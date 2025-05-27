BDDK 160 PERSONEL ALIM BAŞVURU TARİHİ 2025: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu memur alımında KPSS şartı var mı, başvuru nasıl yapılır?

GENEL BAŞVURU KOŞULLARI

A) Temel Şartlar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasıtlı bir suçtan dolayı bir yıl veya daha uzun süreyle hapis cezası almamış olmak ya da affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından hüküm giymemiş olmak.

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik görevini tamamlamış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek zihinsel ya da fiziksel bir rahatsızlığı bulunmamak.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 8. maddesinde yer alan aşağıdaki koşulları taşımak:

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca iflas etmiş, konkordato ilan etmiş veya yeniden yapılandırma başvurusu onaylanmış olmamak, hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmemiş olmak,

Fon'a devredilen ya da 5411 sayılı Kanun'un 71. maddesi kapsamında işlem yapılan bankalarda nitelikli pay sahibi veya yönetici olmamış olmak,

Tasfiye edilmiş bankerlerde, kalkınma ve yatırım bankalarında ya da faaliyet izni iptal edilen diğer kuruluşlarda nitelikli ortak ya da yönetici olarak yer almamış olmak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa uğramış olsa dahi ağır hapis veya üç yılın üzerindeki hapis cezalarına çarptırılmamış olmak; ayrıca zimmet, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık (istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında), ihale yolsuzlukları, kara para aklama ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmamış olmak.

5411 sayılı Kanun'un 26. maddesi kapsamında; bankalarda imza yetkisine sahip olarak görev alması yasaklanan kişilerden olmamak ve Kurul izni olmadan böyle bir görevde bulunmamak.

Yapılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunda kamu görevine atanmasına engel bir durumu bulunmamak.

(Kaynak: AA)