Kadraj Galeri Kadraj İkon Benzine indirim mi geldi? 1 LT motorin ve benzin kaç TL oldu? 2025 İstanbul, İzmir, Ankara güncel akaryakıt fiyatları

Benzine indirim mi geldi? 1 LT motorin ve benzin kaç TL oldu? 2025 İstanbul, İzmir, Ankara güncel akaryakıt fiyatları

Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarındaki son gelişmeleri yakından takip ederken yeni bir indirim haberi geldi. Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle motorin fiyatına geçtiğimiz günlerde indirim yapılmıştı. Şimdi ise benzin fiyatlarında bir düşüş bekleniyor. Peki benzine indirim ne zaman gelecek? İşte güncel akaryakıt fiyatları!

Giriş Tarihi: 02.03.2025 12:21 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 12:21
Benzine indirim mi geldi? 1 LT motorin ve benzin kaç TL oldu? 2025 İstanbul, İzmir, Ankara güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir gelişme yaşandı. Benzin fiyatlarında 4 Mart Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere indirim yapılması bekleniyor. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Benzine indirim mi geldi? 1 LT motorin ve benzin kaç TL oldu? 2025 İstanbul, İzmir, Ankara güncel akaryakıt fiyatları

Benzine 1,15 TL İndirim Geliyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzin grubunda 1,15 TL'lik bir fiyat indirimi uygulanması planlanıyor. Bu indirim, 4 Mart Salı gününden itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak.

Benzine indirim mi geldi? 1 LT motorin ve benzin kaç TL oldu? 2025 İstanbul, İzmir, Ankara güncel akaryakıt fiyatları

Son dönemde küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler, akaryakıt fiyatlarında zaman zaman güncellemeleri beraberinde getiriyor.

Benzine indirim mi geldi? 1 LT motorin ve benzin kaç TL oldu? 2025 İstanbul, İzmir, Ankara güncel akaryakıt fiyatları

Motorin Fiyatları Sabit Kalacak

Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Motorin kullanıcıları için mevcut fiyatlar korunacak ve pompa fiyatlarında bir güncelleme yapılmayacak.

Benzine indirim mi geldi? 1 LT motorin ve benzin kaç TL oldu? 2025 İstanbul, İzmir, Ankara güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişikliklere bağlı olarak belirleniyor. Akaryakıt dağıtım şirketleri, rafineri fiyatlarını, vergileri ve diğer maliyetleri göz önünde bulundurarak pompa fiyatlarını belirliyor. Yapılan her değişiklik, tüketiciler için doğrudan ekonomik etkilere yol açabiliyor.