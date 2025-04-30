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Bugün İstanbul'da deprem oldu mu? İstanbul deprem şiddeti kaç; AFAD deprem riski sorgulama linki

İstanbul'da gün içerisinde meydana gelen peş peşe sarsıntılar hem şehir sakinlerinde hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Marmara Denizi açıklarında hissedilen depremler "Büyük depremin habercisi mi?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Kısa aralıklarla yaşanan artçı depremler tedirginliğe neden olurken vatandaşlar en doğru ve güncel bilgiler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerini takip etmeye başladı. Uzmanlar ise bu tür mikro sarsıntıların normal olduğunu belirtirken, İstanbul'daki son depreme dair veriler ve değerlendirmeler yakından izleniyor. İşte 2 Mayıs 2025 itibarıyla İstanbul açıklarındaki son deprem hareketliliğine dair tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 30.04.2025 11:49 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 12:03
Bugün İstanbul’da deprem oldu mu? İstanbul deprem şiddeti kaç; AFAD deprem riski sorgulama linki

Artçı depremlerin ardından binlerce kişi "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Resmî kaynaklarca yapılan ilk açıklamalarda Marmara Denizi açıklarında ölçülen depremin büyüklüğü ve derinliği netleşti. İstanbul gibi deprem riski yüksek bir şehirde yaşanan bu tür sarsıntılar bir kez daha hazırlıklı olmanın önemini gözler önüne serdi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan son veriler ve merak edilen tüm detaylar…

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2 MAYIS İSTANBUL'DA DEPREM

Son dakika haberleri... İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2'li depremin yankıları sürerken megakent bir kez daha sallandı. Saat 11.30'da İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi.

Bugün İstanbul’da deprem oldu mu? İstanbul deprem şiddeti kaç; AFAD deprem riski sorgulama linki

🗺️ AFAD VE KANDİLLİ'DEN ANLIK DEPREM TAKİBİ

Vatandaşlar, meydana gelen depremleri ve artçı sarsıntıları anlık olarak takip edebilmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi sitelerini kullanabilirler:

AFAD Son Depremler: https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html

Kandilli Rasathanesi Son Depremler: https://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/

Bugün İstanbul’da deprem oldu mu? İstanbul deprem şiddeti kaç; AFAD deprem riski sorgulama linki

🧭 DEPREM RİSKİNİZİ NASIL ÖĞRENEBİLİRSİNİZ?

AFAD Türkiye genelindeki deprem risk haritasını vatandaşların erişimine sunmuştur. İstanbul'daki risk durumunuzu öğrenmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

AFAD Türkiye Deprem Tehlike Haritası: https://www.afad.gov.tr/turkiye-deprem-tehlike-haritasiAFAD

Bu interaktif harita sayesinde, yaşadığınız bölgenin deprem risk seviyesini detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Bugün İstanbul’da deprem oldu mu? İstanbul deprem şiddeti kaç; AFAD deprem riski sorgulama linki

🛡️ DEPREM ÖNCESİ, ANI VE SONRASI ALINABİLECEK ÖNLEMLER

AFAD, deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında alınması gereken önlemleri vatandaşlarla paylaşmaktadır. Bu bilgilere ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:

Bugün İstanbul’da deprem oldu mu? İstanbul deprem şiddeti kaç; AFAD deprem riski sorgulama linki

Not: Bu haber, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi verileri doğrultusunda hazırlanmıştır.

Kaynak: takvim.com.tr

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