

CTE 3.500 personel alımı başlıyor! Başvuru tarihleri ve unvan bazlı kontenjanlar açıklandı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 3.500 personel alımı için ilana çıktı. Başvuru tarihleri, branş dağılımı ve şartlara dair tüm detaylar haberimizde. Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) kadrolarında görevlendirilmek üzere 3.500 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Resmi ilanın yayımlanmasıyla birlikte başvuru süreci, unvan bazlı kontenjanlar ve başvuru şartlarına ilişkin detaylar da belli oldu. 📆 BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK? Adaylar, 1 Ağustos 2025 saat 09.00 itibarıyla başvurularını yapmaya başlayabilecek. Son başvuru tarihi ise 15 Ağustos 2025 saat 23.59 olarak belirlendi. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) platformu aracılığıyla yapılacak. 🧾 BAŞVURU NASIL YAPILACAK? Başvuru işlemleri e-Devlet sistemine entegre 'Adalet Bakanlığı / İş Başvuru' ekranı üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapabilecek. Her pozisyon için istenen özel belgeler, başvuru sırasında sisteme eksiksiz şekilde yüklenmeli. 👨⚖️ HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK? Adalet Bakanlığı'nın duyurduğu kadro dağılımı şu şekilde: 3.172 İnfaz ve Koruma Memuru 91 Hemşire 52 Teknisyen 100 Şoför (Destek Personeli) 30 Hasta Bakıcı (Destek Personeli) 29 Aşçı (Destek Personeli) 24 Hizmetli (Destek Personeli) 2 Kaloriferci (Destek Personeli) ⚖️ BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Genel şartlar arasında şu kriterler yer alıyor: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak Kamu haklarından mahrum bulunmamak Belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak Askerlikle ilişiği bulunmamak Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması Yaş ve KPSS şartları: İnfaz ve koruma memuru adaylarının 1 Ocak 1994 ve sonrası doğumlu olması (30 yaşını doldurmamış olmak) gerekiyor. Diğer branşlar için en az 18 yaşını doldurmuş olmak yeterli. Adayların, 2024 KPSS'den; Lisans için KPSSP3 Ön lisans için KPSSP93 Ortaöğretim için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmaları şart. 🔎 ÖZEL ŞARTLAR NELERDİR? İnfaz ve Koruma Memurları: Erkek adaylar en az 170 cm, kadın adaylar en az 160 cm boyunda olmalı. Boy ile kilo arasındaki fark 13'ten az, 17'den fazla olmamalı. Şoför kadrosu için: Eski sistemde E sınıfı, yeni sistemde (1 Ocak 2016 sonrası) D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olunması gerekiyor. 🗣️ BAKAN TUNÇ: '20 BİN YENİ PERSONEL GELİYOR' Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilk etapta 5 bin yeni personel alımının yapılacağını duyurdu. Bunların içinde; 1.500 zabıt katibi, 3.172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 185 destek personeli yer alıyor. Tunç, 'Cumhurbaşkanımızın 20 bin personel alımı müjdesi doğrultusunda ilk ilanlar yayımlandı. Adalet teşkilatımızı güçlendirmeye kararlıyız.' ifadelerini kullandı.