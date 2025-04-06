Bu böcek için bakanlık kırmızı alarm verdi: İstanbul’un o ilçesinde tehlike saçıyor
Türkiye'nin orman ve tarım alanlarında tehdit oluşturan "Turunçgil Uzun Antenli Böceği" tehlikesi yeniden gündemde. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Temmuz 2022'de hazırladığı uyarı afişleri, havaların ısınması ve bahar aylarının başlamasıyla yeniden kamuoyunun dikkatine sunuldu. Uzmanlara göre, böcek özellikle Mayıs-Ekim ayları arasında aktif hale geliyor ve ağaçlarda gözle görülür zararlar bırakıyor.
takvim.com.tr
Türkiye'de orman varlığı ve meyve ağaçları için büyük tehdit oluşturan
Turunçgil Uzun Antenli Böceği ( Anoplophora chinensis) İstanbul'da yeniden tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Avcılar'da yapılan saha taramasında böceğin istila ettiği 23 ağacın tespit edildiğini duyurdu.
📍 TEHLİKE İSTANBUL'DA KAPIYA DAYANDI
Avrupa'da yıllardır mücadele edilen ve etkili bir kimyasal çözümü bulunmayan istilacı böcek,
ilçesinde kendini gösterdi. Cihangir Mahallesi'nde yapılan saha taramalarında, özellikle kaldırımlardaki İstanbul'un Avcılar akçaağaç ve dişbudak türlerinin istilaya uğradığı belirlendi.
Avcılar İlçe Tarım Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Avcılar Belediyesi ekipleri ortak çalışma başlatarak bölgede hızlı bir müdahalede bulundu.
Toplamda 23 ağaç işaretlendi.
Böceğin zarar verdiği ağaçlar kökünden sökülerek parçalandı ve imha edildi.
Zararlının çoğalma ve yayılma riskine karşı, sökülen ağaçların yerleri betonla kapatıldı.
🌿 HANGİ AĞAÇLAR TEHDİT ALTINDA?
Turunçgil Uzun Antenli Böceği, yalnızca turunçgillerle sınırlı değil. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Türkiye ekonomisi ve doğal dengesi için hayati öneme sahip birçok tür hedefte:
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Turunçgil türleri
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Ceviz, fındık
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Elma, armut, kiraz
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Akçaağaç, dişbudak, karaağaç, huş, kayın, çınar, meşe, kavak, söğüt
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Süs bitkileri ve park ağaçları
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Odunsu süs bitkileri, Japon kırmızı sediri, Çin üzümü gibi özel türler
Bakanlık, bu ağaç türlerinin ülke ekonomisi için stratejik olduğuna dikkat çekerek, zararlının yayılması halinde telafisi güç kayıplar yaşanabileceğini belirtti.