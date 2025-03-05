Kadraj Galeri Kadraj İkon BENZİNE 2. İNDİRİM GELİYOR! Brent petrol fiyatları düştü: 1 LT mazot ve benzin fiyatları ne kadar?

BENZİNE 2. İNDİRİM GELİYOR! Brent petrol fiyatları düştü: 1 LT mazot ve benzin fiyatları ne kadar?

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken akaryakıt fiyatları da etkilenmeye devam ediyor. 4 Mart Salı günü yapılan indirimle benzin fiyatına ortalama 1 lira 4 kuruşluk bir indirim yansımıştı. Bu indirimin ardından fiyatlar pompaya yansımış ve araç sahiplerinin yüzü gülmüştü. Bugün ise yeni bir indirim haberi geldi ve bu kez fiyatlar cuma günü itibariyle geçerli olacak.

Giriş Tarihi: 05.03.2025 13:53 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 13:56
BENZİNE 2. İNDİRİM GELİYOR! Brent petrol fiyatları düştü: 1 LT mazot ve benzin fiyatları ne kadar?

Petrol fiyatlarındaki küresel düşüş Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, benzin litre fiyatlarında önemli bir indirim yapılmasını gündeme getirdi.

BENZİNE 2. İNDİRİM GELİYOR! Brent petrol fiyatları düştü: 1 LT mazot ve benzin fiyatları ne kadar?

Benzin Fiyatlarına 1,30 TL İndirim Bekleniyor

Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere, benzinin litre fiyatında 1 lira 30 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Bu indirim, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzinin litre fiyatlarının düşmesine neden olacak.

BENZİNE 2. İNDİRİM GELİYOR! Brent petrol fiyatları düştü: 1 LT mazot ve benzin fiyatları ne kadar?

Şu anda İstanbul'da benzinin litresi 45 lira 39 kuruş, Ankara'da 45 lira 94 kuruş, İzmir'de ise 46 lira 31 kuruştan satılıyor.

Motorin grubunda ise benzer bir değişiklik beklenmiyor.

BENZİNE 2. İNDİRİM GELİYOR! Brent petrol fiyatları düştü: 1 LT mazot ve benzin fiyatları ne kadar?

İşte 5 Mart 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul

Benzin: 45,39 TL
Motorin: 46,65 TL
LPG: 27,59 TL

Ankara

Benzin: 45,94 TL
Motorin: 47,36 TL
LPG: 27,49 TL

İzmir

Benzin: 46,31 TL
Motorin: 47,73 TL
LPG: 27,34 TL

NOT: Bu fiyatlar farklı dağıtım şirketlerine ve akaryakıt istasyonlarına göre değişiklik gösterebilir. Araç sahiplerinin, pompa fiyatlarını düzenli olarak takip etmeleri önemlidir.

BENZİNE 2. İNDİRİM GELİYOR! Brent petrol fiyatları düştü: 1 LT mazot ve benzin fiyatları ne kadar?

BRENT PETROLÜN VARİLİ 70,77 DOLARDAN İŞLEM GÖRÜYOR

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 70,77 dolardan işlem görüyor.

Dün 71,43 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 70,96 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.59 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,27 azalarak 70,77 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 67,55 dolardan alıcı buldu.