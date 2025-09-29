MSB uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı personel temini başladı! Kimler başvuru yapabilir?

Önemli Tarihler ve Ücret
Ön Başvuru Bitiş Tarihi: 28 Eylül 2025 (Saat 23:59)
Sınav Ücreti Son Ödeme Tarihi: 29 Eylül 2025 (Saat 23:30)
Sınav Ücreti: 250 TL (Vakıflar Bankası üzerinden yatırılacaktır.)
Şehit/Gazi Eş ve Çocukları: Başvuru sırasında durumlarını belgeleyerek sisteme yüklemeleri halinde sınav ücretinden muaftır.
Sınav ve Seçim Aşamaları
Başvurusu kabul edilen adaylar aşağıdaki aşamalardan geçecektir:
Evrak Kontrolü
Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo ölçümü)
Uygulama Sınavı (Sadece Uzman Erbaş adayları için)
Fiziki Yeterlilik Testi (FYT) (400m koşu, mekik, şınav)
Mülakat Sınavı
Sağlık Kurulu Raporu
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
Not: Bir aşamada başarısız olan aday, sonraki aşamalara devam edemez.