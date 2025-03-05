BENZİNE 2. İNDİRİM GELİYOR! Brent petrol fiyatları düştü: 1 LT mazot ve benzin fiyatları ne kadar?

Benzin Fiyatlarına 1,30 TL İndirim Bekleniyor

Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere, benzinin litre fiyatında 1 lira 30 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Bu indirim, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzinin litre fiyatlarının düşmesine neden olacak.