Bill Gates’ten çarpıcı liste: Bu 3 meslek gelecekte altın değerinde! Paraya para demeyecekler

Her ne kadar yapay zeka büyük bir hızla yayılıyor olsa da, bazı meslekler hala insan zekasının, muhakemesinin ve sezgisinin yerini tutamayacak kadar karmaşık. Microsoft'un kurucusu ve teknoloji dünyasının en vizyoner isimlerinden biri olan Bill Gates, tam da bu noktaya dikkat çekiyor.