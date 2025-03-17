Kadraj Galeri Kadraj İkon BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bireysel değerlendirme randevuları bugün mü alınacak?

BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bireysel değerlendirme randevuları bugün mü alınacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme sürecine ilişkin güncellenen takvimi açıkladı. Yapılan duyuruya göre BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları nisan ayı itibarıyla başlayacak. Peki bireysel değerlendirme uygulama randevuları ne zaman yapılacak? İşte merak edilen bilgiler.

Giriş Tarihi: 17.03.2025 06:14 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 06:14
BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bireysel değerlendirme randevuları bugün mü alınacak?

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) 2025 yılı öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme aşamasıyla devam ediyor. Yeteneği belirlenen öğrenciler için bireysel değerlendirme aşamasına geçiş yapılacak.

BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bireysel değerlendirme randevuları bugün mü alınacak?

Bireysel Değerlendirme Randevuları 17 Mart'ta Başlıyor

Bireysel değerlendirme uygulamasına katılacak öğrenciler için randevu süreci 17-28 Mart 2025 tarihleri arasında oluşturulacak. Veliler ve aday öğrenciler belirlenen tarihlerde randevu alarak değerlendirme sürecine dahil olacak.

BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bireysel değerlendirme randevuları bugün mü alınacak?

BİLSEM Bireysel Değerlendirme Tarihleri

BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları, 14 Nisan 2025'ten başlayarak 27 Haziran 2025 tarihine kadar devam edecek. Bireysel değerlendirme aşamasına geçmeden önce, ön değerlendirme uygulamaları sonucunda öğrenciler yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre seçilecek.

BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bireysel değerlendirme randevuları bugün mü alınacak?

BİLSEM Kayıt Takvimi

Bireysel değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler, 28 Temmuz - 29 Ağustos 2025 tarihleri arasında kayıt yaptırabilecek. Kayıtlar belirlenen takvim doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak.

BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bireysel değerlendirme randevuları bugün mü alınacak?

BİLSEM Nedir?

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), özel yetenekli öğrencilerin potansiyellerini geliştirmek ve onlara akademik, sanatsal ve bilimsel alanlarda destek sağlamak amacıyla kurulmuş kurumlardır. BİLSEM'e yerleşen öğrenciler, okul dersleriyle paralel olarak özel eğitim programlarına katılarak yeteneklerini daha da ileri taşıma fırsatı elde ederler.