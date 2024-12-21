Kadraj Galeri Kadraj İkon Çatalca'da deve kuşu paniği: Ortalığı birbirine kattılar

Çatalca'da deve kuşu paniği: Ortalığı birbirine kattılar

İstanbul Çatalca'da bir işletmeye ait üç deve kuşu güvenliğin bir anlık dalgınlığı ile kaçtı. Kaçan deve kuşları trafiği birbirine katarken sürücüler panik yaşadı. O anlar kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi: 21.12.2024 12:23 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 12:45
Çatalca’da deve kuşu paniği: Ortalığı birbirine kattılar

İstanbul Çatalca'da bir işletmeden kaçan üç deve kuşu ortalığı birbirine kattı.

Çatalca’da deve kuşu paniği: Ortalığı birbirine kattılar

Olay, 19 Aralık perşembe günü saat 17.00 sıralarında Çatalca Gökçeali Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir işletme tarafından sahiplenilen üç devekuşu iş yerinden kaçtı. Kendilerini bir anda dışarıya atan deve kuşları araçları görünce panikledi ve koşmaya başladı.

Çatalca’da deve kuşu paniği: Ortalığı birbirine kattılar

Kaçan deve kuşları bir kilometre uzaklıkta iki saatlik uğraş sonucu yakalanırken, yaşanan o anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.



Çatalca’da deve kuşu paniği: Ortalığı birbirine kattılar

"BURADAN BİR KİLOMETRE UZAĞA GİTMİŞLER"

Deve kuşlarının ana giriş kapısından hızla koştuğunu belirten ve yaklaşık 6 yıldır restoranın işletmeciliğini yapan Fatih Çiçek şunları söyledi:

"Deve Kuşlarımız ana giriş kapımızdan hızlı bir şekilde koşunca güvenliğimiz mani olamamış. Gökçeali Mahallesi'nin iç kesimlerinde olduğunu öğrendik, işletmemizin güvenlik görevlisi de peşindeydi. Deve kuşlarımızı yakalayıp tekrar buraya getirdik.

Çatalca’da deve kuşu paniği: Ortalığı birbirine kattılar

Sağlıklılar, inşallah bir daha aynı durumu yaşamayız. Bunlar seri hayvanlar bazen zapt etmek zor oluyor, ana giriş kapımızda da güvenliği arttırarak bir daha böyle bir şey yaşamamak için çalışacağız. Burası bir restoran insanlara görsel oluşturmak için bulunduruyoruz. Buradan bir kilometre uzağa gitmişler, yol üzerinde ilerledikleri için araçlardan tedirgin olmuşlar, dolayısıyla insanlar da korkmuşlar"

SON DAKİKA SON DAKİKA