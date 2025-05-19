Bir tanesiyle 4500 TL kazanıyorlar! Köylüler gram altın yerine bunu biriktiriyor
Kars'ta kış aylarının vazgeçilmezi olan kaz, artık sofralardaki lezzetiyle değil değeriyle de gündemde. Bir tanesi yaklaşık 4 bin 500 liraya alıcı bulan Kars kazı gram altını sollayarak köylünün adeta ziynet eşyası haline geldi. Özellikle kadınların büyük özenle büyüttüğü kaz bilikleri, hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de turistlerin ilgisini çekiyor.
Giriş Tarihi: 19.05.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 11:41