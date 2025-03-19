Borsa düştü mü? Bugün dolar ne kadar? 19 Mart 2025 Euro, Bitcoin ne kadar oldu?
Borsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 6,87 düşüşle 10.060 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 7,02 ve holding endeksi yüzde 6,69 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 7,56 ile iletişim oldu. Gelişmelerin ardından borsa son durum araştırılıyor. Peki 19 Mart 2025 borsa düştü mü? Bugün dolar, euro, Bitcoin ne kadar oldu? İşte piyasaya ilişkin güncel detaylar.
Giriş Tarihi: 19.03.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 10:42