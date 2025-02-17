Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? 17 Şubat Kabine Toplantısı konu başlıkları neler?

Son Kabine Toplantısında Alınan Kararlar

Tarım ve Kırsal Kalkınma Destek Projesi

3 Şubat 2025 tarihinde yapılan son Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunmuştu. Özellikle, geçtiğimiz günlerde yaşanan otel yangını faciası ile ilgili yapılan değerlendirmelerde, olayın sorumluları hakkında adaletin sağlanması için titizlikle bir süreç işletileceği ifade edilmişti. Toplantının öne çıkan bir diğer konusu ise tarım sektörüne yönelik "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi" oldu.