BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bireysel değerlendirme randevuları bugün mü alınacak?

BİLSEM Nedir?

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), özel yetenekli öğrencilerin potansiyellerini geliştirmek ve onlara akademik, sanatsal ve bilimsel alanlarda destek sağlamak amacıyla kurulmuş kurumlardır. BİLSEM'e yerleşen öğrenciler, okul dersleriyle paralel olarak özel eğitim programlarına katılarak yeteneklerini daha da ileri taşıma fırsatı elde ederler.