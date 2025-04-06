Bu böcek için bakanlık kırmızı alarm verdi: İstanbul’un o ilçesinde tehlike saçıyor

🌿 HANGİ AĞAÇLAR TEHDİT ALTINDA?

Turunçgil Uzun Antenli Böceği, yalnızca turunçgillerle sınırlı değil. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Türkiye ekonomisi ve doğal dengesi için hayati öneme sahip birçok tür hedefte: