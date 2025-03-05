BENZİNE 2. İNDİRİM GELİYOR! Brent petrol fiyatları düştü: 1 LT mazot ve benzin fiyatları ne kadar?
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken akaryakıt fiyatları da etkilenmeye devam ediyor. 4 Mart Salı günü yapılan indirimle benzin fiyatına ortalama 1 lira 4 kuruşluk bir indirim yansımıştı. Bu indirimin ardından fiyatlar pompaya yansımış ve araç sahiplerinin yüzü gülmüştü. Bugün ise yeni bir indirim haberi geldi ve bu kez fiyatlar cuma günü itibariyle geçerli olacak.
Giriş Tarihi: 05.03.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 13:56