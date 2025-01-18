Böylesini yemediniz! Kaymak kıvamında sütlaç tarifi

Pirinç sütle özdeşleşmeye başlayınca toz şekeri ekleyin. Şeker tamamen eriyene kadar sürekli karıştırın. Ardından vanilini ilave ederek hoş bir aroma kazandırın.

Bir kasede buğday nişastasını yarım çay bardağı su ile açın. Hazırladığınız nişastalı karışımı azar azar tencereye eklerken sürekli karıştırın. Bu işlem, sütlacınızın kaymak kıvamına ulaşmasını sağlayacak.