MSB uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı personel temini başladı! Kimler başvuru yapabilir?

MSB uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı personel temini başladı! Kimler başvuru yapabilir?

Milli Savunma Bakanlığı 2025 yılı için Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na çeşitli sınıflarda uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı yapacaktır. İşte başvuru yapacak adayların bilmesi gereken en önemli noktalar.

Giriş Tarihi: 29.09.2025 09:55
Kimler Başvuru Yapabilir? (Başvuru Şartları)

Vatandaşlık ve Cinsiyet: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

Yaş: 1 Ocak 2025 itibarıyla 27 yaşını bitirmemiş olmak (1 Ocak 1998 ve sonrası doğumlular).

Eğitim (Uzman Erbaş için): En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

Askerlik Durumu: Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak.

Terhis Şartı (Askerliğini yapmış olanlar için): Terhisinin üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olmak (15 Eylül 2020 ve sonrası terhis olanlar).

Sağlık ve Fiziki Şartlar:

En az 164 cm, en fazla 210 cm boyunda olmak ve kılavuzda belirtilen boy-kilo tablosuna uygun olmak.

"Uzman Erbaş Olur" kararlı sağlık kurulu raporu alabilecek durumda olmak.

Spor ve fiziki yeterlilik testlerine katılabileceğine dair tek hekimden sağlık raporu almak.

Adli Sicil: Kılavuzda belirtilen suçlardan (yüz kızartıcı suçlar, terör, devlete karşı suçlar vb.) ceza almamış olmak.

Diğer Şartlar:

Daha önce TSK, Jandarma veya Sahil Güvenlik'ten herhangi bir nedenle ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak.

Sözleşmeli erbaş/er olarak görev yapmıyor olmak.

Önemli Not: Adaylar, yalnızca bir statüye (Uzman Erbaş veya Sözleşmeli Er) başvuru yapabilirler. Her ikisine birden başvuru yapılamaz.

Başvuru Süreci Nasıl İşleyecek?

Ön Başvuru: Başvurular sadece online olarak https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet ile giriş yapılarak gerçekleştirilecektir.

Belge Yükleme: Öğrenim belgesi, askerlik durum belgesi ve varsa mesleki yeterlilik, ustalık belgesi, ehliyet gibi ek belgeler sisteme yüklenecektir.

Sınav Ücreti Ödeme: Online başvuru tamamlandıktan sonra sınav ücreti yatırılmalıdır. Ücret yatırılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Sınav Çağrısı: Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav tarihleri ve yeri için https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacak duyuruları takip edecektir. Duyurular tebliğ niteliğindedir.

Önemli Tarihler ve Ücret

Ön Başvuru Bitiş Tarihi: 28 Eylül 2025 (Saat 23:59)

Sınav Ücreti Son Ödeme Tarihi: 29 Eylül 2025 (Saat 23:30)

Sınav Ücreti: 250 TL (Vakıflar Bankası üzerinden yatırılacaktır.)

Şehit/Gazi Eş ve Çocukları: Başvuru sırasında durumlarını belgeleyerek sisteme yüklemeleri halinde sınav ücretinden muaftır.

Sınav ve Seçim Aşamaları

Başvurusu kabul edilen adaylar aşağıdaki aşamalardan geçecektir:

Evrak Kontrolü

Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo ölçümü)

Uygulama Sınavı (Sadece Uzman Erbaş adayları için)

Fiziki Yeterlilik Testi (FYT) (400m koşu, mekik, şınav)

Mülakat Sınavı

Sağlık Kurulu Raporu

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması

Not: Bir aşamada başarısız olan aday, sonraki aşamalara devam edemez.