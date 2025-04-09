Boşanma oranının en yüksek olduğu 30 ülke belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2025 istatistikleri
2025 yılı itibarıyla dünya genelinde boşanma oranlarının en yüksek olduğu ülkelerin güncel sıralaması açıklandı. Uluslararası "Divorce Statistics Agency" tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı araştırma yalnızca boşanma oranlarını değil ekonomik koşullar, toplumsal değerler, kadınların iş gücüne katılımı, evlilik yaşı gibi pek çok sosyal dinamiği de göz önünde bulundurularak hazırlandı. Listenin zirvesinde yine Avrupa ülkeleri dikkat çekerken Türkiye'nin listedeki yeri de merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 09.04.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 14:20