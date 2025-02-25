Bu meyve kaslarınızı beton gibi güçlendirecek! Araştırmacılar genetik sırrını çözdü
Yaşlanmayla birlikte kas kaybı kaçınılmaz hale gelirken bilim insanları kas sağlığını korumanın yeni yollarını araştırmaya devam ediyor. Yapılan son çalışmalar meyve tüketiminin egzersiz ve protein ağırlıklı beslenmeyle birlikte kas fonksiyonlarını destekleyebileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre düzenli tüketimde kasların enerji üretimini artırarak yaşa bağlı kas kaybını yavaşlatabilir. Peki bunun için hangi meyveyi yememiz gerekiyor? İşte merak edilen araştırma.
Giriş Tarihi: 25.02.2025 09:32 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 09:32