Boşanma oranının en yüksek olduğu 30 ülke belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2025 istatistikleri

Geleneksel aile yapısı modern dünyada dönüşüyor. Evlilik kurumunun anlamı beklentileri ve sürdürülebilirliği her geçen yıl yeniden tanımlanıyor. Bu dönüşümle birlikte boşanma oranlarında da dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Uzmanlar bu artışın ardında yatan nedenleri sosyal, ekonomik ve kültürel dönüşümlerle ilişkilendiriyor.