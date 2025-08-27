Kadraj Galeri Kadraj İkon Bu halini unutun! Kutu Bebek Ebrar Demirbilek son paylaşımıyla olay oldu! “Ne kadar linç gelecek çok merak ediyorum”

Çocuktan Al Haberi programıyla ekranlara adım atan ve Kutu Bebek lakabıyla hafızalara kazınan Ebrar Demirbilek, küçük yaşına rağmen Hercai dizisindeki etkileyici performansıyla dikkat çekmişti. Reyyan'ın kardeşi Gül rolüyle tanınan genç oyuncu, yıllar sonra sosyal medyada paylaştığı yeni görüntülerle gündeme geldi. Instagram hesabında makyaj videosu yayınlayan Demirbilek, "Ne kadar linç gelecek çok merak ediyorum" dedi. Paylaşımıyla çok konuşulan Demirbilek'in son hali de dikkat çekti. Ebrar Demirbilek'in değişimi sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Giriş Tarihi: 27.08.2025 11:50
Çocuktan Al Haberi programıyla tanınan ve "Kutu Bebek" lakabıyla hafızalara kazınan Ebrar Demirbilek, Hercai dizisindeki başarılı performansıyla dikkat çekmişti.

Reyyan'ın kardeşi Gül rolüyle izleyicilerin beğenisini kazanan Demirbilek, yıllar sonra sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Instagram hesabından makyaj videosu paylaşan Demirbilek, "Endişe etmeyin sadece bu bir akımın parçası. Bakım zamanı = mutluluk zamanı. Bakalım ne kadar linç gelecek çok merak ediyorum" diyerek takipçilerini şaşırttı.

Akım için de olsa Ebrar Demirbilek'in erken yaşlar da makyaj yapması birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti.

Öte yandan Ebrar Demirbilek'in paylaşımıyla birlikte son hali bir kez daha gündeme geldi. Ekranların minik yıldızının son halini görenler "Zaman ne kadar hızlı geçiyor", "Yaş aldıkça daha da güzelleşiyor" yorumlarında bulundu.