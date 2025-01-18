Böylesini yemediniz! Kaymak kıvamında sütlaç tarifi

Sütlü tatlılar arasında en sevilenlerden biri şüphesiz sütlaç! Sütlacın en iyi kıvamını yakalamanızı sağlayacak olan bu tarif mutfağınızın vazgeçilmezi olacak. İşte adım adım yapılışı... MALZEMELER 1 litre tam yağlı süt YAPILIŞI Pirinci iyice yıkayın ve nişastasını akıtın. Ardından bir tencereye alın, üzerine 1,5 su bardağı su ekleyin ve kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. Suyunu çekip hafif lapa kıvamına gelince ocaktan alın. Ayrı bir tencerede sütü ısıtmaya başlayın. Süt kaynama noktasına yaklaşınca haşladığınız pirinci süte ekleyin ve karıştırarak pişirmeye devam edin. Pirinç sütle özdeşleşmeye başlayınca toz şekeri ekleyin. Şeker tamamen eriyene kadar sürekli karıştırın. Ardından vanilini ilave ederek hoş bir aroma kazandırın. Bir kasede buğday nişastasını yarım çay bardağı su ile açın. Hazırladığınız nişastalı karışımı azar azar tencereye eklerken sürekli karıştırın. Bu işlem, sütlacınızın kaymak kıvamına ulaşmasını sağlayacak. VE FİNAL! Sütlaç karışımını kısık ateşte 10-15 dakika daha pişirin. Kaymak kıvamını aldığını gördüğünüzde ocaktan alın. Karışımı kaselere paylaştırın ve soğumaya bırakın. Soğuyan sütlaçların üzerini tarçınla süsleyin veya çıtır bir dokunuş için fındık kırıkları serpiştirin. Daha yoğun bir kıvam isterseniz sütlaçları buzdolabında birkaç saat dinlendirebilirsiniz.