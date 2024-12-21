Çatalca’da deve kuşu paniği: Ortalığı birbirine kattılar

İstanbul Çatalca'da bir işletmeden kaçan üç deve kuşu ortalığı birbirine kattı. Olay, 19 Aralık perşembe günü saat 17.00 sıralarında Çatalca Gökçeali Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir işletme tarafından sahiplenilen üç devekuşu iş yerinden kaçtı. Kendilerini bir anda dışarıya atan deve kuşları araçları görünce panikledi ve koşmaya başladı. Kaçan deve kuşları bir kilometre uzaklıkta iki saatlik uğraş sonucu yakalanırken, yaşanan o anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. 'BURADAN BİR KİLOMETRE UZAĞA GİTMİŞLER' Sağlıklılar, inşallah bir daha aynı durumu yaşamayız. Bunlar seri hayvanlar bazen zapt etmek zor oluyor, ana giriş kapımızda da güvenliği arttırarak bir daha böyle bir şey yaşamamak için çalışacağız. Burası bir restoran insanlara görsel oluşturmak için bulunduruyoruz. Buradan bir kilometre uzağa gitmişler, yol üzerinde ilerledikleri için araçlardan tedirgin olmuşlar, dolayısıyla insanlar da korkmuşlar'