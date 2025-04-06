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Bu böcek için bakanlık kırmızı alarm verdi: İstanbul’un o ilçesinde tehlike saçıyor

Türkiye'nin orman ve tarım alanlarında tehdit oluşturan "Turunçgil Uzun Antenli Böceği" tehlikesi yeniden gündemde. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Temmuz 2022'de hazırladığı uyarı afişleri, havaların ısınması ve bahar aylarının başlamasıyla yeniden kamuoyunun dikkatine sunuldu. Uzmanlara göre, böcek özellikle Mayıs-Ekim ayları arasında aktif hale geliyor ve ağaçlarda gözle görülür zararlar bırakıyor.

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takvim.com.tr
Bu böcek için bakanlık aranıyor afişi hazırladı: İstanbul’un o ilçesine kırmızı alarm!

Türkiye'de orman varlığı ve meyve ağaçları için büyük tehdit oluşturan Turunçgil Uzun Antenli Böceği (Anoplophora chinensis) İstanbul'da yeniden tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Avcılar'da yapılan saha taramasında böceğin istila ettiği 23 ağacın tespit edildiğini duyurdu.

Bu böcek için bakanlık kırmızı alarm verdi: İstanbul’un o ilçesinde tehlike saçıyor

📍 TEHLİKE İSTANBUL'DA KAPIYA DAYANDI

Avrupa'da yıllardır mücadele edilen ve etkili bir kimyasal çözümü bulunmayan istilacı böcek, İstanbul'un Avcılar ilçesinde kendini gösterdi. Cihangir Mahallesi'nde yapılan saha taramalarında, özellikle kaldırımlardaki akçaağaç ve dişbudak türlerinin istilaya uğradığı belirlendi.

Bu böcek için bakanlık kırmızı alarm verdi: İstanbul’un o ilçesinde tehlike saçıyor

Avcılar İlçe Tarım Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Avcılar Belediyesi ekipleri ortak çalışma başlatarak bölgede hızlı bir müdahalede bulundu.

  • Toplamda 23 ağaç işaretlendi.

  • Böceğin zarar verdiği ağaçlar kökünden sökülerek parçalandı ve imha edildi.

  • Zararlının çoğalma ve yayılma riskine karşı, sökülen ağaçların yerleri betonla kapatıldı.

Bu böcek için bakanlık kırmızı alarm verdi: İstanbul’un o ilçesinde tehlike saçıyor

🌿 HANGİ AĞAÇLAR TEHDİT ALTINDA?

Turunçgil Uzun Antenli Böceği, yalnızca turunçgillerle sınırlı değil. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Türkiye ekonomisi ve doğal dengesi için hayati öneme sahip birçok tür hedefte:

  • 🍊 Turunçgil türleri

  • 🌰 Ceviz, fındık

  • 🍎 Elma, armut, kiraz

Bu böcek için bakanlık kırmızı alarm verdi: İstanbul’un o ilçesinde tehlike saçıyor

  • 🌳 Akçaağaç, dişbudak, karaağaç, huş, kayın, çınar, meşe, kavak, söğüt

  • 🌸 Süs bitkileri ve park ağaçları

  • 🪵 Odunsu süs bitkileri, Japon kırmızı sediri, Çin üzümü gibi özel türler

Bakanlık, bu ağaç türlerinin ülke ekonomisi için stratejik olduğuna dikkat çekerek, zararlının yayılması halinde telafisi güç kayıplar yaşanabileceğini belirtti.

Bu böcek için bakanlık aranıyor afişi hazırladı: İstanbul’un o ilçesine kırmızı alarm!

🐞 BÖCEK NASIL TESPİT EDİLİR?

Turunçgil Uzun Antenli Böceği, siyah renkte ve üzerinde beyaz noktalar bulunan, 20-40 mm boyutlarında bir böcek olarak tanımlanıyor.
Belirtileri arasında şunlar yer alıyor:

  • Ağaç gövdelerinde ve dallarında tünel benzeri çıkış delikleri

  • Ağacın kuruması ve yaprak dökümü

  • Larva ya da yumurta izleri

Bakanlık, vatandaşlara ev, park, bahçe ve sokaklarda bu belirtilere karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Bu böcek için bakanlık kırmızı alarm verdi: İstanbul’un o ilçesinde tehlike saçıyor

🌏 TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜĞÜ BÖLGELER

Zararlı böcek, Türkiye'de ilk kez 2014 yılında İstanbul'da tespit edilmişti. Sonrasında ülkenin çeşitli bölgelerinde rastlandı:

  • 2014: İstanbul

  • 2016: Antalya

  • 2017: Trabzon Maçka

  • 2018: Sakarya

  • 2021: Diyarbakır

Bugün ise İstanbul Avcılar'da geniş çaplı eradikasyon (yok etme) çalışması başlatıldı.

Bu böcek için bakanlık kırmızı alarm verdi: İstanbul’un o ilçesinde tehlike saçıyor

🧩 MÜCADELE NASIL YAPILIYOR?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2014'te yayımladığı yönetmeliğe göre, böcek tespiti halinde şu adımlar uygulanıyor:

Karantina: Bulaşık bölgeler karantinaya alınıyor.

Ağaçların İmhası: Bulaşık tüm ağaçlar kökünden sökülüp imha ediliyor.

İlaçlama: Sınırlı etkili geçici ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle mücadele ediliyor.

Bu böcek için bakanlık kırmızı alarm verdi: İstanbul’un o ilçesinde tehlike saçıyor

Saha Taraması: Eğitimli teknik personel, riskli bölgelerdeki tüm bitkileri tek tek inceliyor.

Fidan Kontrolü: Tüm fidanlıklar düzenli olarak denetleniyor.

Bakanlık ayrıca, üretici zararını telafi amacıyla 2019'dan itibaren destek ödemeleri yapıyor.

Bu böcek için bakanlık kırmızı alarm verdi: İstanbul’un o ilçesinde tehlike saçıyor

📢 VATANDAŞLARA ÇAĞRI: "GÖZÜNÜZ AĞAÇLARDA OLSUN!"

Tarım ve Orman Bakanlığı, toplumun bilinçlendirilmesi amacıyla bilgilendirici afişler ve broşürler hazırladı.
Vatandaşlara şu önerilerde bulunuluyor:

  • 🌞 Güneşli günlerde, Mayıs-Ekim döneminde ağaçları kontrol edin.

  • 🌳 Ağacın gövdesi ve dallarında delik veya larva izi arayın.

  • 📝 Şüpheli durumda fotoğraf çekin, konum bilgisini not alın.

  • 🧴 Böceği kavanoza koyup en yakın İl veya İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edin.

Unutmayın: Turunçgil Uzun Antenli Böceği, insanlara doğrudan zarar vermese de doğaya ve ekonomiye büyük tehdit oluşturuyor.

Bu böcek için bakanlık aranıyor afişi hazırladı: İstanbul’un o ilçesine kırmızı alarm!

🌲 SON SÖZ: TÜRKİYE'NİN YEŞİL VARLIĞI KORUMA ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüm illerde yoğun denetimlerin süreceğini ve halkın desteğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.
Yetkililer, "Böcek ülke geneline yayılmadan eradikasyon çalışmalarıyla tamamen yok edilmesi mümkün. Ancak zamanla yarışıyoruz" uyarısında bulundu.

Bu böcek için bakanlık kırmızı alarm verdi: İstanbul’un o ilçesinde tehlike saçıyor

Fotoğraflar: Tarım ve Orman Bakanlığı, DHA