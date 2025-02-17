Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? 17 Şubat Kabine Toplantısı konu başlıkları neler?
Kabine Toplantısı tarihi hakkında aramalar hız kazandı. Türkiye'nin ekonomik durumu, enflasyonla mücadele, tarım ve kırsal kalkınma gibi önemli gündem maddeleri öne çıkan başlıklar arasında yer alacak. Son toplantıda "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"ni duyuran Başkan Erdoğan, tarımda üretimin artırılması ve kırsalda kalkınmanın sağlanması için atılacak yeni adımların detaylarını paylaşmıştı. Peki bugün Kabine Toplantısı var mı? 17 Şubat Kabine Toplantısı konu başlıkları neler? İşte merak edilen bilgiler.
Giriş Tarihi: 17.02.2025 08:39 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 08:39