Benzine indirim mi geldi? 1 LT motorin ve benzin kaç TL oldu? 2025 İstanbul, İzmir, Ankara güncel akaryakıt fiyatları
Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarındaki son gelişmeleri yakından takip ederken yeni bir indirim haberi geldi. Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle motorin fiyatına geçtiğimiz günlerde indirim yapılmıştı. Şimdi ise benzin fiyatlarında bir düşüş bekleniyor. Peki benzine indirim ne zaman gelecek? İşte güncel akaryakıt fiyatları!
Giriş Tarihi: 02.03.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 12:21