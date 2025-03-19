Borsa düştü mü? Bugün dolar ne kadar? 19 Mart 2025 Euro, Bitcoin ne kadar oldu?

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 6,87'lik bir düşüşle 10.060 puan seviyesinden başladı. Bankacılık endeksi yüzde 7,02, holding endeksi ise yüzde 6,69 değer kaybetti. Gelişmelerin ardından borsanın son durumu merak ediliyor. Peki 19 Mart 2025 itibarıyla borsanın seyri nasıl? Bugün dolar, euro ve Bitcoin fiyatları ne kadar? İşte piyasalara dair güncel bilgiler.