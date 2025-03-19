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Borsa düştü mü? Bugün dolar ne kadar? 19 Mart 2025 Euro, Bitcoin ne kadar oldu?

Borsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 6,87 düşüşle 10.060 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 7,02 ve holding endeksi yüzde 6,69 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 7,56 ile iletişim oldu. Gelişmelerin ardından borsa son durum araştırılıyor. Peki 19 Mart 2025 borsa düştü mü? Bugün dolar, euro, Bitcoin ne kadar oldu? İşte piyasaya ilişkin güncel detaylar.

Giriş Tarihi: 19.03.2025 10:29 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 10:42
Borsa düştü mü? Bugün dolar ne kadar? 19 Mart 2025 Euro, Bitcoin ne kadar oldu?

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 6,87'lik bir düşüşle 10.060 puan seviyesinden başladı. Bankacılık endeksi yüzde 7,02, holding endeksi ise yüzde 6,69 değer kaybetti. Gelişmelerin ardından borsanın son durumu merak ediliyor. Peki 19 Mart 2025 itibarıyla borsanın seyri nasıl? Bugün dolar, euro ve Bitcoin fiyatları ne kadar? İşte piyasalara dair güncel bilgiler.

Borsa düştü mü? Bugün dolar ne kadar? 19 Mart 2025 Euro, Bitcoin ne kadar oldu?

Borsa düştü mü?

AA'da yer alan habere göre borsa güne sert düşüşle başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 741,75 puan ve yüzde 6,87 azalışla 10.060,48 puana indi.

Borsa düştü mü? Bugün dolar ne kadar? 19 Mart 2025 Euro, Bitcoin ne kadar oldu?

Bankacılık endeksi yüzde 7,02 ve holding endeksi yüzde 6,69 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 7,56 ile iletişim oldu.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,55 değer kaybederek 10.802,23 puandan tamamladı.

Borsa düştü mü? Bugün dolar ne kadar? 19 Mart 2025 Euro, Bitcoin ne kadar oldu?

Açılışta BIST 100 endeksinde kayıpların yüzde 5'i aşması sonucu endekse bağlı devre kesici devreye girdi.

Bunun yanı sıra, Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda bugünkü seansta 1 gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırıldı.

Borsa İstanbul devre kesici nedir, nasıl uygulanır?

Borsa düştü mü? Bugün dolar ne kadar? 19 Mart 2025 Euro, Bitcoin ne kadar oldu?

Bugün Bitcoin ne kadar?

19 Mart 2025 tarihi itibarıyla 1 Bitcoin (BTC) fiyatı, anlık olarak 3.099.351 TL ve 83.300 USD'ye karşılık gelmektedir.