Kadraj Galeri Kadraj İkon Boşanma oranının en yüksek olduğu 30 ülke belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2025 istatistikleri

Boşanma oranının en yüksek olduğu 30 ülke belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2025 istatistikleri

2025 yılı itibarıyla dünya genelinde boşanma oranlarının en yüksek olduğu ülkelerin güncel sıralaması açıklandı. Uluslararası "Divorce Statistics Agency" tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı araştırma yalnızca boşanma oranlarını değil ekonomik koşullar, toplumsal değerler, kadınların iş gücüne katılımı, evlilik yaşı gibi pek çok sosyal dinamiği de göz önünde bulundurularak hazırlandı. Listenin zirvesinde yine Avrupa ülkeleri dikkat çekerken Türkiye'nin listedeki yeri de merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 09.04.2025 14:20 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 14:20
Boşanma oranının en yüksek olduğu 24 ülke belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2025 istatistikleri

Geleneksel aile yapısı modern dünyada dönüşüyor. Evlilik kurumunun anlamı beklentileri ve sürdürülebilirliği her geçen yıl yeniden tanımlanıyor. Bu dönüşümle birlikte boşanma oranlarında da dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Uzmanlar bu artışın ardında yatan nedenleri sosyal, ekonomik ve kültürel dönüşümlerle ilişkilendiriyor.

Boşanma oranının en yüksek olduğu 24 ülke belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2025 istatistikleri

EN FAZLA BOŞANMA ORANINA SAHİP 30 ÜLKE

Dünyada en fazla boşanma oranının yüksek olduğu 30 ülke açıklandı.

Divorce verilerine göre boşanma oranlarının en yüksek olduğu 30 ülke şu şekilde:

Boşanma oranının en yüksek olduğu 24 ülke belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2025 istatistikleri

30- ALMANYA | 1.7

Boşanma oranının en yüksek olduğu 24 ülke belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2025 istatistikleri

29- İNGİLTERE | 1.7

Boşanma oranının en yüksek olduğu 24 ülke belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2025 istatistikleri

28- HOLLANDA | 1.7