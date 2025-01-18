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Böylesini yemediniz! Kaymak kıvamında sütlaç tarifi

Tatlı krizlerine son! Kaymak gibi kıvamı ve damak çatlatan lezzetiyle bu sütlaç klasik tariflere meydan okuyor. İşte mutfağınızın vazgeçilmezi olacak o tarif...

Giriş Tarihi: 18.01.2025 23:48 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 23:48
Böylesini yemediniz! Kaymak kıvamında sütlaç tarifi

Sütlü tatlılar arasında en sevilenlerden biri şüphesiz sütlaç! Sütlacın en iyi kıvamını yakalamanızı sağlayacak olan bu tarif mutfağınızın vazgeçilmezi olacak. İşte adım adım yapılışı...

Böylesini yemediniz! Kaymak kıvamında sütlaç tarifi

MALZEMELER

1 litre tam yağlı süt
1 çay bardağı pirinç
1,5 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı buğday nişastası
1 paket vanilin

Üzeri için: Tarçın veya fındık kırığı

Böylesini yemediniz! Kaymak kıvamında sütlaç tarifi

YAPILIŞI

Pirinci iyice yıkayın ve nişastasını akıtın. Ardından bir tencereye alın, üzerine 1,5 su bardağı su ekleyin ve kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. Suyunu çekip hafif lapa kıvamına gelince ocaktan alın.

Ayrı bir tencerede sütü ısıtmaya başlayın. Süt kaynama noktasına yaklaşınca haşladığınız pirinci süte ekleyin ve karıştırarak pişirmeye devam edin.

Böylesini yemediniz! Kaymak kıvamında sütlaç tarifi

Pirinç sütle özdeşleşmeye başlayınca toz şekeri ekleyin. Şeker tamamen eriyene kadar sürekli karıştırın. Ardından vanilini ilave ederek hoş bir aroma kazandırın.

Bir kasede buğday nişastasını yarım çay bardağı su ile açın. Hazırladığınız nişastalı karışımı azar azar tencereye eklerken sürekli karıştırın. Bu işlem, sütlacınızın kaymak kıvamına ulaşmasını sağlayacak.

Böylesini yemediniz! Kaymak kıvamında sütlaç tarifi

VE FİNAL!

Sütlaç karışımını kısık ateşte 10-15 dakika daha pişirin. Kaymak kıvamını aldığını gördüğünüzde ocaktan alın. Karışımı kaselere paylaştırın ve soğumaya bırakın.

Soğuyan sütlaçların üzerini tarçınla süsleyin veya çıtır bir dokunuş için fındık kırıkları serpiştirin. Daha yoğun bir kıvam isterseniz sütlaçları buzdolabında birkaç saat dinlendirebilirsiniz.