Bugün altın alınır mı? 1 Mart 2025 altın fiyatları anlık kaç TL? Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

Altın piyasasında son günlerde yaşanan dalgalanmalar hız kesmeden devam ediyor. Yatırımcılar, gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatlarını dikkatle izlerken, rekor seviyelere yaklaşan rakamlar yükselişin devam edip etmeyeceği konusunda belirsizlik yaratıyor. 22 ayar bilezik ve ons fiyatları da piyasa gündemini etkileyen bir diğer önemli gelişme olarak öne çıkıyor. Peki anlık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 1 Mart 2025 tarihi itibariyle güncel altın fiyatları ve piyasa verileriyle ilgili detaylar.