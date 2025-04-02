Kadraj Galeri Kadraj İkon Bugün otobüsler ücretsiz mi? 2-3-4 Nisan İETT, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı, ücretli mi?

Bugün otobüsler ücretsiz mi? 2-3-4 Nisan İETT, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı, ücretli mi?

İstanbul'da 30 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında Ramazan Bayramı dolayısıyla toplu taşıma araçları İstanbulkart sahiplerine ücretsiz hizmet verdi. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte vatandaşlar bu fırsattan faydalandı. Peki 2 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Ücretsiz ulaşım ne zaman bitiyor? İşte merak edilen açıklamalar.

Giriş Tarihi: 02.04.2025 09:10 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 09:10
Bugün otobüsler ücretsiz mi? 2-3-4 Nisan İETT, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı, ücretli mi?

30 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında, Ramazan Bayramı dolayısıyla İstanbul'da toplu taşıma araçları, İstanbulkart kullanıcıları için ücretsiz hizmet verdi. Bayram tatilinin idari izinle 9 güne çıkarılmasıyla birlikte ücretsiz ulaşım hizmeti vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle kullanıldı.

Bugün otobüsler ücretsiz mi? 2-3-4 Nisan İETT, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı, ücretli mi?

Ancak merak edilen soru 2 Nisan'da toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağıydı.

Bugün otobüsler ücretsiz mi? 2-3-4 Nisan İETT, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı, ücretli mi?

Ücretsiz Ulaşım Sona Erdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 30 Mart'tan itibaren başlamış olan ücretsiz ulaşım uygulamasını 1 Nisan'a kadar sürdürdü. 2 Nisan 2025 itibarıyla bu uygulama sona erecek.

Bugün otobüsler ücretsiz mi? 2-3-4 Nisan İETT, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı, ücretli mi?

Vatandaşlar her sefer için belirlenen ücret tarifesine göre ödeme yapmaya başlayacak. Bayram boyunca yapılan bu özel düzenleme 2 Nisan itibarıyla sonlanacak ve toplu taşıma araçlarında normal ücretler uygulanmaya devam edilecek.

Bugün otobüsler ücretsiz mi? 2-3-4 Nisan İETT, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı, ücretli mi?

2 NİSAN 2025 İSTANBUL'DA VAPUR ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı boyunca Şehir Hatları vapurları ücretsiz olarak hizmet verecek. 2 Nisan itibarıyla ücretsiz toplu taşıma uygulaması sona eriyor.