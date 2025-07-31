CTE personel alımı başvuru şartları nedir? Şoför, gardiyan, zabıt katibi, hemşire...

CTE 3.500 personel alımı başlıyor! Başvuru tarihleri ve unvan bazlı kontenjanlar açıklandı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 3.500 personel alımı için ilana çıktı. Başvuru tarihleri, branş dağılımı ve şartlara dair tüm detaylar haberimizde.