BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bireysel değerlendirme randevuları bugün mü alınacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme sürecine ilişkin güncellenen takvimi açıkladı. Yapılan duyuruya göre BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları nisan ayı itibarıyla başlayacak. Peki bireysel değerlendirme uygulama randevuları ne zaman yapılacak? İşte merak edilen bilgiler.
Giriş Tarihi: 17.03.2025 06:14
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 06:14