Burgan Bank, Albaraka Türk, Türkiye Finans banka gişe görevlisi alımı başladı! İşte başvuru şartları

Bankaların Aradığı Genel Nitelikler Neler?

Yayımlanan ilanlarda pozisyona göre özel şartlar bulunsa da, bankaların gişe görevlisi adaylarında aradığı ortak temel nitelikler şöyle sıralanıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

En az ön lisans, tercihen lisans mezunu olmak (İlgili bölümler tercih sebebi).

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya en az 2 yıl tecilli olmak.

Diksiyonu düzgün, prezantabl, güler yüzlü ve güçlü iletişim becerilerine sahip olmak.

Müşteri odaklı hizmet anlayışını benimsemiş olmak.

Bankacılık ve finans alanında kariyer hedeflemek.

Ekip çalışmasına yatkın ve sorumluluk bilincine sahip olmak.

Katılım bankaları için (Türkiye Finans, Albaraka Türk) faizsiz bankacılık prensiplerine uygun çalışmaya istekli olmak.