Bugün otobüsler ücretsiz mi? 2-3-4 Nisan İETT, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı, ücretli mi?
İstanbul'da 30 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında Ramazan Bayramı dolayısıyla toplu taşıma araçları İstanbulkart sahiplerine ücretsiz hizmet verdi. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte vatandaşlar bu fırsattan faydalandı. Peki 2 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Ücretsiz ulaşım ne zaman bitiyor? İşte merak edilen açıklamalar.
Giriş Tarihi: 02.04.2025 09:10
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 09:10