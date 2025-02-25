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Bu meyve kaslarınızı beton gibi güçlendirecek! Araştırmacılar genetik sırrını çözdü

Yaşlanmayla birlikte kas kaybı kaçınılmaz hale gelirken bilim insanları kas sağlığını korumanın yeni yollarını araştırmaya devam ediyor. Yapılan son çalışmalar meyve tüketiminin egzersiz ve protein ağırlıklı beslenmeyle birlikte kas fonksiyonlarını destekleyebileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre düzenli tüketimde kasların enerji üretimini artırarak yaşa bağlı kas kaybını yavaşlatabilir. Peki bunun için hangi meyveyi yememiz gerekiyor? İşte merak edilen araştırma.

Giriş Tarihi: 25.02.2025 09:32 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 09:32
Bu meyve kaslarınızı beton gibi güçlendirecek! Araştırmacılar genetik sırrını çözdü

Yaş ilerledikçe kas kütlesinde kayıp kaçınılmaz hale geliyor. Kas kaybının ileri seviyeye ulaşması durumunda ise sarkopeni adı verilen ciddi bir durum ortaya çıkıyor.

Bu meyve kaslarınızı beton gibi güçlendirecek! Araştırmacılar genetik sırrını çözdü

New York Post'ta yer alan habere göre, Sarkopeni kas kütlesi ve gücünde önemli bir düşüşe neden olarak düşme riskini artırıyor, hastaneye yatış oranlarını yükseltiyor ve bağımsız hareket etme yetisini azaltarak erken ölüm riskini artırabiliyor.

Bu meyve kaslarınızı beton gibi güçlendirecek! Araştırmacılar genetik sırrını çözdü

Western New England Üniversitesi Eczacılık ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve çalışmanın kıdemli araştırmacısı John Pezzuto, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu çalışma, üzümün kas sağlığını genetik düzeyde iyileştirme potansiyeline sahip olduğunu gösteren güçlü kanıtlar sunuyor" ifadelerini kullandı.

Bu meyve kaslarınızı beton gibi güçlendirecek! Araştırmacılar genetik sırrını çözdü

Pezzuto, üzümün güvenli tüketim profiline ve yaygın bulunabilirliğine dikkat çekerek insan denemelerinde bu etkilerin ne kadar sürede gözlemlenebileceğini araştırmanın heyecan verici olacağını belirtti.

Bu meyve kaslarınızı beton gibi güçlendirecek! Araştırmacılar genetik sırrını çözdü

Kasların Enerji Üretimini Destekliyor

ABD'de her yıl milyarlarca kilogram üzüm tüketiliyor. Araştırmacılar, yaşlı farelere günde iki porsiyon üzüme eşdeğer miktarda üzüm verildiğinde, 20.000'den fazla genin çalışma şeklinde değişiklik meydana geldiğini tespit etti.koyabilir.