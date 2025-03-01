Kadraj Galeri Kadraj İkon Bugün altın alınır mı? 1 Mart 2025 altın fiyatları anlık kaç TL? Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

Bugün altın alınır mı? 1 Mart 2025 altın fiyatları anlık kaç TL? Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

Altın piyasasında son günlerde yaşanan dalgalanmalar hız kesmeden devam ediyor. Yatırımcılar, gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatlarını dikkatle izlerken, rekor seviyelere yaklaşan rakamlar yükselişin devam edip etmeyeceği konusunda belirsizlik yaratıyor. 22 ayar bilezik ve ons fiyatları da piyasa gündemini etkileyen bir diğer önemli gelişme olarak öne çıkıyor. Peki anlık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 1 Mart 2025 tarihi itibariyle güncel altın fiyatları ve piyasa verileriyle ilgili detaylar.

Giriş Tarihi: 01.03.2025 10:13 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 10:13
Bugün altın alınır mı? 1 Mart 2025 altın fiyatları anlık kaç TL? Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Yatırımcıların gözdesi haline gelen gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları gün boyunca nasıl bir seyir izliyor? Rekor seviyelere ulaşan altın, bu yükselişini devam ettirecek mi yoksa düşüş sinyalleri mi veriyor? 22 ayar bilezik ve ons fiyatları da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 1 Mart 2025 itibarıyla altın piyasasının nabzını tutan güncel fiyatlar.

Bugün altın alınır mı? 1 Mart 2025 altın fiyatları anlık kaç TL? Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 3.349,62 TL
Satış: 3.350,27 TL

Bugün altın alınır mı? 1 Mart 2025 altın fiyatları anlık kaç TL? Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

22 Ayar Bilezik

Alış: 3.063,32 TL
Satış: 3.096,58 TL

Bugün altın alınır mı? 1 Mart 2025 altın fiyatları anlık kaç TL? Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

Altın (ONS)

Alış: 2.854,57 USD
Satış: 2.855,12 USD

Bugün altın alınır mı? 1 Mart 2025 altın fiyatları anlık kaç TL? Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

Altın ($/kg)

Alış: 91.279,00 USD
Satış: 91.291,00 USD