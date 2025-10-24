Kadraj Galeri Kadraj İkon Burgan Bank, Albaraka Türk, Türkiye Finans banka gişe görevlisi alımı başladı! İşte başvuru şartları

Türkiye Finans Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası ve Burgan Bank tarafından yayımlanan duyurular, hem tecrübeli profesyoneller hem de bankacılık kariyerine yeni başlamak isteyen tecrübesiz adaylar için önemli fırsatlar sunuyor. Alımlar, başta İstanbul olmak üzere Kayseri ve Türkiye geneli gibi çeşitli lokasyonları kapsıyor. İşte 2025 son çeyrek banka personel alımlarına dair tüm detaylar başvuru şartları.

Giriş Tarihi: 24.10.2025 09:47
Bankaların Aradığı Genel Nitelikler Neler?

Yayımlanan ilanlarda pozisyona göre özel şartlar bulunsa da, bankaların gişe görevlisi adaylarında aradığı ortak temel nitelikler şöyle sıralanıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

En az ön lisans, tercihen lisans mezunu olmak (İlgili bölümler tercih sebebi).

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya en az 2 yıl tecilli olmak.

Diksiyonu düzgün, prezantabl, güler yüzlü ve güçlü iletişim becerilerine sahip olmak.

Müşteri odaklı hizmet anlayışını benimsemiş olmak.

Bankacılık ve finans alanında kariyer hedeflemek.

Ekip çalışmasına yatkın ve sorumluluk bilincine sahip olmak.

Katılım bankaları için (Türkiye Finans, Albaraka Türk) faizsiz bankacılık prensiplerine uygun çalışmaya istekli olmak.

Alım Yapan Bankalar ve Pozisyon Detayları

Her bankanın aradığı nitelikler ve sunduğu imkanlar farklılık gösteriyor. İşte banka banka güncel ilanların analizi:

Türkiye Finans Katılım Bankası – Bayrampaşa Ticari Şube (İstanbul)

Türkiye Finans, İstanbul Avrupa Yakası'ndaki kritik ticari şubelerinden biri olan Bayrampaşa için tecrübeli bir Gişe Yetkilisi arıyor.

Pozisyon: Gişe Yetkilisi

Şehir: İstanbul (Avrupa Yakası)

Tecrübe Şartı: En az 2 yıl bankacılık deneyimi.

Eğitim: Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme veya İktisat Fakültelerinden mezun olmak.

Özel Şartlar: Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya 2 yıl tecilli. İngilizce veya Arapça bilen adaylar öncelikli tercih edilecek.

Albaraka Türk Katılım Bankası – Mobil Gişe Personeli (Türkiye Geneli)

Albaraka Türk, sektörde fark yaratan ve esneklik gerektiren "Mobil Gişe Personeli" pozisyonu için Türkiye genelinde bir alım süreci başlattı.

Pozisyon: Mobil Gişe Personeli

Şehir: Türkiye Geneli

Tecrübe Şartı: Tecrübeli veya tecrübesiz adaylar başvurabilir.

Eğitim: Ön lisans mezunu (Bankacılık, Sigortacılık, Muhasebe vb. bölümler).

Özel Şartlar: Seyahat engelinin bulunmaması ve esnek çalışma koşullarına uyum sağlanması kritik önem taşıyor.

Yabancı Dil: İngilizce veya Arapça bilen adaylar öncelikli.