Bir tanesiyle 4500 TL kazanıyorlar! Köylüler gram altın yerine bunu biriktiriyor

Doğu Anadolu'nun zorlu iklim koşullarıyla özdeşleşen Kars, bu kez kar ve soğukla değil, sofraların baş tacı olan kazla adından söz ettiriyor. Özellikle Akyaka, Arpaçay ve Susuz ilçelerinde yetiştirilen Kars kazları, artık sadece damaklarda değil fiyatıyla da gündemde. Öyle ki köylüler kaz yavrularını "Benim kazım altın" diyerek gram altınla eşdeğer görüyor.